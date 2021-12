Tabak ist eine der weltweit am häufigsten angebauten Pflanzen. Sie wird wegen ihrer Blätter angebaut, die durch Trocknung und Fermentation zu Tabakerzeugnissen verarbeitet werden können. Die daraus resultierenden Produkte können auf unterschiedliche Weise konsumiert werden, u. a. durch Schnüffeln, Kauen oder Rauchen.

Einige Beispiele für Tabakerzeugnisse, die geraucht werden können, sind Nelkenzigaretten, Zigarren, Bidis und gewöhnliche Zigaretten. Loser Tabak in Form von Pulver kann zudem in Wasserpfeifen (Hookahs) oder normalen Pfeifen geraucht werden. Zu weiteren Tabakerzeugnissen gehören Snus, Schnupftabak und Kautabak.

Snus ist eine Art feuchtes Tabakpulver, das in kleinen Beuteln geliefert wird. Snus kaufen ist in Deutschland nur online möglich, da das Tabakerzeugnis vorrangig in Schweden produziert wird. Konsumiert wird Snus, indem der Beutel unter die Oberlippe gelegt wird. Wie andere Tabakerzeugnisse gibt es auch Snus in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Snus gilt als weniger gesundheitsgefährdend und wird deshalb immer beliebter.

Da die Menschen immer mehr auf die gesundheitlichen Aspekte achten, ist der Tabakindustrie geraten, diesen Trend nicht zu verschlafen. Schauen wir uns im Folgenden einige der größten Tabakerzeuger in Deutschland an.

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Die Reemtsma Cigarettenfabriken sind vor allem für ihre Zigaretten bekannt, die sie seit mehr als einem Jahrhundert für den deutschen Markt herstellen. Das deutsche Unternehmen hat ein Monopol auf fast ein Viertel des Tabakmarktes in Deutschland und ist gleichzeitig einer der größten Hersteller von Tabakerzeugnissen in ganz Europa. Reemtsma Cigarettenfabriken produziert verschiedene Marken wie JPS, Davidoff, Gauloises Blondes, Route 66, R1, Peter Stuyvesant und Rizla. Im Jahr 2019/20 machte das Unternehmen damit einen Umsatz von etwa 4,98 Mrd. Euro. In den letzten Jahren machte das Unternehmen vor allem wegen seiner Tätigkeiten im Zweiten Weltkrieg negative Schlagzeilen. So wird Reemtsma Cigarettenfabriken vorgeworfen, Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter beschäftigt zu haben.

British American Tobacco (Germany) GmbH

Hamburg ist der Sitz der British American Tobacco (Germany) GmbH. Das Unternehmen beschäftigt an seinem Standort über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von bis zu 22,5 Milliarden Euro. Darüber hinaus ist die British American Tobacco (Germany) GmbH eine Muttergesellschaft von 906 weiteren Unternehmen.

Tabak- und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck GmbH

Ein weiteres Mitglied der Tabakindustrie, die Tabak- und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck GmbH, hat ihren Sitz in Trier, Rheinland-Pfalz. Nach über 30 Jahren hat das Unternehmen in diesem Jahr eine neue Geschäftsführung erhalten. Derzeit werden über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und ein Umsatz von mehr als 734,5 Mio. Euro erzielt. Die Tabak- und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck GmbH betreibt außerdem eine Unternehmensfamilie mit rund 32 weiteren Unternehmen als Tochtergesellschaften.

JT International Germany GmbH

Wie die Tabak- und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck GmbH ist auch die JT International Germany GmbH in Trier in Rheinland-Pfalz ansässig. Das Unternehmen hat mit rund 2.133 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der größten Belegschaften unter den in diesem Artikel behandelten Unternehmen. Die JT International Germany GmbH erwirtschaftet einen Umsatz von bis zu 836,5 Mio. Euro und führt eine Unternehmensfamilie mit weit über 520 Mitgliedsfirmen.

GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH

Die GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Kloster Lehnin in Brandenburg und ist ein Mitgliedsunternehmen der Tabakindustrie. An diesem Standort arbeiten rund 154 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu den mehr als 450 Millionen Euro Umsatz beitragen, die das Unternehmen erwirtschaftet. Auch die GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH ist ein Familienunternehmen mit vier weiteren Mitgliedsfirmen.

Alois Pöschl GmbH & Co. KG

Die Alois Pöschl GmbH & Co. KG hat ihren Hauptsitz in Geisenhausen in Bayern und beschäftigt rund 590 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten. Es gibt 17 Mitgliedsunternehmen und es wird ein Umsatz von mehr als 527,7 Mio. Euro erwirtschaftet.

Philip Morris Manufacturing GmbH

Philip Morris Manufacturing GmbH, der Hauptkonkurrent von Reemtsma Cigarettenfabriken, ist in Gräfelfing in Bayern ansässig. Das Unternehmen beschäftigt an seinem Standort rund 1.159 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von rund 6,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen steht immer wieder in der Kritik, beispielsweise aufgrund der Arbeitsbedingungen auf den Plantagen in Kasachstan.

Joh.Wilh. von Eicken GmbH

Lübeck, Schleswig-Holstein, ist Sitz des Tabakwarenherstellers Joh. Wilh. von Eicken GmbH. Das Unternehmen, das der Tobacco Manufacturing Industry angehört, beschäftigt rund 760 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten und erwirtschaftet einen Umsatz von bis zu 155,98 Millionen Euro.

TMCC Tobacco Management & Consulting Company GmbH

Dieses Unternehmen befindet sich in Achern, Baden-Württemberg. TMCC beschäftigt eine der kleinsten Belegschaften der Tabakindustrie: 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den Betrieb tätig und erwirtschaften Umsatzerlöse in Höhe von 150 Millionen Euro.

Hertz Flavors GmbH & Co. KG

Hertz Flavors GmbH & Co. KG hat seinen Sitz in Reinbek, Schleswig-Holstein. Das Unternehmen beschäftigt nur 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Umsatz von bis zu 67 Millionen Euro (geschätzt) erwirtschaften. Die Hertz Flavors GmbH & Co. KG ist ein Familienunternehmen, das sich aus vier Firmen zusammensetzt.

Auch in den Regalen der deutschen Geschäfte finden sich zahlreiche dieser importierten Produkte. Sie alle sind in Deutschland sehr gefragt und die Branche wächst weiter.