Neustadt: Stadtbücherei und Kulturabteilung schließen bis Jahresende

Neustadt an der Weinstraße – Von Montag, 6. Dezember 2021, bis mindestens Jahresende sind in Neustadt an der Weinstraße die Stadtbücherei sowie die Kulturabteilung geschlossen. Die Räumlichkeiten und das Personal werden benötigt, um das Gesundheitsamt zu unterstützen. Hierbei geht es insbesondere um die Kontaktnachverfolgung sowie die telefonische Erstinformation von positiv auf Corona getestete Personen.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße kann somit das beim Landkreis Bad Dürkheim angesiedelte – aber auch für Neustadt zuständige – Gesundheitsamt mit mehr als zehn zusätzlichen Kräften unterstützen.

Hintergrund ist, dass aufgrund der vielen Neuinfektionen seit Mitte November Kontaktpersonen nicht mehr vom Amt informiert werden können. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss seither seine Kontaktpersonen selbst darüber informieren, damit diese sich ihrerseits absondern und testen lassen. Zudem war es aufgrund der weiter angestiegenen Fallzahlen dem Gesundheitsamt in den vergangen Tagen teilweise nur noch mit Verzögerungen möglich, die positiv getesteten Personen zu informieren. Die sofortige Information ist jedoch zwingend notwendig, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Hier soll nun durch den intensiven Personaleinsatz seitens der Stadtverwaltung Abhilfe geschaffen werden. Dies hat Oberbürgermeister Marc Weigel angeordnet. Aktuell werden entsprechende Arbeitsplätze von der städtischen IT-Abteilung in der Stadtbücherei eingerichtet.

Aufgrund der in diesem Jahr letztmaligen Öffnung der Stadtbücherei am Samstag, 4. Dezember, werden die Leihfristen pauschal verlängert. Säumnisgebühren entstehen während der Schließzeit nicht. Die Rückgabebox der Bücherei im Klemmhof ist während der Öffnungszeiten des DRK-Testzentrums weiterhin zugänglich: Montag bis Freitag, 10 – 18 Uhr, Samstag: 8 – 14 Uhr.

Angemeldete Bibliothekskunden können selbstverständlich weiterhin die digitalen Angebote der Stadtbücherei (Onleihe, OverDrive, PressReader, eKidz und Tigerbooks) rund um die Uhr nutzen. Aktuelle Infos aus der Bibliothek sind auf der Internetseite open.neustadt.eu zu finden.

Da auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Kulturabteilung das Gesundheitsamt unterstützen werden, ist diese ebenfalls ab Montag, 6.12.2021, bis Jahresende für den Publikumsverkehr geschlossen.

Erworbene Eintrittskarten für bereits abgesagte städtische Kulturveranstaltungen werden erstattet. Dazu gehören auch Karten, die bei „Ticket Regional“ (online oder Vorverkaufsstelle) gekauft wurden. Die Rückgabe kann per E-Mail an kultur@neustadt.eu oder auf dem Postweg erfolgen: Kulturabteilung Neustadt, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße. Bei der Zusendung müssen Name, Anschrift, Telefonnummer und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC) vermerkt sein. Bei der Zusendung per Mail müssen die Barcodes der zugesendeten Karten erkennbar sein.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Stadt am 29.11.2021 beschlossen, städtische Veranstaltungen im Dezember 2021 abzusagen. Davon betroffen sind das Konzert „Villa Vibes“ (6.12.), die Komödie „Schtonk“ (9.12.), das „Treppenhaus-Konzert“ mit Kosho & Joo Kraus (11.12.), die Oper „Donizettis Tudor Queens“ (14.12.), das „Kurpfalz-Konzert“ der Musikhochschule Mannheim (16.12.) und die „Silvesterkonzerte“ der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz (29.12.).

Es werden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TKS das Gesundheitsamt unterstützen. Daher ist die Tourist-Information ab Montag, 6.12.2021, zunächst nur noch vormittags geöffnet (Montag bis Freitag, 9.30 bis 13 Uhr). Der Kinderwunschbaum ist an den Vormittagen weiterhin frei zugänglich, ebenso werden der Sektverkauf der Bürgerstiftung sowie der Lachsverkauf der TKS weiterhin möglich sein.