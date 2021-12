Driedorf-Münchhausen: Kieslaster kippt – Landstraße voll gesperrt –

Ein umgekippter Kieslaster löste heute Morgen (02.12.2021) eine stundenlange Bergungsaktion aus. Gegen 06.30 Uhr war der 63-jährige Lkw-Fahrer von Münchhausen in Richtung Mademühlen unterwegs. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der im Westerwaldkreis lebende Brummifahrer auf die unbefestigte Bankette geriet, das Gefährt nicht mehr herauslenken konnte und einsank.

Der Laster grub sich tiefer in den Boden ein und kippte letztlich nach rechts in den Straßengraben um. Teile der Ladung landeten in der Böschung.

Der Fahrer blieb unverletzt, konnte sich jedoch nicht selbst aus dem Führerhaus befreien. Die Feuerwehr rückte an und befreite den 63-Jährigen. Das Umladen der rund 27 Tonnen schweren Ladung übernahm das Technische Hilfswerk. Eine Bergungsfirma hievte den Laster und seinen Anhänger anschließend wieder auf die Räder.

Während der Umlade- und Bergungsarbeiten mussten die Landstraße zwischen den beiden Driedorfer Ortsteilen komplett für den Verkehr gesperrt werden. Gegen 13.30 Uhr rollte der Verkehr wieder. Die Beschädigungen an dem Gespann hielten sich in Grenzen, die Polizei schätzt die notwenigen Reparaturkosten auf mindestens 5.000 Euro.

Einbrecher fliehen in Tiefenbach mit Kölner Opel Astra

Braunfels-Tiefenbach (ots) – Die Wetzlarer Kriminalpolizei bittet bei der Fahndung nach 3 Einbrechern um Mithilfe. Diese waren Mittwoch 01.12.2021 in Tiefenbach mit einem in Köln zugelassenen silberfarbenen Opel Astra unterwegs.

Zwischen 16.10-18.45 Uhr hebelten Unbekannte in der Forsthausstraße an dem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses. Offensichtlich verschreckte ein Hund die Einbrecher. Der hatte durch Bellen auf sich aufmerksam gemacht und so die Diebe verjagte.

Ein Zeuge beobachtete in diesem Zeitraum im Bereich des Verbindungsweges zwischen “Kammerwies” und Forsthausstraße, wie zwei Männer über eine Hecke ein Grundstück verließen und in Richtung “Kammerwies” davonrannten. Kurz darauf kletterte eine dritte Person über das Gartentörchen des Grundstücks und lief in die gleiche Richtung davon. Letztlich bestieg das Trio einen silberfarbenen Opel Astra Kombi mit Kölner Zulassung (K-Kennzeichen) und fuhr ohne Licht in Richtung B 49 davon.

Die Männer waren zwischen 20 und 40 Jahre alt und komplett dunkel gekleidet. Einer von ihnen hatte sehr lichtes Haar am Hinterkopf, fast eine Glatze.

Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen und fragt:

Wem ist der silberfarbene Opel Astra Kombi mit Kölner Kennzeichen in den vergangenen Tagen noch aufgefallen?

Wer hat die drei Männer beobachtet und kann weitere Angaben zu ihnen machen?

Wem sind weitere Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang in Tiefenbach aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar/Herborn/Haiger: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren

Polizistinnen und Polizisten der Polizeistationen Wetzlar, Herborn und Dillenburg, unterstützt von der Hessischen Bereitschaftspolizei und den Ordnungsämtern der Städte Wetzlar und Herborn, suchten Mittwoch 01.12.2021 unter anderem Gastrobetriebe, Spielhallen, Busse des ÖPNV und Weihnachtsmärkte auf. Zwischen 14.30-21.30 Uhr kontrollierten sie Betreiber, Gäste und Insassen, um die Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen zu überprüfen.

In Wetzlar überprüften die Ordnungskräfte in sieben Gastrobetrieben, Spielhallen und Geschäfte, in drei Bussen sowie auf den Weihnachtsmärkten in der Bahnhofstraße und am Schillerplatz rund 100 Personen und stellten insgesamt 14 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest. Zudem stellten sie 2 Impfpässe sicher, da der Verdacht besteht, dass diese gefälscht wurden.

38 Gastrobetriebe, Spielotheken, Anbieter körpernaher Dienstleistungen, ein Fitnessstudio sowie den Weihnachtsmarkt suchten die Kontrollierenden in Herborn auf. Hierbei überprüften sie etwa 250 Personen. Dabei trafen sie 2 Mitarbeiter an, die keinen Testnachweis vorzeigen konnten und in 2 Betrieben fehlte die erforderlichen Nachverfolgungslisten.

In Haiger suchten sie ebenfalls auf Gastrobetriebe, aber auch Einzelhändler und Friseure auf. Bei der Kontrolle von rund 200 Personen stellten sie 7 Verstöße wegen fehlender Impfnachweise sowie gegen die Maskenpflicht fest. Polizei und Ordnungsämter werden auch in Zukunft in gemeinsamen Kontrollen die Einhaltung der Corona-Bestimmungen im öffentlichen Raum kontrollieren.

Sinn: Schwächeanfall löst Kettenreaktion aus –

Wegen Unterzuckerung bekam eine 66-jährige Opelfahrerin Mittwochnachmittag 01.12.2021 einen Schwächeanfall. Die Greifensteinerin fuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Corsa auf der Wetzlarer Straße. Sie kam nach rechts von der Straße ab und prallte in einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Mokka.

Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung ihrer Kopfplatzwunde und den anschließenden Transport zu weiteren Untersuchungen in eine Siegener Klinik. Aufgrund der Reinigungs- und Bergungsarbeiten musste die Wetzlarer Straße in Höhe des Stockweges für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden.

Die Höhe der Blechschäden steht derzeit noch nicht fest.

Wetzlar-Dalheim: Einbrecher erbeuten Schmuck –

Ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße rückte am Mittwoch 01.12.2021 in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Diebe verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchwühlten Schränke und Kommoden. Sie erbeuteten Schmuck und Besteck von noch nicht bekanntem Wert.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 20.20 Uhr beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Breslauer Straße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

