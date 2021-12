Karlsruhe: Teststation im K. des STAATSTHEATERS ab Donnerstag, 02. Dezember 2021, in Kooperation mit Zentral-Apotheke

Karlsruhe – Eine Corona-Teststation der Zentral-Apotheke wird am Donnerstag, 2. Dezember 2021, im K. am Ettlinger-Tor-Platz 1 des STAATSTHEATERS KARLSRUHE für alle Bürger eröffnet. „Aufgrund der seit einer Woche geltenden Regelungen 2G+ für Besucher von Veranstaltungen und 3G am Arbeitsplatz sind wir sehr froh, direkt vor dem STAATSTHEATER eine Teststation zu haben.“, erklärt Johannes Graf-Hauber, Geschäftsführender Direktor am BADISCHEN STAATSTHEATER.

„Wir freuen uns sehr über diese Kooperation und dass wir als Zentral-Apotheke in dieser erneut herausfordernden Phase der Corona-Pandemie nun einen weiteren Standort für Bürgertests zentral in der Stadt anbieten können“, so Henrik Rohde, Inhaber der Zentral-Apotheke, und weiter: „Es erfolgt keine Terminvergabe, die Nutzer des Angebots bitten wir aber für einen zügigen Ablauf die App PassGo (aus dem AppStore (iOS) oder PlayStore (Android)) herunterzuladen und vor ihrem Besuch bereits ihre Anschrift innerhalb der App auszufüllen. Außerdem ist der Personal-Ausweis oder Reisepass vorzuzeigen. Das Testergebnis wird anschließend digital übermittelt.“

Die Teststation ist unabhängig vom Spielbetrieb des STAATSTHEATERS zunächst täglich von 13.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Ab dem Nikolaustag, 6.12., sollen die Öffnungszeiten auf 8.45 bis 19.45 Uhr an Werktagen erweitert werden. Aktuelle Informationen unter:

https://www.zentral-apotheke.de und https://www.staatstheater.karlsruhe.de