Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Zeugensuche nach Einbruch in Mehrfamilienhaus – Offenbach

(as) Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, zwischen 8 und 21 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße und hebelten vermutlich mittels Schraubendreher eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf. Hier durchsuchten die Einbrecher die gesamte Wohnung und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der einstelligen Hausnummern verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 telefonisch zu melden.

Wer kann Hinweise geben? – Zeugen gesucht – Offenbach

(ad) Auf rund 8.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Mainstraße in Höhe Hausnummer 159 an einem geparkten blauen Ford Transit verursacht hat. Anwohner hatten gegen 1 Uhr einen lauten Knall gehört. Ein 67-Jähriger aus Offenbach stellte den Wagen am Freitag, gegen 16 Uhr, am Straßenrand ab. Die Schäden auf der linken Fahrzeugseite sowie auf der Straße liegende fremde Fahrzeugteile stellte er am Sonntag, gegen 11.45 Uhr, fest. Nach ersten Ermittlungen stammen die Teile von einem Volkswagen. Laut den Fluchtermittlern dürfte der gesuchte VW einen erheblichen Schaden an der Beifahrerseite aufweisen. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Frontalzusammenstoß: 58-Jährige schwer verletzt – L2310 / Rodgau

(fg) Mit schweren Verletzungen kam eine 58 Jahre alte Renault-Fahrerin am Mittwochnachmittag ins Krankenhaus, nachdem es zuvor auf der Landesstraße 2310 in Höhe der Rastanlage Weiskirchen zu einem Frontalzusammenstoß gekommen war. Gegen 16.15 Uhr war der 20 Jahre alte Fahrer eines grauen Seat Ibiza von der Bundesstraße 45 kommend auf der Landesstraße 2310 in Richtung Seligenstadt-Froschhausen unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam der junge Mann von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Renault Clio der 58-jährigen Seligenstädterin zusammenstieß. Die schwer verletzte Clio-Lenkerin und der leicht verletzte 20-Jährige kamen in Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße 2310 von der Abfahrt der Bundesstraße 45 in Richtung Froschhausen voll gesperrt. Das im Motorraum entstandene Feuer in einem der Unfallwagen konnte durch Ersthelfer abgelöscht und letztlich von der Feuerweher vollständig gelöscht werden. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Zeugen des Unfallhergangs melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm.

„Das ganz besondere Ehrenamt“: Ehrung für zehn Jahre Freiwilliger Polizeidienst – Neu-Isenburg

(lei) Frau Dorota Nowicka und Herr Luigi Megna erhielten dieser Tage durch den stellvertretenden Dienststellenleiter der Polizeistation Neu-Isenburg, Polizeihauptkommissar Ronald Ehmann und dem Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Marco Gonnermann, Jubiläumsurkunden für „10 Jahre Freiwilliger Polizeidienst“ – eine Ehrung für ihren konstanten und zuverlässigen Einsatz in vielen sicherheitsrelevanten Bereichen. Beide gehören dem zehnköpfigen Team des Freiwilligen Polizeidienstes an, das seit 2006 für die Stadt Neu-Isenburg tätig ist. Die freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer zeigen Präsenz auf den zahlreichen Festen in der Stadt, sie überwachen tagsüber Schulen, Kitas, Spielplätze und Parkanlagen oder laufen routinemäßig Streife durch Wohngebiete in Neu-Isenburg, rund um das Isenburg-Zentrum, in Zeppelinheim und Gravenbruch. Durch ihr ehrenamtliches Engagement nach dem Motto:“ Präsenz zeigen, beobachten und melden!“ stärken sie die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Isenburg. Frau Nowicka und Herr Megna sind glücklich darüber, dass sie in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Isenburg da sein dürfen und so ihren Beitrag an einem friedlichen und sicheren Miteinander leisten können. Der Freiwillige Polizeidienst ist einer der Bausteine für die Initiative KOMPASS, dem „KOMmunal ProgrAmm Sicherheits Siegel“ des Landes Hessen, der Neu-Isenburg bereits im Juni 2018 beigetreten ist.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt. Es zeigt von links nach rechts: Dorota Nowicka, POK Marco Gonnermann, Luigi Megna (Quelle: PP Südosthessen)

Rettungshubschrauber brachte 59-Jährige ins Krankenhaus – Dietzenbach

(fg) Mit einem Rettungshubschrauber wurde eine 59 Jahre alte Frau aus Rödermark nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Velizystraße und der Gottlieb-Daimler-Straße am Mittwochvormittag in ein Krankenhaus geflogen. Kurz vor 10 Uhr war die 59-Jährige auf der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs und fuhr in die Kreuzung ein, um nach links auf die Bundesstraße 459 zu fahren. Hierbei übersah die Opel-Fahrerin offenbar die rote Ampel, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem auf der Bundesstraße 459 fahrenden Lastkraftwagen kam. Der 43-jährige Lastkraftwagenfahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus. Sowohl der Lastkraftwagen als auch der Opel mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 13.000 Euro beziffert. Nach rund zwei Stunden war die Unfallaufnahme beendet und die Straße wieder frei.

