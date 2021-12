Dieb springt und verletzt sich

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 30.11.201 gegen 19:15 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Baumarktes in der Industriestraße, wie ein 30-Jähriger sich mehrere Artikel, wie

LED-Deckenleuchten, Bohrhammer und Winkelschleifer im Wert von knapp 900 Euro nach und nach innerhalb des Marktes bereit legte und in der Nähe eines äußeren Zauns versteckte.

Als der Mitarbeiter ihn daraufhin ansprach, rannte der 30-Jährige davon, kletterte über einen etwa 4 Meter hohen Außenzaun, fiel diesen hinunter und verletzte sich.

Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verweigerte der unter Alkoholeinfluss stehende Täter jegliche Angaben. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere “Schockanrufe”

Ludwigshafen (ots) – Mehrere sogenannte “Schockanrufe” haben am Dienstag 30.11.2021 Bürger erhalten. So bekam eine 67-Jährige einen Anruf von einer unbekannten Frau, die erklärte, dass sich der Sohn der 67-Jährigen auf der Intensivstation der Stadtklinik Frankenthal befinden würde und sie sofort kommen solle. Die geschockte 67-Jährige rief geistesgegenwärtig daraufhin sofort ihre Tochter an, die in Erfahrung bringen konnte, dass sich weder der Sohn der 67-Jährige noch andere Familienmitglieder in der Stadtklinik befanden. Eine Rücksprache der Tochter bei der Stadtklinik Frankenthal ergab, dass es wohl bereits mehrere solcher Anrufe bei Bürgerinnen und Bürgern gegeben hatte.

Bei Anrufen dieser Art, bei denen keine Forderungen gestellt werden, dürfte davon auszugehen sein, dass durch die Täter versucht wird, die schockierten Angerufenen aus ihren Wohnung bzw. Häusern zu locken, um einen Wohnungseinbruch zu begehen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser neuen Betrugsmasche und rät allen Betroffenen von solchen und ähnlichen Schockanrufen, dass sie misstrauisch sein sollten und nicht darauf eingehen sollten, sondern bei ihren richtigen Verwandten die Sachverhalte verifizieren, so wie es auch die 67-Jährige vorbildlich tat. Zusätzlich sollten Sie auch die Polizei informieren.

Lassen Sie präventiv gesehen auch sicherheitshalber Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann). So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen. Und bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände, nicht zuhause auf, sondern zum Beispiel auf der Bank oder im Bankschließfach.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr. 0621 963-1154.

Unfall mit Frontalzusammenstoß

Ludwigshafen (ots) – Am 30.11.2021, gegen 21:20 Uhr, fuhr ein 18-jähriger mit seinem Auto auf der B37 von der Pylon-Brücke kommend und wollte die Abfahrt Bruchwiesenstraße abfahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung auf der Auffahrt in Richtung A650/ Bad Dürkheim. Im Kurvenbereich der Abfahrt brach das Heck des Autos des 18-Jährigen zunächst nach links aus und als der 18-Jährige versuchte, dagegen zu steuern, brach es nach rechts aus, so dass er leicht schräg auf die Gegenfahrbahn gelangte.

Dort kam es frontal zum Zusammenstoß mit dem Auto des 38-Jährigen. Das Auto des

18-Jährigen drehte sich daraufhin um 180 Grad und kam unmittelbar neben dem Auto des 38-Jährigen zum Stehen. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Bei beiden Autos entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ab-/ Auffahrt für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt.

700 Liter Diesel gestohlen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Zeit zwischen dem 11.11.2021, gegen 16:00 Uhr und dem 30.11.201, gegen 12:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus drei LKWs, die auf einem Firmengelände im Nordring standen, insgesamt etwa 700 Liter Diesel Kraftstoff. Vermutlich gelangten die unbekannten Täter über eine Mauer auf das Firmengelände.

Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.