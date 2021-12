Auf Fake-Shop hereingefallen

Kaiserslautern (ots) – Ein 19-Jähriger aus Kaiserslautern hat bei der Polizei

Anzeige erstattet. Er gab an, bei einem Onlineshop eine Spielekonsole bestellt

zu haben. Der junge Mann leistete Vorkasse und überwies über 200 Euro an den

vermeintlichen Verkäufer. Die Ware hat er nie erhalten. Spätere Recherchen

ergaben dann, dass es sich bei der Seite „elektronischshop.com“ um einen

sogenannten Fake-Shop handelte.

Gefälschte Internet-Verkaufsplattformen sind auf den ersten Blick schwer zu

erkennen. Mit professionellen Produktbildern, einem Impressum und Allgemeinen

Geschäftsbedingungen wirken sie seriös und lassen beim Käufer kaum Zweifel an

ihrer Echtheit aufkommen. Fake-Shops locken mit günstigen Preisen. Hat der Kunde

angebissen und Ware bestellt, wird er oftmals wegen Lieferengpässen vertröstet.

Am Ende bekommt der Käufer nichts oder nur minderwertige Ware zu einem

ungerechtfertigt hohen Preis geliefert. Die Betrüger verlangen meistens

Vorkasse. Das Geld ist weg.

Die Polizei rät: Bevor Sie bei einem vermeintlichen Online-Schnäppchen

zuschlagen, vergleichen Sie die Preise! Ist das Angebot realistisch? Geben Sie

den Namen des Online-Shops in eine Suchmaschine ein und suchen Sie nach

Erfahrungsberichten anderer Käufer. Ein Blick auf die Seiten von

Verbraucherzentralen kann auch helfen, betrügerische Seiten zu erkennen. Zahlen

Sie nicht per Vorkasse, also nicht per Überweisung, Kreditkarte oder

Zahlungsdiensten. Nutzen Sie sichere Zahlungswege, beispielsweise den Kauf auf

Rechnung. Haben Sie Zweifel: Finger weg! Kaufen Sie das gewünschte Produkt am

besten beim Händler Ihres Vertrauens.

Falls Sie Opfer von Betrügern geworden sind und bereits bezahlt haben, nehmen

Sie sofort Kontakt mit Ihrer Bank oder dem Zahlungsdienstleister auf.

Möglicherweise lässt sich der Geldtransfer noch stoppen. Sichern Sie alle

Belege, E-Mails und Rechnungen und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Bringen Sie die gesicherten Unterlagen mit. Auch wenn die strafrechtliche

Verfolgung von Tätern schwierig ist, weil die Betrüger aus dem Ausland agieren,

sollten Sie Strafanzeige erstatten. Denn nur dann können Löschungen von

Fake-Shops konsequent durchgeführt werden. |mhm

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer vermeintlichen

Unfallflucht. Laut Aussage einer 36-jährigen Autofahrerin, war sie am

Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Reichswaldstraße unterwegs. An der Kreuzung

zur Vogelwoogstraße, wollte sie der abknickenden Vorfahrt folgen, als von links

ein schwarzer Kleinwagen die Kreuzung einfuhr. Daraufhin musste sie ausweichen

und kollidierte mit dem Eckpfeiler der Umzäunung des Fußballplatz-Geländes. Der

Fahrer des schwarzen Pkws verließ die Unfallstelle ohne den Pflichten als

Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des

Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um

Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Anwohner schlägt Einbrecher in die Flucht

Otterberg (ots) – Unbekannte versuchten am Mittwochabend in ein Haus in der

Straße „Am Holler“ einzubrechen. Die Täter machten sich um 18.15 Uhr an der

Terrassentür zu schaffen und versuchten, diese aufzuhebeln. Als sie erkannten,

dass sich die Bewohner im Anwesen befanden, ergriffen sie die Flucht. Sie

entkamen unerkannt über ein Nachbargrundstück. An der Tür entstand Sachschaden.

|mhm

Einbrecher machen Beute

Sembach (ots) – Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen am

Mittwoch zwischen 13.30 und 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße

ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Die Täter

durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Sie

erbeuteten verschiedene Schmuckstücke sowie eine Armbanduhr und konnten

unerkannt entkommen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. |mhm

Automaten geknackt – mehr Schaden als Beute

Kaiserslautern/Enkenbach-Alsenborn (ots) – Unbekannte Täter haben in

Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn Zigarettenautomaten aufgebrochen. Dabei

richteten sie mehr Schaden an als sie Beute machten. Abgesehen hatten sie es

offenbar ausschließlich auf das enthaltene Bargeld, nicht auf die Zigaretten.

