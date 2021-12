Pfefferspray im Schulbus

Limburgerhof (ots) – Am Montag 29.11.2021 gegen 13:10 Uhr fuhren 2 Jugendliche mit dem Bus (Linie 582) von der Rudolf-Wihr-Schule zum Bahnhof Limburgerhof. Hierbei sprühte ein unbekannter Täter im hinteren Bereich des Busses Pfefferspray. Die Jugendlichen wurden hierdurch leicht verletzt.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 30.11.2021 gegen 12:30 Uhr, kam es in einem Anwesen in der Zwerchgasse zu einem Polizeieinsatz. Im Rahmen des Einsatzes gibt ein 20-jähriger Bewohner an, dass er sich selbst verletzt und auch Glas geschluckt habe. Hierbei verhielt sich der Mann gegenüber den Polizeibeamten aggressiv.

Da der Mann auf die Beamten zukam und auch an den Kragen eines Beamten packte, wurde er zu Boden gebracht. Hiergegen sperrte sich der 20-Jährige, trat nach den Polizisten und beleidigte diese. Schlussendlich konnte der Mann auf dem Boden fixiert werden. Der 20-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort einem Arzt vorgestellt. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Gegen den Mann wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Betrugsversuch durch angebliche Ärztin

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 30.11.2021 gegen 11:30 Uhr, erhielt ein 81-Jähriger einen Anruf einer angeblichen Ärztin vom Stadtklinikum Frankenthal. Die Ärztin gab an, dass der Sohn des 81-Jährigen im Koma liege und umgehend ein spezielles Medikament benötige. Dieses würde 6.000 Euro pro Ampulle kosten. Der Sohn des Mannes bräuchte 6 Ampullen davon.

Da dem Herrn der Anruf verdächtig vorkam, rief er im Stadtklinikum Frankenthal an. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass sein Sohn nicht im Koma liegt und er Opfer eines vermeintlichen Telefonbetrugs wurde.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Neuhofen (ots) – Am Dienstagmorgen 30.11.2021 gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 67-jährige PKW-Fahrerin einen Parkplatz in der Otto-Dill-Straße. Hierbei übersah die Autofahrerin einen querenden, 39-jährigen Fußgänger und streifte diesen leicht am Arm.

Durch den Rettungsdienst wurde der leicht verletzte Fußgänger in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Fahrerin wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.