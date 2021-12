Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert größeren Schaden

Rüdesheim/Nahe

Am 30.11.2021 erhielt eine 83-jährige Frau aus Rüdesheim einen Telefonanruf von einem angeblichen Polizeibeamten Reinhardt, der ihr vortäuscht, ihr Enkel hätte einen Verkehrsunfall verursacht. Im Laufe des Telefonates einigte man sich auf eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro, den die Frau bei der Sparkasse abheben sollte. Die Frau erhielt von dem angeblichen Polizeibeamten die Anweisung bei eventuellen Nachfragen der Bank anzugeben, dass sie das Geld für Renovierungsarbeiten benötige. Die Mitarbeiterin der Sparkassenfiliale in Rüdesheim/Nahe nahm daraufhin Kontakt mit der Tochter der 83-jährigen auf, um die Richtigkeit der Abhebung zu hinterfragen, was letztendlich die Auszahlung des Geldes verhinderte. Obwohl die Frau das Phänomen kannte und entsprechend sensibilisiert war, ging sie aufgrund der professionellen Gesprächsführung und des durch den Täter erzeugten Druckes, von der Echtheit des Anrufers aus.

Betrugsversuch durch Anruf

Lautersheim

Am 30.11.21 zwischen 12:00 h und 13:00 h erhielt eine Frau aus Lautersheim einen Anruf. Der männliche Anrufer berichtete, dass der Sohn der Geschädigten angeblich im Krankenhaus sei und an Schweißausbrüchen und Atemnot leide. Da der Sohn der Frau zu diesem Zeitpunkt neben ihr saß, konnte sie den Betrugsversuch direkt feststellen und beendete das Telefonat.

LKW rammt PKW

A 61/Bad Kreuznach – Am 29.11.2021 gegen 07:30 Uhr rammte auf der A 61 ein

LKW beim Spurwechsel einen PKW und beschädigte diesen. Die Fahrerin des blauen

Kleinwagens befuhr die A 61 vom Autobahndreieck Nahetal kommend in Richtung

Ludwigshafen und nutzte den ganz rechten Fahrstreifen. In Höhe der

Anschlussstelle Bad Kreuznach wollte ein LKW vom mittleren auf den rechten

Fahrstreifen wechseln, offenbar um dann anschließend abzufahren. Dabei übersah

der Fahrer oder die Fahrerin offenbar den rechts fahrenden PKW der Frau. Diese

versuchte noch durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen und bremste. Der LKW

rammte dann jedoch den PKW und beschädigte diesen an gesamten linken

Fahrzeugseite. Der LKW sei dann noch kurz gebremst worden, der Fahrer oder die

Fahrerin sei aber dann einfach weitergefahren. Die Schadenshöhe am PKW schätzt

die Polizei auf ca. 2500 Euro. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

erbittet mögliche Zeugenhinweise unter 06701-9190.