Zu früh abgebogen – PKW landet im Gleisbereich (siehe Foto)

Darmstadt (ots) – Am Bahnübergang am Bahnhof Darmstadt Nord hat sich am Dienstagabend 30.11.2021 ein 87-jähriger Mann mit seinem PKW im Gleisbereich festgefahren. Gegen 18.30 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass am Bahnübergang an der Maulbeerallee ein Fahrzeug in den Gleisen stehen würde. Aufgrund dieser Meldung wurden die dortigen Gleise für den Zugverkehr gesperrt.

Der Lokführer einer Regionalbahn die bereits in den Bereich eingefahren war, konnte den Zug mit einer Notbremsung noch rechtzeitig stoppen und so eine Kollision verhindern. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei kam es zu dem Unfall als der 87-jährige Fahrer am Bahnübergang zu früh abbiegen wollte. Hierdurch kam er von der Straße ab und steuerte sein Fahrzeug direkt in den Gleisbereich. Dort blieb es letztlich stecken, worauf der Fahrer sein Fahrzeug unverletzt verließ.

Erst als das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen aus den Gleisbereich gezogen wurde, konnten die Sperrungen gegen 20 Uhr wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 18 Zügen zu Verspätungen und sieben Züge mussten umgeleitet werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Tür geöffnet und Rucksack entwendet – Täter flüchtet mit Beute

Darmstadt (ots) – Ein ca. 1,66 Meter großer, schlanker und dunkel gekleideter Mann hat am Mittwochmorgen (1.12.) sein Unwesen in der Saalbaustraße getrieben. Der dreiste Täter näherte sich gegen 7 Uhr einen dort parkenden weißen Lastwagen, öffnete plötzlich die Beifahrertür und schnappte sich den auf dem Beifahrersitz liegenden Rucksack.

Dabei schien der noch Unbekannte davon unbeeindruckt zu sein, dass der 59-jährige Besitzer des Rucksacks auf dem Fahrersitz saß. Zu Fuß trat der Dieb seine Flucht über die Rheinstraße in Richtung des Cityrings an. Dort verlor sich seine Spur. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtenden oder dem Verbleib des Rucksacks geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Akustischer Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Der akustische Alarm einer Gaststätte in der Siemensstraße hat am frühen Mittwochmorgen (1.12.) einen ungebetenen Gast in die Flucht geschlagen und ihn damit von seinem weiteren kriminellen Vorhaben abgehalten. Um in das Lokal zu gelangen, hatte der Täter zunächst versucht, die Glastür einzuschlagen.

Nachdem die Tür standhielt, hebelte der Kriminelle eine seitlich gelegene Schiebetür auf. Beim Betreten der Räume löste das Alarmsignal aus und der Täter ergriff die Flucht ohne Beute. Der von ihm verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Polizei kontrolliert Einhaltung 3G-Regeln im ÖPNV

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (30.11.) haben Beamte des 2. Polizeireviers mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes war die Überprüfung der aktuell geltenden 3 G Regeln bei Nutzung des öffentliche Personen- und Nahverkehr. Insgesamt wurden 349 Fahrgäste überprüft. 37 der Überprüften konnten die erforderlichen Nachweise nicht vorzeigen. Diese Verstöße zogen eine Anzeige nach sich, die an das Ordnungsamt der Stadt weitergeleitet werden.

Die Kontrollen wurden in der Zeit zwischen 13 Uhr bis 17 Uhr durchgeführt. Dabei wurde die Mehrheit der Verstöße bereits in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr an der Haltestelle “Böllenfalltor” festgestellt. Von dort 254 kontrollierten Fahrgästen hielten sich 23 Personen nicht an die geltenden Hygieneregeln und konnten weder einen aktuellen Coronatest noch einen Impfnachweis oder die Bestätigung einer Genesung vorzeigen.