In Kaiserslautern waren die Unbekannten am Mittwochnachmittag aktiv. Etwa gegen

15.30 hebelten sie in der Wormser Straße einen Zigarettenautomat auf, der in

Höhe des Hauses Nummer 8 aufgestellt war, und stahlen daraus Bargeld. Die Beute:

etwa 160 Euro. Der Schaden: rund 2.000 Euro.

Bereits am Vormittag wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat in

Enkenbach-Alsenborn festgestellt. Hier hatten die Täter über Nacht in der

Rosenhofstraße zugeschlagen. Sie öffneten mit brachialer Gewalt den Bereich des

Gehäuses, in dem die Banknoten eingezogen werden.

Wieviel Bargeld genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden liegt

aber auch hier im vierstelligen Bereich. Tatzeit war zwischen Dienstagabend, 18

Uhr, und Mittwochvormittag, 11 Uhr.

Zeugen, die an einem der beiden Orte gesehen haben, wer sich an den Automaten zu

schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Wer hat den Mann mit der Waffe gesehen?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht einen Mann,

der am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr durch die Rosenhofstraße lief. Nach Angaben

eines Zeugen hatte der Unbekannte eine Schusswaffe bei sich, die er genau in

seine Richtung hielt und auch einen Schuss abgab. Es sei jedoch kein Projektil

verschossen worden. Möglicherweise habe es sich um eine Schreckschusswaffe

gehandelt. Verletzt wurde niemand.

Eine Streife, die sich bereits wegen gemeldeter „Schussgeräusche“ im Ort befand,

konnte den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Kindergartens kurz sichten. Beim

Anblick des Polizeifahrzeugs ergriff der Mann jedoch die Flucht und konnte

unerkannt entkommen. Er wurde bei der Suche in der Umgebung nirgends mehr

gesichtet.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,75 Meter groß,

ungefähr 85 bis 90 Kilo schwer, muskulöse Statur, dunkel gekleidet, trug eine

Wollmütze auf dem Kopf. Vermutlich war die Person betrunken – es wurde ein

schwankender Gang und eine verwaschene Aussprache beobachtet, mutmaßlich mit

russischem Akzent.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das

Waffengesetz. Hinweise auf den „Waffenträger“ nimmt die Polizeiinspektion 1

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit entgegen. |cri

Einbrecher stehlen E-Bike

Kaiserslautern (ots) – In den Keller eines Mehrfamilienhauses sind Einbrecher in

der Schneppbachstraße eingedrungen. Hausbewohner stellten am Mittwochabend fest,

dass sich die Unbekannten Zugang zu einem Kellerabteil verschafften und daraus

ein E-Bike der Marke Fischer stahlen. Schaden: rund 1.300 Euro.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Zuletzt benutzt wurde das Fahrrad am vergangenen

Freitag (26.11.).

Zeugen, denen zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Mittwochabend, 19 Uhr,

verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 /

369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Beim Abbiegen Fußgängerin übersehen

Kaiserslautern (ots) – Eine Fußgängerin ist am späten Mittwochnachmittag in der

Mainzer Straße von einem Auto angefahren worden. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen war die 19-Jährige aus Richtung Donnersbergstraße gekommen und

hatte die Fahrbahn bei „Grün“ an der Fußgängerampel in Richtung

Hertelsbrunnenring überquert, als sie von dem Pkw erfasst wurde.

Eine Zeugin, die beobachtete, dass der Unfallfahrer anschließend wegfuhr,

verständigte die Polizei und meldete einen Unfall mit Fahrerflucht. Wie sich

jedoch herausstellte, hatte der Fahrer zunächst gestoppt und mit der 19-jährigen

Frau gesprochen. Sie gab ihm gegenüber an, dass es ihr gut gehe, und lehnte

einen Austausch der Telefonnummern ab.

