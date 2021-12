Neustadt: Erstes Fenster im Rizzi-XXL-Adventskalender leuchtet

Neustadt an der Weinstraße – Am 01.12.2021 wurde das Geheimnis um das erste Fenster am Rathaus gelüftet. Seit 18 Uhr ist das erste Motiv des Künstlers James Rizzi zu bewundern.

Die Fassade des Neustadter Rathauses wird zu einer XXL-Bühne für die unnachahmliche Kunst des Künstlers. Bis Heiligabend strahlt an jedem Adventstag ein weiteres Werk von ihm in einem der 24 Fenster im ersten und zweiten Obergeschoss der Rathausfront.

Bis 06.01.2022 ist das gesamte Kunstwerk am Neustadter Rathaus zu sehen.

