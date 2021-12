12-Jährige mit Auto touchiert – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 30.11.2021 gegen 14:00 Uhr, stieg eine 12-Jährige an der Haltestelle Rohrlachstraße aus der Bahnlinie 9 aus und wollte zur gegenüberliegenden Bushaltestelle laufen. Beim Überqueren der Frankenthaler Straße an der Ampel erfasste vermutlich ein weißer VW Golf die 12-Jährige leicht mit dem Kotflügel, wodurch sie verletzt wurde.

Wer den Unfallhergang beobachtet hat und Angaben zu dem Auto bzw. dem Fahrer oder der Fahrerin machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Fahrerflucht in der Rheinallee – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 01.12.2021, gegen 14:00 Uhr, parkte eine 33-Jährige ihren Opel Crossland in der Rheinallee am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 17:35 Uhr wieder zu ihrem Auto ging, stellte sie einen frischen Unfallschaden entlang der Fahrerseite fest. Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Fahrer im Vorbeifahren den Opel Crossland mit der Beifahrerseite gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Die Fahrerseite an ihrem Auto sowie der linke Seitenspiegel wurden massiv beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Vor Ort konnten Splitterteile eines rechten Blinkerglases eines Mercedes aufgefunden werden. Da ansonsten keinerlei Splitterteile aufgefunden werden konnten, ist davon auszugehen, dass der unbekannte Fahrer nach der Kollision angehalten und Splitterteile aufgesammelt hat. Aufgrund des Unfallzeitraums mitten am Tag dürfte der Unfall nicht unbemerkt geblieben sein. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Aussagen zum Unfallauto und zum unbekannten Fahrer machen können.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und eventuell mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge.

Klappen Sie die Außenspiegel ein.

Zudem appelliert die Polizei auch an Zeugen, sich bei der Polizei zu melden, wenn sie eine Unfallflucht beobachtet haben. Denn es könnte auch einmal Ihr Auto treffen. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Diamantfasane vermutlich gestohlen

Ludwigshafen-Oppau/Edigheim (ots) In der Zeit zwischen dem Dienstag 29.11.2021 gegen 15:30 Uhr und Mittwoch 01.12.201, gegen 08:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einer Voliere, die sich in einem Garten im Ostring befindet, an zwei aufeinanderfolgenden Abenden jeweils einen Diamantfasanen. Zunächst dachte der 41-jährige Besitzer, dass das erste Fasanenweibchen am 30.11.22021 aus einem Schlupfloch im Netz abgehauen sein könnte, jedoch würden die Diamantfasane bei Beginn der Dämmerung, in denen die Zeiträume der Taten fielen, auf ihrem Schlafast verharren und sich lediglich bei Gefahr bewegen.

Der 41-Jährige hatte bereits die nähere Umgebung samt allen umliegenden Gärten abgesucht. Nachdem er seine Fasane nicht auffinden konnte, dafür aber einen Ring aus Draht, der eventuell zum Verschließen eines Stoffsacks zur Mitnahme der Tiere durch die Täter gedient haben könnte, meldete er den Vorfall der Polizei.

Wer etwas beobachtet hat und Aussagen zum Verbleib der Fasane machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

34-Jährige stürzt mit Elektroroller – Zeuge ruft sofort Rettungswagen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 01.12.201 gegen 23:50 Uhr, fuhr eine 34-Jährige mit einem Elektroroller auf der Sternstraße in Richtung Ludwigshafen-Oggersheim. An der Kreuzung Ruthenstraße wartete sie zunächst auf Grund einer roten Ampel. Nachdem die Ampel auf grün schaltete, überquerte sie die Fahrbahn der Ruthenstraße, um anschließend die Fahrt von der Fahrbahn auf dem Gehweg der Sternstraße fortzusetzen.

Nach Überqueren der Straße fuhr sie gegen die Bordsteinerhöhung, fiel hin und verletzte sich am Kopf. Ein 47-jähriger Zeuge, der mit seinem Auto hinter der 34-Jährigen fuhr und den Unfallhergang beobachtet hatte, rief sofort einen Rettungswagen, der die 34-Jährige ins Krankenhaus brachte. Da bei ihr Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der 1,28 Promille ergab.

LKW-Fahrer stößt mit Fahrradfahrer zusammen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 01.12.201 gegen 16:30 Uhr, wollte ein 42-Jähriger mit seinem LKW aus einer Baustelle in die Sternstraße einfahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg aus der Luitpoldstraße kommend und wollte nach rechts in die Sternstraße abbiegen, um hier auf dem Fahrradweg weiterfahren zu können.

In dem Moment, als der 42-Jährige aus der Baustelle ausfuhr und der 51-Jährige aus der Luitpoldstraße fuhr, stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen, so dass der 51-Jährige stürzte und sich verletzte.

Vorsicht vor Taschendieben in der Vorweihnachtszeit

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 01.12.2021 gegen 15:00 Uhr, war eine 77-Jährige in einem Euroshop in der Bismarckstraße. Sie trug ihre Handtasche über der Schulter am Körper und suchte Leuchtmittel. Als sie an einem Regal stand, befand sich neben ihr ein junger Mann, etwa 1,80 m groß, bekleidet mit schwarzer Jacke, grauem Pullover und schwarzer Hose. Während die Seniorin in die nächste Regalreihe lief, bemerkte sie ein Ruckeln an ihrer Handtasche und stellte daraufhin fest, dass der Reißverschluss geöffnet war und ihre Geldbörse entwendet worden war.

Am Mittwoch 01.12.201 gegen 08:00 Uhr, war eine 78-Jährige in einem Supermarkt im Londoner Ring einkaufen. Dabei hängte sie ihren Stoffbeutel, in dem ihr Geldbeutel und ihr Schlüsseletui war, an den Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte sie, dass beides aus der Tasche gestohlen worden war. Im Geldbeutel und Schlüsseletui befanden sich mehrere hundert Euro sowie Ausweisdokumente und eine EC-Karte. Beim Überprüfen ihres Kontos musste sie feststellen, dass kurze Zeit nach dem Diebstahl zwei Abhebungen von ihrem Konto von den unbekannten Tätern in Höhe von insgesamt 1.500 Euro durchgeführt wurden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, besonders gut auf die eigenen Wertsachen aufzupassen. Gerade in der Vorweihnachtszeit sind Diebe besonders aktiv. Geld, Bankkarten und wichtige Dokumente sollten immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper, getragen werden.

Überall dort, wo viele Menschen zusammen kommen, vorzugsweise in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen oder in Fußgängerzonen, sind Taschendiebe gerne unterwegs. Sie lenken ihre Opfer ab, indem sie sie beispielsweise scheinbar unabsichtlich anrempeln oder nach der Uhrzeit oder dem Weg fragen. Die Polizei rät deshalb, jetzt in der Vorweihnachtszeit besonders vorsichtig und wachsam zu sein.