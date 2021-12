Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Niederkirchen: Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Niederkirchen (ots) – Erst vor zwei Monaten hat ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim seinen Führerschein gemacht und ist ihn jetzt schon wieder los. In Niederkirchen stoppte die Polizei am Mittwochvormittag (1. Dez. 2021, 11 Uhr) den Golffahrer und erkannte, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss steht. Cannabisprodukte habe er konsumiert, erklärte er den Beamten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwarten ihn ein Bußgeld- und ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Haßloch: Wieder betrügerische Anrufe

Haßloch (ots) – Erst war es eine 83-Jährige aus Haßloch, der eine angebliche Ärztin am Mittwochnachmittag (1. Dez., 16 Uhr) am Telefon weiß machen wollte, ihr Sohn lebensgefährlich an Covid-19 erkrankt. Die ältere Dame hat tatsächlich einen Sohn, reagierte aber clever und fragte nach dessen Namen. Als die Anruferin sich auf den Datenschutz berief, legte die Seniorin auf. Auch eine 86-Jährige ließ sich nicht beirren, als sie am Mittwochabend um halb neun (1. Dez., 20:30 Uhr) von einem falschen Polizeibeamten einen Anruf erhielt, der ihr von der Festnahme zweier Einbrecher berichtete. Auf die Frage, was sie damit zu tun habe, legte der Betrüger auf. Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufern. Im Zweifel sollte, wie es die beiden Seniorinnen gemacht haben, kritisch nachgefragt oder einfach aufgelegt werden.

