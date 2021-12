Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 01.12.2021 gegen 19.00 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass er einen lauten Knall auf der Straße gehört habe und nun ein Pkw Peugeot 208 im Vorgarten seines Nachbarn in der Saarstraße stehen würde. Vor Ort konnte dies durch die eingesetzten Beamten so bestätigt werden. Bei dem Fahrzeugführer, einem 54-jährigen Mann aus Frankenthal, konnte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Durch den Unfall wurde noch ein weiterer Pkw Hyundai beschädigt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 30.11.2021 gegen 10.45 Uhr befuhr eine 82-jährige Frau aus Frankenthal mit ihrem Pkw die Mahlastraße aus Richtung Studernheim kommend in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zum Albrecht-Dürer-Ring wollte sie nach rechts abbiegen und übersah hierbei eine in gleicher Richtung fahrende 45-jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 01.12.2021 zwischen 09-13.30 Uhr, führten Beamte des Schwerlastkontrolltrupps eine Kontrolle auf dem Mitfahrerparkplatz in der Industriestraße durch. Insgesamt konnten 12 Lkw kontrolliert werden, hierbei wurde 2 Lkw die Weiterfahrt untersagt, zum einen wegen eines defekten Reifens und zum anderen, weil die Anhängerkupplung, auf dem Anhänger war ein Kleinbagger geladen, nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen war.

Weiterhin wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Ladungssicherung und Geschwindigkeit eingeleitet, sowie Berichte an das Gewerbeamt wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften gefertigt.