Darmstadt-Dieburg

Von Bewohner überrascht – Nach Einbruch Zeugen gesucht

Babenhausen-Langstadt (ots) – Weil das kriminelle Vorhaben eines bislang Unbekannten am Dienstagabend (30.11.) in der Schillerstraße scheiterte und er von einem Bewohner überrascht wurde, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Gegen 19.30 Uhr gelang es dem ungebetenen Gast unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Mehrfamilienhauses zu gelangen.

Als er plötzlich auf der Suche nach Beute von einem Bewohner überrascht wurde, suchte er sofort das Weite. Der Flüchtige soll um die 1,80 bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Sein Alter wurde auf circa 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er hatte eine schlanke Statur und trug einen hellen Kapuzenpullover.

Durch sein gewaltsames Vorgehen entstand am Haus ein Schaden von mehreren Hundert Euro.Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.:06151/969-0 entgegen.

Gaststätte im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – Eine Gaststätte in der Mühlstraße geriet in der Nacht zum Mittwoch 01.12.21 in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 02.40 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei, weil sich 2 junge Männer mit einer Kasse auf der Flucht befanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, stammte die entwendete Kasse aus einer dortigen Gaststätte.

Die Unbekannten verschafften sich unter Gewalteinwirkung Zutritt und entwendeten die Kasse. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Täterbeschreibung:

Das Alter des flüchtigen Duos wurde auf circa 14-20 Jahre geschätzt. Beide waren schwarz gekleidet und trugen schwarze Kappen. Einer der Flüchtigen hatte eine weiße Aufschrift auf seiner schwarzen Hose. Er soll um die 1,50 bis 1,60 Meter groß gewesen sein. Der Zweite soll etwas größer, circa 1,60 bis 1,70 Meter, gewesen sein.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Pfungstadt sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Männern geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Autoreifen erbeutet und geflüchtet

Pfungstadt (ots) – In den Fokus Krimineller sind am Dienstagmorgen 30.11.21 gegen 9 Uhr, die Reifen eines Mercedes in der Bergstraße geraten. Der Wagen war in einem dortigen Hof abgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand montierten die Unbekannten alle Räder und Felgen des grauen Wagens ab und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute unerkannt. Hierbei entstand ein Schaden am Wagen. Insgesamt werden diese auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Brand in Küche von Asylunterkunft

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – In der Gemeinschaftsküche einer Asylunterkunft “Am Flurgraben” brach am Dienstagabend 30.11.21 gegen 19.40 Uhr, ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr konnten die Flammen anschließend rasch löschen und entlüfteten das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand könnte ein technischer Defekt an einem Elektroherd zu dem Brandausbruch geführt haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Einbrecher flüchten ohne Beute

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Wohnhaus in der Mierendorffstraße geriet am Dienstag (30.11.), in der Zeit zwischen 10.30 und 19.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten eine Balkontür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Gäste das Haus, flüchteten aber ohne Beute unerkannt vom Tatort.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissraiat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Brand auf Balkon geht glimpflich aus

Nauheim (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Dienstagnachmittag 30.11.21 gegen 15.15 Uhr, auf einem Balkon im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Zille-Straße ein Brand aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen anschließend rasch und sorgte für einen glimpflichen Ausgang des Feuers. Das Feuer griff nicht auf den Wohnkomplex des Hauses über.

Vorsorglich mussten alle Bewohner kurzzeitig das Gebäude verlassen, konnten aber anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Brand entstand kein nennenswerter Schaden. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand könnte der Brand von einem Aschenbecher auf dem Balkon ausgegangen sein.

Schuppen brennt

Biebesheim (ots) – Ein Schuppen in der Rheinstraße, der zur Aufbewahrung von Mülltonnen genutzt wurde, stand am Dienstagabend 30.11.21 gegen 19.15, in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 30.000 Euro. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bislang nicht ergeben. Möglicherweise führte ein technischer Defekt zum Brandausbruch. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.

