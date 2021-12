HEF

Verkehrsunfall – von Fahrbahn abgekommen Ludwigsau – Am Dienstag (30.11.), gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Ludwigsau mit einer Mercedes R-Klasse die Landstraße 3254 aus Friedlos kommend in Richtung Reilos. Auf Höhe des Besengrundcenters verlor der Mann aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 35-jährige Ludwigsauer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den anliegenden Acker. Der Mann blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Polizeistation Bad Hersfeld

Zusammenstoß

Lautertal – Am Montag (29.11.), gegen 6.15 Uhr, wollte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Transporter der Marke Volkswagen und seinem Anhänger vom seinem Grundstück auf die Hörgenauer Straße einfahren, um anschließend nach links auf das Gelände der dortigen Tankstelle einzubiegen. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer, welcher mit seinem Fahrzeug die Hörgenauer Straße in Richtung Lauterbach befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen und stieß mit seinem Lkw gegen die linke Fahrzeugseite des Transporters. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 4.000 Euro.

Berührung mit Außenspiegel

Lautertal – Am Samstag (27.11.), gegen 18 Uhr, befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Mazda die Landesstraße von Eichenrod kommend in Richtung Rixfelder Kreuz. Ihr kam ein Fahrzeug entgegen, welches sich nach derzeitigen Erkenntnissen über der Fahrbahnmitte befand. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel. Hierbei wurde der Außenspiegel des Mazda abgerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der Dunkelheit konnte die 60-jährige Pkw-Fahrerin zu dem Unfallfahrzeug keine Angaben machen, lediglich das es sich um einen Pkw gehandelt habe. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter 06641-9710.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach – Am Dienstag (30.11.), gegen 7:30 Uhr, parkte eine 29-jährige Pkw-Fahrerin ihren VW Tiguan auf dem Parkplatz „An der Bleiche“. Als sie gegen 18:15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der Fahrertür beschädigt worden war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter 06641-9710. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von 1.000 Euro.

Auffahrunfall

Lauterbach – Am Dienstag (30.11.), gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Astra die Bundesstraße von Herbstein kommend in Richtung Lauterbach. Unmittelbar vor dem Ortseingang von Blitzenrod, lief plötzlich ein Tier über die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, bremste der 29-Jährige sein Fahrzeug stark ab. Ein nachfolgender 32-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Kleintransporter auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt. Eine Berührung mit dem Tier fand nicht statt. Es entstand Sachschaden von 5.000 Euro.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen 30 Kilogramm Marihuana sichergestellt: Sechs Tatverdächtige festgenommen

Hersfeld-Rotenburg – Bei Einsatzmaßnahmen der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, unterstützt von Hessischen Spezialeinheiten, wurden am Dienstag (30.11.) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen Verdacht auf Rauschgifthandel vollstreckt. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sicher und nahmen sechs Tatverdächtige fest.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen von Beamtinnen und Beamten des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda Durchsuchungsbeschlüsse in mehreren unabhängig voneinander geführten Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Am vergangenen Dienstag (30.11.) wurden die erlassenen Beschlüsse bei einer konzentrierten Einsatzmaßnahme der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg an Anschriften in Bad Hersfeld, Bebra und Eiterfeld vollstreckt.

Die Bilanz: Die Ermittlerinnen und Ermittler beschlagnahmten an der gemeinsamen Anschrift eines 37-Jährigen und einer 33-Jährigen in der Gemeinde Eiterfeld unter anderem rund 30 Kilogramm Marihuana. Bei den weiteren Durchsuchungen konnten zusätzlich 260 Gramm Marihuana, 215 Gramm Haschisch, anabole Steroide, 3740 Euro Bargeld, eine Schreckschusspistole, Verkaufs- und Dealer-Utensilien sowie Equipment und Chemikalien zur Amphetamin-Herstellung sichergestellt werden.

Drei Tatverdächtige im Alter von 28, 34 und 37 Jahren wurden am Mittwoch (01.12.) der Haftrichterin beim Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt, die für alle Drei Untersuchungshaft anordnete. Ein Haftbefehl wurde mit Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die zuvor genannten Tatverdächtigen im Alter von 28 und 34 Jahren wurden in hessische Justizvollzugsanstalten verbracht.

Die drei weiteren 21, 33, und 38 Jahre alten Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Das bei den Einsatzmaßnahmen insgesamt sichergestellte Rauschgift hätte im Straßenverkauf etwa 300.000 Euro erzielen können.

Mehrere Lkw angegangen

Mücke – Auf einem Autohof bei Atzenhain an der Autobahn 5 schlitzten Unbekannte zwischen Dienstagabend (30.11.) und Mittwochmorgen (01.12.) die Planen von zwei Sattelaufliegern auf. Entwendet wurde nichts. Bei einem dritten Lkw brachen die Täter eine Zollplombe auf, um in das Innere eines Containers zu gelangen. Im Anschluss scheiterten sie jedoch an der mit einem Schloss gesicherten Verriegelung. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einkaufsmarkt

Bebra – In der Nacht auf Mittwoch (01.12.) brachen Unbekannte in einen Einkaufsmarkt in der Nürnberger Straße ein. Die Täter zerstörten die verglaste Eingangstür mit einem Stein, um in das Gebäude zu gelangen. Dort stahlen sie mehrere Flaschen Spirituosen im Wert von circa 250 Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Philippsthal (Werra) – in der Wilhelm-Göttling-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (02.12.) einen blauen Audi A6. Das Auto mit den amtlichen Kennzeichen HEF-MF 81 stand auf dem Parkplatz eines Einfamilienhauses und hat einen Wert von circa 40.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrug durch „Love-Scamming“ – Hoher fünfstelliger Schaden

Osthessen – Ein 82-Jähriger Osthesse wurde Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Er lernte vor einigen Monaten auf einer Plattform in den sozialen Medien eine angeblich junge Dänin kennen. Unter dieser Legende gelang es der vermeintlichen Mitarbeiterin des US-Militärs, ein Vertrauensverhältnis zu ihrem Opfer aufzubauen. Dem 82-Jährigen wurden Notsituationen vorgetäuscht, die stets mit Geldforderungen einhergingen. Der Mann zahlte in mehreren Überweisungen insgesamt einen hohen fünfstelligen Gesamtbetrag.

