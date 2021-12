Eschwege: Die Polizei-News Morgen

Von Fahrbahn abgekommen

Eschwege (ots) – Um 07:45 Uhr befuhr Donnerstagmorgen 02.12.2021 ein 87-jähriger aus Eschwege die B 27 in Richtung der B 7. In der Gemarkung von Wehretal im Bereich der Autobahnbaustelle fuhr er mit seinem Pkw in den dortigen Kreisverkehr und kam beim Verlassen des Kreisverkehrs mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, wodurch die dortige Leitplanke und ein Bauzaun beschädigt wurden.

Der Sachschaden wird mit ca. 3.300 EUR angegeben.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:56 Uhr, ein 40-Jähriger aus Treffurt, der auf der B 250 in Richtung Wanfried unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das Reh tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 900 EUR.

Vorfahrt missachtet

Um 15:33 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 68-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw die Straße “Auf dem Salzmannstale” in Reichensachsen. Im Kreuzungsbereich übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw einer 37-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 EUR.

Unfall beim Ausparken

Um 10:57 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 69-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw auf dem Parkplatz hinter dem Veterinäramt in der Luisenstraße in Eschwege aus einer Parklücke herauszufahren. Dabei streifte der Pkw einen dort stehenden und auf einen Fahrgast wartenden Pkw, der von einem 68-Jährigen aus Cornberg gefahren wurde. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Stromkasten beschädigt

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Immenhausen befuhr gestern Morgen, um 08:10 Uhr, die Straße “Am Ossberge” in Meißner-Weidenhausen. Sein Ziel war eine Baustelle im Holunderweg, wodurch er nach rechts in den Ginsterweg hätte abbiegen müssen. Da er jedoch an der Einmündung vorbeifuhr, setzte er seinen Lkw mit Anhänger zurück, um in den Ginsterweg einzubiegen. Dabei streifte er den dort aufgestellten Stromkasten, wodurch ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR entstand.

Wildunfall

Um 21:50 Uhr befuhr gestern Abend eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meinhard die B 249 zwischen Schwebda und Grebendorf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, das dadurch tödlich verletzt wurde.

Der Schaden am Pkw wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Wohnungseinbruch

Am gestrigen Mittwoch drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Meißner-Weidenhausen ein. Zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr begaben sich der oder die Täter zu einem Einfamilienhaus im Finkenweg. Dort brachen sie eine Tür zum Haus auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus einer zuvor aufgebrochenen Schublade wurde eine Münzsammlung (Euro-Erstausgabe-Münzen) gestohlen.

Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von E-Scooter

Am gestrigen Nachmittag wurden im Hedwig-Lange-Weg in Bad Sooden-Allendorf zwei E-Scooter entwendet. Diese waren auf einem dortigen Parkplatz abgestellt worden und waren nicht gesichert. Die Tat ereignete sich zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr.

Der Schaden wird mit 550 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 20:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 78-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die Poststraße in Hessisch Lichtenau. Nach seinen Angaben bog er dann nach rechts in die Biegenstraße ein, als ihm ein anderes Fahrzeug (Pkw) entgegenkam und die Kurve derart schnitt, dass er nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte er mit der rechten Fahrzeugseite die dortige Gehwegabgrenzung, wodurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93040 entgegen.

Wildunfall

Um 04:55 Uhr befuhr heute früh ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Kassel die L 3238 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Walburg kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief.

Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 18:29 Uhr befuhr gestern Abend ein 20-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die L 3238 zwischen Ermschwerd und Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das den Aufprall nicht überlebte.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen