30-Jähriger unter Alkoholeinfluss am Steuer

Speyer (ots) – Ordnungswidrig handelte am Mittwoch 01.12.2021 gegen 23:00 Uhr ein 30-Jähriger, der in der Dudenhofer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nachdem die Polizeistreife bei dem Fahrer aus Haßloch Alkoholgeruch wahrnahm, führten sie einen Alkoholtest durch, der 0,84 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde in der Folge unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gestohlenes Mountainbike aufgefunden – Eigentümer gesucht

Speyer (ots) – Nachdem am Montag 29.11.2021 ein offensichtlich gestohlenes Fahrrad in der Else-Krieg-Straße aufgefunden wurde, wird nun die Eigentümerin bzw. der Eigentümer gesucht. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bulls.

Der Besitzer/die Besitzerin wird gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Ein entsprechender Eigentumsnachweis zur Aushändigung des Fahrrades ist erforderlich.

Unbekannte dringen in unbewohntes Wohnhaus ein

Speyer (ots) – Im Zeitraum 06.10.2021 bis 01.12.2021 brachen Unbekannte in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Jägerstraße ein. Aus dem Haus wurde nach ersten Ermittlungen nichts gestohlen. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro.

Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich verdächtiger Personen, die in dem oben genannten Zeitraum im Bereich der Jägerstraße aufgefallen sind, nimmt die Polizei Speyer unter der. Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

PKW-Fahrerin nach Unfall mit Rad fahrendem Kind gesucht

Speyer (ots) – Mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer kollidierte am Mittwoch 01.12.2021 um 07:40 Uhr eine unbekannte PKW-Fahrerin. Die Frau bog von der Goethestraße nach rechts in die Dudenhofer Straße ab, als sie den querenden Jungen übersah, der den Radweg in nicht vorgeschriebener Richtung befuhr. Nachdem sich die Frau nach dem Wohlergehen des Jungen erkundigt hatte, verließ sie die Unfallörtlichkeit.

Durch den Unfall erlitt der Junge leichte Verletzungen. Die unbekannte PKW-Fahrerin sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.