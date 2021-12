Ludwigshafen: Evakuierung aufgrund Entschärfung einer Weltkriegsbombe am 03. Dezember 2021

Ludwigshafen – Am Freitagvormittag, 3. Dezember 2021, wird in Höhe der Friedrich-Ebert-Halle eine Weltkriegsbombe entschärft. Das Evakuierungsgebiet befindet sich in einem Sicherheitsradius von 500 Metern rund um den Fundort.

Die betroffenen Bewohner müssen das Evakuierungsgebiet bis 9 Uhr verlassen haben.

Betroffene, die ihre Wohnung nicht ohne fremde Hilfe verlassen können sowie Fragen zur Evakuierung haben, können sich am heutigen Donnerstag von 8 bis 22 Uhr unter dem Gefahren-Informationstelefon 0621/5708-6000 melden. Dieses Angebot gilt ausdrücklich auch für Personen, die sich in einer behördlich angeordneten Corona-Absonderung befinden.

Nach Abschluss der Entschärfung erfolgt eine Entwarnung über dieses Medium.

Von der Evakuierung sind etwa 3.400 Menschen betroffen, die in diesem Bereich leben.