Kreis Bergstraße

Parfümdiebstahl – 54-Jährige verletzt Ladendetektiv

Viernheim (ots) – Weil eine 54-jährige Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis am Mittwochmorgen (01.12.) nach einem Diebstahl den Ladendetektiv verletzt hat, wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung gegen sie ermittelt. Die Tatverdächtige wurde gegen 9.45 Uhr dabei beobachtet, wie sie in einem Warenhaus im Einkaufszentrum in der Robert-Schuman-Straße, die Warensicherung von vier Parfümpackungen entfernte.

Im Anschluss steckte sie die Ware im Wert von über 230 Euro in eine Tasche und verließ, ohne zu bezahlen, das Geschäft. In der Ladenzeile wurde die Frau vom Detektiv gestoppt. Die 54-Jährige schlug dabei so um sich, dass der Mann am Kopf verletzt wurde.

Tankstellenraub gescheitert – Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Bürstadt (ots) – Zwei 24 und 22-jährige Männer wurden am Dienstagabend 30.11.21 von der Polizei festgenommen, nachdem in der Nibelungenstraße versucht wurde, eine Tankstelle auszurauben. Den beiden Männern wird vorgeworfen, gegen 20.45 Uhr die Tankstelle betreten zu habe und unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld gefordert zu haben.

Weil der 24 Jahre alte Mitarbeiter der Forderung nicht sofort nachkam, ließ das Täterduo von dem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten rasch zur Festnahme des 24-Jährigen aus Lampertheim. Sein Komplize, der in Bürstadt wohnt, konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen in Lampertheim bei einer Verkehrskontrolle festgenommen werden.

Der Schreckschußrevolver, der bei der Flucht unter einem Gebüsch in der Rathausstraße versteckt worden ist, wurde zwischenzeitlich von der Polizei sichergestellt. Wegen des versuchten Raubes werden sich die zwei Männer demnächst vor einem Gericht verantworten müssen.

Neben Schmuck und Geld auch Lampen mitgenommen

Gorxheimertal (ots) – Zwei Einfamilienhäuser in Unter-Flockenbach wurden im Laufe des Dienstags (30.11.) von Einbrechern heimgesucht. Die Schäden sind in den Abendstunden festgestellt worden. Im Lärchenweg stiegen die Täter zwischen 18 Uhr und 21 Uhr durch das aufgebrochene Fenster in die Souterrainwohnung. Im Anschluss gelangten sie über das Treppenhaus in die oberen Etagen des Hauses. Bei der Durchsuchung der Zimmer ließen die Täter Geld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen.

In der angrenzenden Straße “Am Schäfersacker” gingen die Täter genauso vor, wie im Lärchenweg. Obwohl das angegangene Fenster verriegelt war, wurde es gewaltsam geöffnet und das Haus über das Untergeschoss betreten. Offenbar war dort für die Einbrecher nicht viel zu holen. Mit zwei portablen Lampen im Wert von etwa drei Euro verschwanden sie wieder durch das aufgebrochene Fenster. Der entstandene Sachschaden dürfte hier nach ersten Schätzungen bei 500 Euro liegen.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen bezüglich fremder Personen oder Fahrzeuge, insbesondere im Lärchenweg und Am Schäfersacker, gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 41) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Unfallzeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Am Dienstag (30.11.) kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Tiergartenstraße. Ein noch unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen dort abgestellten Pkw und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen weißen VW-Transporter handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Heppenheim unter der 06252-706-0.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Erbach (ots) – Zwischen Sonntag (28.11.) und Dienstag (30.11.) hatte eine Odenwälderin ordnungsgemäß ihren Pkw am Straßenrand in der Neckarstraße (B45) in Fahrtrichtung Michelstadt geparkt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde das geparkte Fahrzeug von einem unbekannten Kraftfahrzeug in gleicher Fahrtrichtung gestreift. Der Verantwortliche entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw dürfte sich auf ca. 8.000 EUR belaufen.

Hinweise an die Polizeistation Erbach unter 06062-953-0.

