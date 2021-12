Friedberg: Die Polizei-News

Regionalbahn kollidiert mit Einkaufswagen

Bad Vilbel (ots) – Am Mittwochabend 01.12.2021 im Bahnhof Bad Vilbel wurde ein Einkaufswagen in die Gleise geworfen, mit dem wenig später eine Regionalbahn kollidiert. Gegen 23 Uhr fuhr die Regionalbahn in den Bereich ein, als der Lokführer den Einkaufswagen in den Gleisen erkannte.

Sofort leitete er eine Notbremsung ein, die aber nicht mehr verhindern konnte, dass der Zug mit dem Wagen kollidierte. Nachdem der Lokführer seinen Zug überprüfte und keine Beschädigungen feststellen konnte, entfernte er den völlig zerstörten Einkaufswagen aus den Gleisen und verständigte die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main über den Vorfall.

Der Zug konnte letztlich seine Fahrt mit wenigen Minuten Verspätung in Richtung Frankfurt fortsetzen. Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich wenig später ab, konnten hierbei aber keine tatverdächtigen Personen mehr feststellen. Gegen die noch unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Zu den laufenden Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Unter der Tel. 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Handy entwendet

Büdingen: Ein im Auto liegendes Smartphone im Wert von etwa 350 Euro nahmen Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30.11./01.12.) an sich. Zwischen 18.30 Uhr und 07.40 Uhr gelangten die Langfinger auf bisher unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere des im Steinweg geparkten schwarzen Mini.

Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/9648-0, bittet um Zeugenhinweise.

Q5 entwendet

WöllstadtNieder-Wöllstadt (ots) – Einen Audi Q5 entwendeten Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30.11./01.12.) im Rieslingweg. Das schwarze Fahrzeug stand ab 22.45 Uhr in der Einfahrt eines Einfamilienhauses, um 07.15 Uhr bemerkten die Eigentümer den Diebstahl. Es ist bisher nicht ausgeschlossen, dass der Audi im Wert von 53.000 Euro mittels Abfangen der Funkwellenübertragung zwischen Auto und Schlüssel entwendet wurde.

Diese technische Möglichkeit nutzen Diebe teilweise bei Fahrzeugen, die mit dem sogenannten keyless-go-System ausgestattet sind- das Nutzen des Fahrzeugs ist dabei ohne das Einstecken des Schlüssels möglich.

Folgende Möglichkeiten gibt es, um sich vor so einem Diebstahl zu schützen:

Nutzen Sie wenn möglich eine Garage als Abstellort für Ihren PKW

Bewahren Sie den Autoschlüssel möglichst weit entfernt vom Abstellort des Fahrzeuges auf (also nicht direkt an der Tür hinter der Haustür)

Nutzen Sie einen Schlüsseltresor aus Metall oder ein spezielles Schlüsselmäppchen mit einer Sicherheitsfolie, um die Abstrahlung der Funkwellen zu verhindern

Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/601-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige, fremde Personen oder Fahrzeuge im Rieslingweg beobachtet?

Einbruch scheitert

Friedberg: Beschädigungen in Höhe von 800 Euro hinterließ ein Dieb in der Hanauer Straße, nachdem er offenbar an einer Haustür scheiterte. Zwischen 19 Uhr am Dienstag (30.11.) und 8.30 Uhr am Mittwoch entstanden die Hebelmarken, in die gewerblich genutzten Räume des Hauses gelangte der Unbekannte nicht.

Die Friedberger Polizei, Tel. 06031/601-0, bittet um Zeugenhinweise.

