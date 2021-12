Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss E-Scooter geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, 01.12.2021 gegen 18:20 Uhr wurde ein 21-jähriger Neustadter in der Straße Seilerbahn in 67433 Neustadt/W. auf einem E-Scooter fahrend festgestellt und anschließend durch eine Streifenwagenbesetzung der Polizeiinspektion Neustadt/W. einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten, sodass der Neustadter zwecks der Entnahme einer Blutprobe auf hiesige Polizeidienststelle verbracht wurde. Dort wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Nach Schlägerei Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, den 28.11.2021, gegen 02:30 Uhr, wurde eine Schlägerei vor der Lokalität „Oscar’s“ in der Louis-Escande-Straße gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zum Streit zwischen einem Bediensteten eines Sicherheitsunternehmens und Personen, die in die Lokalität Einlass begehrten. Wie es zum Streit kam und wie sich der Streit bis zur Körperverletzung entwickelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Letztlich wurde ein vermeintlicher Gast so schwer am Kopf verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Zwei weitere Gäste erlitten leichte Kopfverletzungen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zum Ablauf machen können. Sie können sich telefonisch bei der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):