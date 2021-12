Ohne Kennzeichen aufgefallen

Edenkoben (ots) – Eine Streife der Polizeiinspektion Edenkoben bemerkte heute Mittag 01.12.2021 gegen 12 Uhr in der Luitpoldstraße in Edenkoben einen Transporter, an welchem das hintere Kennzeichen fehlte. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass auch kein vorderes Kennzeichen angebracht war.

Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug bereits im März 2021 außer Betrieb gesetzt wurde und somit nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden darf. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Sohn des Halters wurde verständigt und kümmerte sich um das Abschleppen des Transporters. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Hauswand beschädigt – Zeugen gesucht

Steinfeld (ots) – In der Nacht von 29./30.11.2021, beschädigte ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer in der Schmiedgasse eine Hauswand. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne für den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro aufzukommen.

Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf den Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Schockanrufe

Edenkoben (ots) – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Landau und Edenkoben vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Enkeltrick handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. – Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. – Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.