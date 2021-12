Unfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

Hördt (ots) – Am Dienstagabend 30.11.2021 kollidierte ein 56-Jähriger Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg zwischen Kuhardt und Hördt mit einem 53-jährigen Fußgänger, der hierdurch leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer fuhr gegen 19:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg von Kuhardt nach Hördt.

Kurz vor der Ortseinfahrt Hördt übersah der 56-jährige Fahrradfahrer den dunkel gekleideten Fußgänger, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 53-jährige Fußgänger wurde aufgrund seiner leichten Verletzung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt.

Navi aus Auto entwendet

Ottersheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bisher unbekannte Täter ein Navigationsgerät aus einem in der Riethstraße in Ottersheim abgestellten Auto. Der Wert des entwendeten Navigationsgerätes beträgt etwa 50 Euro.

Hinweise zu der Tat bzw. zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.