Diebstahl eines Anhängers

Homberg (ots) 30.11.2021, 16:00 Uhr bis 01.12.2021, 08:00 Uhr – Einen Pkw-Anhänger im Wert von 2.500,- Euro stahlen unbekannte Täter von einem öffentlichen Parkplatz in der Hessenallee. In der Zeit von Dienstagnachmittag 30.11.2021 bis heute Morgen entwendeten unbekannte Täter den nicht gesicherten Anhänger mit Kippfunktion und 90 cm hohen Bordwänden von einem Parkplatz.

Bei dem silbernen Anhänger handelt es sich um einen K 4 des Herstellers Eduards. Dieser hat das amtliche Kennzeichen MEG-QV 7. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbrüche in Baucontainer und drei Gartenhütten

Gudensberg (ots) – 26.11.2021, 12:00 Uhr bis 30.11.2021, 07:30 Uhr – Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter im Löhner Weg in einen Baucontainer und 3 Gartenhütten ein. Die Täter stahlen kleinere Baumaschinen und Werkzeuge. Bei dem Baucontainer, welcher sich direkt neben einem Rohbau befindet, brachen die Täter das Vorhängeschloss auf. Aus dem Container stahlen sie eine Stemmmaschine, ein Betonrüttler sowie eine Bohrmaschine.

Bei den drei Gartenhütten brachen sie ebenfalls die Schlösser der Eingangstüren auf und durchsuchten die Hütten. Sie stahlen verschiedene Werkzeuge und Gartengeräte. Was und wieviel aus den Gartenhütten gestohlen wurde, steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

