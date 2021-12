Ludwigshafen: Stadtnotizen 02.12.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Impfzentrum dankt für umgehende Unterstützung – Keine Bürokräfte mehr für die Walzmühle gesucht

Das Ludwigshafener Impfzentrum sucht dank der großen Resonanz auf den am vergangenen Montag veröffentlichten Aufruf nach Bürokräften hierfür kein weiteres Personal. Aufgrund vieler Rückmeldungen und der großen Bereitschaft aus der Bevölkerung, das Personal in der Walzmühle bei den An- und Abmeldeschaltern zu unterstüzen, konnten die vorhandenen Lücken geschlossen werden, um einen flexiblen Einsatz der Mitarbeiter dort zu ermöglichen. Die Stadtverwaltung dankt allen, die hierfür umgehend und zahlreich ihre Hilfe angeboten haben.

Digitale Info-Veranstaltung: Wie geht es weiter im Dichterquartier

Wie geht es weiter im Dichterquartier? Antworten darauf erhalten die Bewohner und Akteure im Quartier auf der Infoveranstaltung am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 17.30 Uhr. Auf Grund der angespannten Coronalage findet die Veranstaltung digital statt.

Hier möchte das Quartiersmanagement gemeinsam mit den beauftragten Planungsbüros die Ergebnisse des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes vorstellen. Konkret geht es um die überwiegend baulichen Projekte, die in den kommenden Jahren im Dichterquartier realisiert werden sollen. In den vergangenen Monaten konnten die Menschen, die in dem Quartier leben und arbeiten, ihre Ideen und Anregungen in einer Online-Beteiligung einbringen. Auf Stadtteilrundgängen wurden auch die Kinder und Jugendlichen nach ihren Verbesserungsvorschlägen gefragt. Daraus wurden in der Zukunftskonferenz am 15. Juni gemeinsam Ziele formuliert und konkrete Projekte für das Dichterquartier erarbeitet. So sollen unter anderem ein barrierefreier Zugang zum ESV-Gelände, ein neuer Quartiersplatz geschaffen, ein „Runder Tisch Sauberes Dichterquartier“ eingeführt und die Verkehrsführung hinter dem EDEKA-Markt verbessert werden.

Wer Interesse hat, dabei zu sein, kann sich gerne bis zum 6. Dezember bei Quartiersmanagerin Lisa Martin unter E-Mail lisa.martin@ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621 504-4276 anmelden. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen Link zur Videokonferenz.

Verkehr auf L523 in Richtung Worms wird umgeleitet

Die Auffahrtrampe zur L 523, Fahrtrichtung Worms/A 6, wird von Freitag, 10., bis Sonntag, 19. Dezember 2021, wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Diese Arbeiten stehen in direkter Verbindung zu der Generalsanierung der Stützwand, die bereits seit Juli dieses Jahres durchgeführt wird. Der Verkehr zur L523/A6 wird über die Bürgermeister-Trupp-Straße und die K1 umgeleitet.

Der Bereich Tiefbau der Stadtverwaltung Ludwigshafen bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen um Verständnis.

Evakuierung aufgrund Entschärfung einer Weltkriegsbombe