Bei dieser Art von Betrug handelt es sich um einen klassischen Fall von „Love-Scamming“. Die Polizei gibt zum Schutz vor dieser Betrugsmasche folgende Hinweise und Tipps:

Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder Dating-Plattformen statt.

Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder Deutsch.

Deutsch. Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen,

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven

Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell – Unbekannte brachen zwischen Mittwoch (24.11.) und Mittwoch (01.12.) in der Brandenburger Straße in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Haus zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Trickbetrug – Schockanruf

Fulda – Ein aufmerksamer Justizbeamter vereitelte am Mittwoch (01.12.) ein Trickbetrug und bewahrte dadurch eine 83-Jährige aus Fulda vor einem fünfstelligen Vermögensschaden.

Ein angeblicher Polizist und die vermeintliche Tochter hatten sich zuvor über eine unterdrückte Nummer bei der Frau gemeldet und vorgetäuscht, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die 83-jährige Frau wurde daraufhin bedrängt, eine Kaution zu zahlen, um deren Inhaftierung zu verhindern. Eine Geldübergabe wurde im Bereich des Amtsgerichts in Fulda vereinbart. Die 83-Jährige fuhr daraufhin zu einer Bank und hob eine fünfstellige Summe ab. Im Anschluss fuhr sie in Begleitung ihres mittlerweile von ihr verständigten Sohnes zum Amtsgericht, um das Geld einzuzahlen. Ein aufmerksamer Justizbeamter wurde misstrauisch und verständigte die Fuldaer Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Rußanhaftungen am Haupteingang des Fuldaer Doms

Fulda – Am Mittwochabend (01.12.), gegen 21 Uhr, wurde der Polizei Fulda eine Stichflamme im Haupteingangsbereich des Fuldaer Doms gemeldet.

Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr konnten vor Ort lediglich Rußanhaftungen an der ansonsten unbeschädigten Eingangstür festgestellt werden. Die genauen Umstände und Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck in alle Richtungen.

Hierzu sucht die Polizei auch nach einer Frau, die von Zeugen in unmittelbarer Nähe gesehen wurde. Ob diese mit dem Sachverhalt in Verbindung steht, ist derzeit unklar. Die Frau wird wie folgt beschrieben: circa 1,70 m groß, helle Haare zum Zopf gebunden, beiger Filzmantel, schwarzes Stirnband.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Domplatzes gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Frau geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

20 Jahre Polizeipräsidium Osthessen – Die Polizei Osthessen berät an der Stadtwache

Fulda – Am Dienstag (07.12.), zwischen 8 und 18 Uhr, steht unser Präventionsexperte Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann interessierten Bürgerinnen und Bürgern an einem Infostand vor der Stadtwache für Fragen zu den Themen Einbruchschutz, Sicherheit im Internet, Cybercrime, Betrugsphänomenen und den osthessischen Präventionskampagnen „DIGITAL NATIVE“ und „SENIOREN SIND AUF ZACK“ zur Verfügung.

Interessierte können sich natürlich auch mit anderen Fragestellungen in Sachen Kriminalprävention an unseren Fachmann wenden. Die Polizei lädt dazu ein, vorbeizukommen, sich über aktuelle Tricks der Kriminellen zu informieren und anschließend das Wissen an Bekannte und Verwandte weiterzugeben.

Verkehrsunfallflucht mit Leichtverletzten

Rotenburg- Zur Unfallzeit am 30.11.21, 17.00 Uhr, befuhr eine 62-jährige Rotenburgerin mit ihrem E-Bike die Mündershäuser Straße stadteinwärts. Die Radfahrerin wollte dann nach links in die Forststraße einbiegen. Dies übersah vermutlich ein in gleicher Richtung fahrender unbekannter Pkw-Fahrer und touchierte die 62-Jährige leicht. Diese fiel nach rechts mit ihrem Rad um und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0. Es entstand kein Sachschaden.

Auffahrunfall

Schlitz (P) Am 24. November gegen 14:45 Uhr befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Fusion die Otto-Zinßer-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Verkehrsbedingt musste sie ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 56-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Sprinter auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 2.500 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach (P) Am 27. November gegen 02:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Renault Megan die Bundesstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Herbstein. In Höhe vom Schloss Eisenbach verlor er, auf der winterglatten Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb der 18-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 3.000 EUR.

Gegen Fahrzeug gerutscht

Schotten (P) Am 28. November gegen 17:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Skoda Fabia den Parkplatz der Taufsteinhütte und wollte rückwärts in eine Parkfläche einparken. Auf der winterglatten, mit Schnee bedeckten Fahrbahn, geriet das Fahrzeug ins Rutschen und stieß gegen den Opel Astra eines 35-jährigen Pkw-Fahrers, welcher dort geparkt war. Bei dem Unfall blieb der 21-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, den 29.11.21 19.00 h bis Dienstag, den 30.11.21 18.00 h, wurde Höhe Abtsgrund 8 in Hünfeld ein geparkter weißer VW vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und leicht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 250 ,- EUR. Hinweise zu dem Flüchtigen erbittet die Polizeistation Hünfeld unter 06652-96580