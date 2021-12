Bundespolizei nimmt 31-Jährigen auf dem Rollfeld des Flughafens fest

Frankfurt-Flughafen (ots) – Am Mittwoch 01.12.2021 nahmen Bundespolizisten am Flughafen einen 31-jährigen Marokkaner fest, nachdem dieser vor den Einsatzkräften über die Lande- und Rollbahn flüchtete. Der Mann war zuvor aus Dubai/Vereinigte Arabische Emirate in Frankfurt angekommen. Nach einem Bustransfer zum Flugsteig B entfernte er sich unerlaubt vom Bus und schlich unerkannt auf das Vorfeld.

Als eine Streifenbesatzung der Bundespolizei auf ihn aufmerksam wurde, flüchtete er auf das Rollfeld. Gemeinsam mit einem Fahrzeug der Vorfeldaufsicht (“Follow-me-Car”) stellten Bundespolizisten den Mann nach kurzer Flucht und nahmen ihn fest.

Die umgehend informierte DFS Deutsche Flugsicherung erteilte aufgrund des Vorfalls in der Zeit von 9:07-9:18 Uhr keine Start- und Landefreigaben für die betroffenen Pisten. Eine im Landeanflug befindliche Maschine musste durchstarten, um einen Zusammenstoß mit dem Flüchtenden zu verhindern.

Die Bundespolizei leitete gegen den Marokkaner Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr sowie der versuchten unerlaubten Einreise ein. Der in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebende Fotograf gab in seiner Vernehmung an, seine Frau in den Niederlanden besuchen zu wollen. Hierfür habe er aber kein Visum bekommen und deshalb versucht, auf diesem Wege unerkannt einzureisen. Der Mann soll am 02.12.2021 nach Dubai zurückgewiesen werden.

Mehrere Versammlungslagen am 04.12.2021 im Stadtgebiet

Frankfurt (ots)-(dr) Anlässlich mehrerer Versammlungslagen am kommenden Samstag 04.12.2021, wird es während des gesamten Tages im Innenstadtbereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und zu Einschränkungen im ÖPNV kommen. Es wird daher gebeten, die Innenstadt weiträumig zu umfahren.

Verwirrter Mann greift Frauen an

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(ne) – In der Innenstadt hatte am Mittwoch 01.12.2021 ein offensichtlich verwirrter 31-jähriger Mann 3 Frauen angegriffen und dabei ins Gesicht geschlagen. Er konnte festgenommen werden. Die erste Tat ereignete sich um 10:00 Uhr. Dabei hatte ein 31-jähriger Mann einer 39-jährigen Frau unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Danach flüchtete er. Gegen 13:30 Uhr tauchte der 31-Jährige in der Eschersheimer Landstraße auf.

Und wieder suchte er sich willkürlich ein Opfer und schlug zu. Diesmal war es ein 37-jährige Frau. Um 14:30 Uhr schlug er dann einer 47-Jährigen im Bereich des Börsenplatzes ebenfalls ins Gesicht. Dieses Mal gelang ihm nicht die Flucht, denn Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Festnahme wehrte sich der 37-Jährige vehement.

Die 47-jährige Frau benötigte ärztliche Hilfe durch den Angriff. Sie kam in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Frauen mussten nicht medizinisch versorgt werden. Der 37-Jährige ist ohne festen Wohnsitz. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

15-Jähriger legt Feuer

Frankfurt/Nieder-Eschbach (ots)-(ne) – Ein 15-Jähriger hat Mittwochmittag 01.12.2021 in einer Schule im Urseler Weg Desinfektionsmittel entzündet. Vermutlich aus Langeweile ging der Jugendliche in die Pausenhalle der Schule und betätigte mehrfach den Spender für das Desinfektionsmittel.

Die ausgetretene Flüssigkeit zündete er dann mit einem Feuerzeug an. Eine Lehrkraft löschte das Feuer zügig. Der 15-Jährige wurde der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten gegeben.

E-Scooterfahrer fährt Kind an und flüchtet

Frankfurt-Riedberg (ots)-(ne) – Ein bislang unbekannter E-Scooterfahrer ist Mittwochnachmittag 01.12.2021 um 16:30 Uhr mit einer 5-Jährigen in der Hans-Bethe-Straße/Otto-Schott-Straße zusammengestoßen. Er flüchtete anschließend.

Das Kind war mit seiner Mutter zu Fuß unterwegs. Vom Fußgängerweg aus betrat die 5-Jährige den o. g. Kreuzungsbereich. Hier stieß sie mit einem E-Scooter zusammen. Das Kind verletzte sich leicht und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Der Fahrer des E-Scooter flüchtete in Richtung Uni-Campus. Die sehr vage Beschreibung des Fahrers lautet: Lange, braune Haare und dunkle Kleidung. Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 – 755 11400 entgegen.

Mann mit Softairwaffe festgenommen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Mittwochnachmittag 01.12.2021 kam es auf der Zeil zu einem Polizeieinsatz, bei dem Beamte einen 54 Jahre alten Mann festnahmen, der eine Softairwaffe mit sich führte. Der 54-Jährige fiel zunächst einem Zeugen im Bereich eines Schnellrestaurants auf, als dieser offensichtlich mit einer Waffe hantierte.

Nach Verständigung der Polizei begaben sich umgehend mehrere Kräfte in die Fahndung nach dem Mann und konnten diesen noch in der Nähe des Restaurants feststellen und widerstandslos festnehmen. In seinem Hosenbund steckte eine Waffe, welche die Beamten sicherstellten. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Softairwaffe handelt.

Eine Streife verbrachte den 54-jährigen Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt und stark alkoholisiert war, für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein Revier. Sein Verstoß gegen das Waffengesetz hat nun eine entsprechende Anzeige zur Folge.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

06.Dezember 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße

07.Dezember 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

08.Dezember 2021: Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

09.Dezember 2021: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße

10.Dezember 2021: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