Als die verständigte Streife vor Ort eintraf, stand die junge Frau sichtlich

unter Schock und konnte sich an den Unfallhergang zunächst nicht erinnern. Der

Rettungsdienst wurde hinzugezogen und brachte die 19-Jährige ins Krankenhaus.

Sie klagte inzwischen über Schmerzen im Brustbereich.

Noch während die Polizeibeamten an der Unfallstelle waren, meldete sich der

Unfallverursacher auf der Dienststelle, um den Vorfall mitzuteilen. Er

schilderte die Abläufe ähnlich wie die betroffene Fußgängerin und die Zeugin und

gab an, dass er die junge Frau beim Abbiegen übersehen hatte, so dass es zu

einer Berührung zwischen dem Fahrzeug und der Passantin kam. |cri

Durchgefuttert und Zeche geprellt

Kaiserslautern (ots) – Ein Fall von Zechbetrug ist der Polizei am späten

Mittwochabend aus der Mainzer Straße gemeldet worden. Nach Angaben des

betroffenen Gastwirts hatten fünf Personen sein Restaurant besucht und Speisen

sowie Getränke im Wert von mehr als hundert Euro verzehrt. Gegen 22.10 Uhr

verließen sie das Lokal, ohne die Rechnung zu begleichen.

Die Ermittlungen laufen. Einem der Zechpreller sind die Ermittler bereits auf

der Spur. Auf den 23-jährigen Südwestpfalz kommt jetzt eine Strafanzeige zu.

|cri

Nächtlicher Schienen-Läufer wirft mit Steinen

Frankenstein (ots) – Dass jemand auf den Bahngleisen herumläuft und mit Steinen

auf Autos wirft, hat ein aufmerksamer Zeuge aus Frankenstein der Polizei in der

Nacht zu Donnerstag mitgeteilt. Vorsorglich wurde daraufhin die Bundespolizei

verständigt und der Bahnverkehr auf der betroffenen Strecke gestoppt.

Eine Streife rückte aus, konnte vor Ort aber niemanden mehr auf den Gleisen

sichten. An der beschriebenen Stelle stellten die Beamten allerdings einen Pkw

fest, dessen Scheibe und der Außenspiegel durch Steinwürfe beschädigt wurden.

Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Bei einer Suche in der Umgebung entdeckten die Einsatzkräfte schließlich einen

nächtlichen „Spaziergänger“, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen passte.

Der Mann war alkoholisiert; laut Schnelltest hatte er 0,57 Promille. Zu den

Vorwürfen äußerte sich der 34-Jährige nicht. Nach der Überprüfung seiner

Personalien durfte der Mann wieder gehen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Langfinger rückt Beute heraus

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwei Jugendliche haben am

Mittwochnachmittag in Enkenbach-Alsenborn versucht „lange Finger“ zu machen. Als

die beiden Jungs den Drogeriemarkt verlassen wollten, löste jedoch der

Diebstahlalarm aus, so dass eine Mitarbeiterin aufmerksam wurde und das Duo

ansprach.

Einer der beiden Jugendlichen öffnete daraufhin seinen Rucksack und rückte eine

Flasche eines Herrenduftes, ein kabelloses Ladegerät sowie ein Päckchen

Süßigkeiten heraus. Anschließend nahmen die beiden „Langfinger“ die Beine in die

Hand und rannten davon.

Von ihnen ist nur bekannt, dass sie vermutlich zwischen 13 und 14 Jahre alt

sind, dunkel gekleidet waren und einer einen Militärrucksack bei sich hatte. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Skurriler Fahrrad-Diebstahl

Kaiserslautern (ots) – Innerhalb weniger Minuten ist einem Mann aus dem

Stadtgebiet am Mittwochabend in der Innenstadt das Fahrrad gestohlen worden. Wie

der 27-Jährige gegen 19 Uhr bei der Polizei anzeigte, hatte er das Rad etwa um

18.40 Uhr in der Schneiderstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als

er kurz darauf zurückkam, war es nicht mehr da.

Ein Passant berichtete dem Mann, dass er eine junge Frau beobachtet hatte, die

das Fahrrad an sich nahm und wegtrug. Der 27-Jährige machte sich daraufhin auf

die Suche und konnte die Diebin in der Burgstraße Prävention in der Vorweihnachtszeit

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Gerade in der Vorweihnachtszeit ist

die Polizei verstärkt auf Streife unterwegs. Am Mittwoch wurden dabei

insbesondere im Straßenverkehr etliche Verstöße festgestellt, aber auch mehrere

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

So fiel beispielsweise bei einer Personenkontrolle am Nachmittag in der

Schneiderstraße ein junger Mann auf. Als die Beamten den 18-Jährigen

überprüften, händigte er ihnen mehrere „Portionen“ einer grünlichen Substanz

aus, bei der es sich vermutlich um Marihuana handelt. Der junge Mann war mit der

Sicherstellung und Vernichtung des Rauschgifts einverstanden; auf ihn kommt

dennoch eine Strafanzeige zu.

Ähnliche Szene am späten Abend im Schlittweg. Gegen 22.40 Uhr wurde hier ein

44-jähriger Mann einer Kontrolle unterzogen. In seinen Sachen wurde Marihuana

gefunden und sichergestellt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Auch ein 18-Jähriger geriet bei einer nächtlichen Kontrolle in der

Altenwoogstraße ins Visier einer Polizeistreife. Die Plastiktütchen, die er bei

sich hatte, waren zwar leer, dem Geruch nach zu urteilen, befand sich jedoch

vorher Cannabis darin. Darüber hinaus wurde bei der Überprüfung seiner

Personalien festgestellt, dass der junge Mann von der Staatsanwaltschaft Mainz

zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Er gab an, nach Kaiserslautern

gezogen zu sein, und sicherte zu, sich zeitnah umzumelden.

Im Straßenverkehr entdeckte eine Streife gegen 18 Uhr in Mehlbach einen Pkw,

dessen Saisonkennzeichen abgelaufen waren – das heißt, das Fahrzeug war nicht

(mehr) zugelassen, stand aber trotzdem im öffentlichen Verkehrsraum. Die

Halterin wurde ausfindig gemacht. Sie muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige

rechnen.

Auch in Enkenbach-Alsenborn wurde am späteren Abend ein Pkw im öffentlichen

Verkehrsraum festgestellt, der keine Kennzeichen trug. Anhand der grünen

Plakette an der Frontscheibe wurde die zuletzt eigetragene Halterin ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen laufen.

Während einer Fußstreife im Kernstadt-Bereich stellte ein Streifenteam in der

Spittelstraße gegen 18.40 Uhr mehrere Fahrzeuge fest, die im Halteverbot

abgestellt waren. Eines davon stand sogar verkehrsbehindernd auf der Fahrbahn.

Der Halter wurde ausfindig gemacht und aufgefordert, seinen Pkw umgehend

wegzufahren. Die Ordnungsbehörde wird über die festgestellten Verstöße

informiert.

Darüber hinaus wurden bei Überprüfungen in den Orten der Verbandsgemeinde

Otterbach-Otterberg auch noch ein Lkw mit mangelhafter Ladungssicherung sowie

ein Rotlicht-Verstoß an einer Ampel festgestellt. Die Fahrer müssen mit

entsprechenden Anzeigen rechnen.

Im Stadtgebiet führten Polizeibeamte am späten Abend im Barbarossaring

Verkehrskontrollen durch. Ein 23-jähriger Mann legte dabei Farbkopien

unterschiedlicher Zulassungsbescheinigungen vor. Die Originale habe ihm sein

Chef nicht mitgeben wollen, gab er an. Wegen des Anfangsverdachts einer

Urkundenfälschung wurden weitere Ermittlungen eingeleitet. |crizur Rede stellen.

Gegenüber den alarmierten Polizeibeamten behauptete die 40-Jährige, dass es sich

um ihr Fahrrad handele. Allerdings konnte der 27-Jährige nachweisen, dass das

Rad ihm gehört – und auch nur er konnte das Zahlenschloss, mit dem das Bike

abgeschlossen war, entsperren.

Dem Mann wurde das Fahrrad zurückgegeben. Auf die Frau kommt eine Strafanzeige

zu. |cri