Den „Falschen“ gefragt: Führerschein nach Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sichergestellt – Mühlheim/Hanau

(fg) Gegen 20.30 Uhr rief ein Zeuge bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach an und meldete den Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Höhe des Rathauses in Mühlheim. Der Zeuge gab an, dass er an einer dortigen Ampel von einem in einem Golf GTI sitzenden Mann angesprochen und gefragt worden sei, ob er mit ihm ein Rennen fahren wolle. Als der Zeuge verdutzt nachfragte, soll der Mann bereits Vollgas gegeben und die Bundesstraße 43 innerorts mit weit über 100 Stundenkilometern befahren haben. Der Zeuge fuhr dem Wagen hinterher und versuchte den Fahrer an einer roten Ampel zur Rede zur stellen. Währenddessen gab er der Polizei durchgehend den Standort des GTI durch. Der GTI-Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug jedoch wieder in Fahrtrichtung Hanau auf der Hanauer Straße bei erlaubten 70 km/h auf etwa 160 Stundenkilometer. Nach ersten Ermittlungen soll es zudem zu gefährlichen Überholmanövern gekommen sein. Schlussendlich konnte der Wagen an der Auffahrt zur Bundesstraße 45 in Höhe der Anschlussstelle Hanau-Steinheim gestoppt werden. Beamte der Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser nahmen sich der Sache an und koordinierten die ersten Maßnahmen vor Ort. Nach einer ersten Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Verbindung mit einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden der Führerschein sowie der Golf GTI vorläufig sichergestellt. Der Golf wurde mit dem Ziel sichergestellt, das Steuergerät auszulesen und somit Rückschlüsse auf die gefahrenen Geschwindigkeiten erzielen zu können. Fakt ist, dass der GTI-Fahrer am Mittwochabend den „Falschen“ angesprochen hatte, der jedoch das „Richtige“ tat und die Polizei informierte. Zeugen sowie mögliche Geschädigte, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Bereich Main-Kinzig-Kreis

E-Klasse wird über Verkehrsinsel katapultiert, Fahrer leicht verletzt – L 3202 / Gelnhausen

(lei) Ein 43-Jähriger „schoss“ am späten Mittwochabend mit seinem Mercedes über eine Verkehrsinsel hinaus und verletzte sich dabei leicht. Gegen 23.20 Uhr war der Mann aus Gründau mit seiner E-Klasse von Großenhausen in Richtung Gelnhausen unterwegs. Offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er vor der Abfahrt in Richtung Altenhaßlau die Kontrolle über den Kombi, prallte gegen eine Warnbake und fuhr geradeaus über die Insel. Anschließend wurde er über die bepflanzte Insel katapultiert, sodass er dahinter wieder auf der Fahrbahn aufschlug, sich anschließend überschlug und etwa 30 Meter weiter zum Stehen kam. Der Fahrer kam mit Prellungen in ein Krankenhaus, an seinem Wagen entstand nach Einschätzung der Polizei mit etwa 8.000 Euro wirtschaftlicher Totalschaden. Auf zirka 1.000 Euro wird der Flurschaden beziffert.

Versuchter Raub am Wurstautomat: Wem gehört der graue Polo mit Unfallschaden? – Wächtersbach/Hesseldorf

(lei) Einen grauen VW Polo mit einem Unfallschaden mutmaßlich im Heckbereich sucht aktuell die Kripo in Gelnhausen. Die Ermittler haben derzeit einen Fall wegen versuchten Raubes auf dem Tisch, der sich am Montag in Hesseldorf zutrug. Demnach hatte eine 38-jährige Angestellte einer Metzgerei gegen 11.30 Uhr in der Brachttalstraße (40er-Hausnummern) einen firmeneigenen Automaten für Fleisch- und Wurstwaren befüllt. Unterdessen wurde sie von zwei Männern angesprochen, die unvermittelt sowohl das Fahrzeug der Frau, einen Toyota, als auch das Geld aus dem Automaten forderten. Einer der Männer verlieh der Forderung Nachdruck, indem er die Frau fest am Arm packte und dabei sehr aggressiv wirkte. Nachdem sich die 38-Jährige losreißen konnte, flüchtete das Duo mit dem Polo älteren Baujahrs, in dem Moment ohne Kennzeichen, in Richtung Schlierbach und bog vor dem dortigen Ortseingang nach links in einen Feldweg ab. Die Räuber gingen letztlich leer aus – weder das Geld noch den Toyota konnten sie der Frau abnehmen. Beide Männer waren 25 bis 30 Jahre alt, hatten schwarze Haare und trugen dunkle Kleidung. Einer der Täter war ungefähr 1,85 Meter groß; sein Komplize war etwas kleiner (1,75 Meter) und hatte zudem einen Oberlippen- und Kinnbart. Wer Hinweise zu den beiden Männern oder dem von ihnen benutzten Polo geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 bei der Polizei Gelnhausen zu melden.

Wer sah die Unfallflucht auf dem Verbrauchermarkt-Parkplatz? – Bad Orb

(ad) Gegen 10.30 Uhr stellte ein Chevrolet-Fahrer am Mittwoch seinen Wagen auf einem Verbrauchermarkt-Parkplatz in der Gerberstraße 16 ab und besuchte den Einkaufsmarkt. Als er nach seinem Einkauf wiederkam, stellte er Beschädigungen an der Heckstoßstange mit rotem Fremdlack fest. Der Schaden am grauen Chevrolet GM Korea wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht darum, sondern machte sich davon. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 02.12.2021 Zivilfahnder stellen über 10 Kilogramm Gold und mehrere tausend Euro Bargeld sicher – Autobahn 3 / Weiskirchen

(neu) Zivilbeamte einer operativen Einheit des Polizeipräsidiums Südosthessen haben am Donnerstag bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 3 bei Weiskirchen insgesamt 10,5 Kilogramm Gold und rund 8.000 Euro Bargeld sichergestellt. Woher die Wertsachen stammen, ist derzeit noch unklar. Zumindest konnten die beiden Männer im Alter von 33 und 46 Jahren, welche Gold und Geld in einem Rucksack transportierten, bislang keine schlüssige Erklärung zur Herkunft abgeben. Da das Edelmetall laienhaft zu Barren gegossen war, dürfte es nach Einschätzung der Fahnder wohl aus einer oder mehreren Straftaten stammen. Der Wert wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Die Wertsachen wurden sichergestellt, die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche.