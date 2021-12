Brand in Mehrfamilienhaus – Bewohnerin verletzt – Brandursache noch unklar

Wolfhagen (ots) – In der Schützeberger Straße ist es am Donnerstagvormittag 02.12.2021 zum Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Dabei wurde eine 55-jährige Bewohnerin durch das Einatmen giftiger Rauchgase verletzt und von Rettungskräften anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die am Brandort eingesetzte Streife der Polizeistation Wolfhagen berichtet, war das Feuer offenbar im Bereich eines elektrischen Gerätes in der Küche ausgebrochen und hatte sich auf Mobiliar ausgebreitet. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Wolfhagen konnte den Brand anschließend zügig löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die genaue Ursache für die Entstehung des Feuers ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich werden nun durch die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

35-Jähriger beim Beschmieren von Straßenbahnhaltestelle festgenommen

Kassel (ots) – Am Mittwochabend 01.12.2021 nahmen Beamte des Polizeireviers Ost einen 35-Jährigen auf frischer Tat beim Beschmieren einer Straßenbahnhaltestelle in der Leipziger Straße fest. Mitarbeiter der KVG hatten den Mann bei seinem Treiben beobachtet und die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Streife an der Haltestelle “Sandershäuser Straße” war der 35-Jährige aus Brandenburg noch fleißig dabei, mit einem Permanentmarker einen Glaskasten zu beschmieren, bis die Polizisten dem Ganzen schließlich ein Ende setzten.

Die von dem Tatverdächtigen hinterlassenen Texte waren nach Einschätzung der Beamten unpolitisch und persönlicher Natur. Er selbst hielt sie nach eigenem Bekunden für “wunderschön”. Da sie unabhängig der Einschätzung des Verfassers jedoch auch eine strafrechtliche Relevanz in Form einer möglichen Sachbeschädigung besaßen, leitete die Streife ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 35-Jährigen ein und stellten seinen Stift sicher. Zusätzlich erteilten sie ihm einen Platzverweis.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen