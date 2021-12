Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln u.a. – 11 Tatverdächtige in Untersuchungshaft und 49 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Mainz – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal

(Pfalz), des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, des Landeskriminalamtes

Rheinland-Pfalz und des Zollfahndungsamtes Frankfurt a.M.:

Am Dienstag (30.11.2021) vollstreckten im Auftrag der Staatsanwaltschaft

Frankenthal über 700 Einsatzkräfte Durchsuchungsbeschlüsse an 49 Wohn- und

Geschäftsanschriften im Rhein-Pfalz-Kreis, in Ludwigshafen, Haßloch,

Frankenthal, Speyer, Mannheim (Baden-Württemberg), Viernheim (Hessen), Brühl

(Baden-Württemberg) und Wilhelmsfeld (Baden-Württemberg).

Auf Grund von Erkenntnissen aus entschlüsselten Daten von kryptierten

Mobiltelefonen u.a. des Providers Encrochat gingen den gestrigen Maßnahmen

mehrere Monate andauernde, intensive und umfangreiche Ermittlungen der

Staatsanwaltschaft Frankenthal, der Kriminalpolizei Ludwigshafen, des

Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz und des Zollfahndungsamtes Frankfurt a.M.

voraus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurden in einem vom

Polizeipräsidium Rheinpfalz bearbeiteten umfangreichen Verfahrenskomplex gegen

drei dringend Tatverdächtige Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des

gewerbs- und bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge sowie gegen einen weiteren Tatverdächtigen

Untersuchungshaftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln

in nicht geringer Menge erlassen. Die zwei 35-Jährigen sowie die beiden 36 und

38 Jahre alten Männer wurden am 30.11.2021 verhaftet und dem Haftrichter

vorgeführt, der die Untersuchungshaftbefehle gegen sie in Vollzug setzte.

Außerdem wurde ein 49-Jähriger vorläufig festgenommen, da sich auf Grund der

Durchsuchungsergebnisse der dringende Verdacht des unerlaubten Handeltreibens

mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ergab. Der Tatverdächtige wurde

ebenfalls dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl. Die Tatverdächtigen

kamen in Justizvollzugsanstalten. Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der

Verdacht, dass diese fünf Beschuldigten sowie weitere sieben Tatverdächtige im

Alter zwischen 32 und 63 Jahren insbesondere im Bereich der Vorderpfalz mit

mehreren tausend Kilogramm Cannabis und mehreren Dutzend Kilogramm Kokain

gehandelt bzw. aus dem Drogenhandel stammende Gelder gewaschen haben.

In einem weiteren umfangreichen Komplex eines von der Staatsanwaltschaft

Frankenthal in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und dem

Zollfahndungsamt Frankfurt a.M. geführten Verfahrens waren auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Frankenthal fünf weitere Untersuchungshaftbefehle wegen des

Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer

Menge erlassen worden. Zwei 38-Jährige und zwei weitere Tatverdächtige im Alter

von 34 und 37 Jahren wurden ebenfalls am 30.11.2021 verhaftet und dem

Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaftbefehle gegen sie in Vollzug

setzte. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte nicht verhaftet werden; nach ihm

wird gefahndet. Außerdem wurden drei Tatverdächtige im Alter von 30, 47 und 57

Jahren vorläufig festgenommen, da sich auf Grund der Durchsuchungsergebnisse der

dringende Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge ergab. Die Tatverdächtigen wurden ebenfalls dem Haftrichter

vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal

Untersuchungshaftbefehle. Zwei der Tatverdächtigen kamen in

Justizvollzugsanstalten. Ein Tatverdächtiger wurde vom Vollzug der

Untersuchungshaft verschont.

Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass diese acht

Beschuldigten sowie weitere 16 Tatverdächtige im Alter zwischen 29 und 47 Jahren

insbesondere im Bereich der Vorderpfalz Amfetamin, Cannabis und Kokain, sowie

Grundstoffe zur Rauschgiftherstellung im dreistelligen Kilogrammbereich

eingeführt, hergestellt und gehandelt haben.

Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel, verschiedene

Betäubungsmittel (u.a. ca. 15,3 Kilogramm Cannabis, ca. 8,6 Kilogramm Amfetamin

und ca. 2,2 Kilogramm Haschisch, ca. 240 Gramm Kokain sowie eine Indoorplantage)

und mehrere Waffen (u.a. eine scharfe Schusswaffe, vier Scheckschusspistolen,

ein Schlagring und eine Machete) sichergestellt.

Mit der Vollziehung von Arrestanordnungen im Wert von über 7,8 Millionen Euro

wurden sieben hochwertige Fahrzeuge, Luxusuhren und Schmuck sichergestellt sowie

Bankkonten gepfändet und Immobilien mit Sicherungshypotheken belegt. Es besteht

der Verdacht, dass diese mit Geldern aus dem Handel mit Betäubungsmitteln

finanziert worden sind.

Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, des Landeskriminalamtes

Rheinland-Pfalz, des Zollfahndungsamtes Frankfurt a.M., des Bundeskriminalamtes

und der Steuerfahndung waren auch Spezialeinheiten und Spezialkräfte des

Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie der Bundespolizei an den

Einsatzmaßnahmen beteiligt.

Weitere allgemeine Informationen zu Ermittlungen nach der Auswertung von

Encrochat-Daten finden Sie auch auf der Internetseite des Bundeskriminalamtes

unter https://s.rlp.de/VWqUS.

Mainz-Neustadt, Zeugen nach Angriff auf 31-Jährigen gesucht

Mainz- Neustadt – Am Dienstag, den 30.11.2021 kam es in der Mainzer

Neustadt zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 31-Jähriger Mann nicht

unerheblich verletzt wurde. Der 31-Jährige befand sich gegen 19:15 Uhr auf der

Kaiserstraße in Mainz, als er einen vorbeigehenden Passanten nach einer

Zigarette und ein wenig Kleingeld fragte. Der bislang noch unbekannte Mann

verneinte dies und griff den 31-Jährigen unvermittelt an. Durch Tritte und

Faustschläge traktierte der Täter den 31-Jährigen auch noch am Boden liegend,

bis er letztendlich von ihm abließ und in Richtung Hauptbahnhof flüchtete.

Mehrere Streifen der Mainzer Polizei konnten den unbekannten Täter ihm Rahmen

von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen. Daher sucht die Polizei nach

Zeugen, die Angaben zum genannten Fall machen können. Der Täter wurde durch das

31-jährige Opfer wie folgt beschrieben:

Männlich; schwarze kurze Haare; trug eine dunkle grün-schwarze Jacke, 1,80 m

groß; schlank; trug an der rechten Hand und am Ringfinger einen Totenkopf Ring

Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 31-Jährige durch den Rettungsdienst

versorgt und in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Bundesweiter Aktionstag gegen Hass und Hetze im Netz – 5 Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz Gemeinsame Pressemitteilung von Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und Landeskriminalamt

Rheinland-Pfalz

Mainz – Bereits zum siebten Mal gehen die Ermittlungsbehörden in

Deutschland heute in einer bundesweit abgestimmten und vom BKA koordinierten

Aktion gegen strafbare Inhalte im Internet vor. Seit heute Morgen führen

Polizeibehörden in allen Bundesländern insgesamt 90 Ermittlungsmaßnahmen durch,

darunter Wohnungsdurchsuchungen und Vernehmungen. An diesen Maßnahmen sind auch

Ermittlungsbehörden in Rheinland-Pfalz beteiligt. Unter der Federführung der

Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, Landeszentralstelle zur Bekämpfung von

Terrorismus und Extremismus (ZeT_rlp), wurden in Rheinland-Pfalz fünf Wohnungen

von fünf Beschuldigten durchsucht. Anlass der Ermittlungen ist der Verdacht der

Volksverhetzung, des öffentlichen Aufforderns zu Straftaten und des Verwendens

von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Internet. In

Rheinland-Pfalz koordiniert das Landeskriminalamt die Maßnahmen in Ludwigshafen,

in den Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen und Höhr-Grenzhausen, in Wittlich

sowie in Mainz. Bei den Durchsuchungen wurde Beweismaterial, namentlich

Mobiltelefone und andere Datenträger sichergestellt, das nunmehr ausgewertet

werden muss. Ergänzend wird auf die Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes zum

Aktionstag Hasspostings verwiesen. Link zur Pressemitteilung des BKA:

https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2021/Presse2021/2112

01_PMHassposting.html

Hintergrund:

Das Ministerium der Justiz hat mit Rundschreiben vom 20.10.2017 die

Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus

Rheinland-Pfalz bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gegründet. Sie ist als

Landeszentralstelle originär zuständig für die Bearbeitung der Verfahren, die

von dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof nach § 142a Abs. 2 des

Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) an sie abgegeben werden. Insoweit ist sie auch

für die Bearbeitung von Verfahren aus dem Saarland zuständig. Sie ist ferner

sachlich zuständig für die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren von besonderer

Bedeutung, besonderer Schwierigkeit oder besonderem Umfang aus den Bereichen des

Terrorismus und Extremismus und kann Verfahren, die diese Kriterien erfüllen,

jederzeit übernehmen. Seit dem 01.10.2021 ist die Landeszentralstelle unter den

vorgenannten Voraussetzungen zudem für Verfahren der Hasskriminalität zuständig.

Bei Hasskriminalität handelt es sich um Straftaten, bei denen in Würdigung der

Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür

vorliegen, dass sie gegen eine Person wegen ihrer zugeschriebenen oder

tatsächlichen Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe,

Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, physischen und/oder psychischen

Behinderung oder Beeinträchtigung, sexuellen Orientierung und/oder sexuellen

Identität, politischen Haltung, Einstellung und/oder Engagements, ihres äußeren

Erscheinungsbildes oder sozialen Status gerichtet sind und die Tathandlung damit

im Kausalzusammenhang steht bzw. sich in diesem Zusammenhang gegen eine

Institution/Sache oder einen sonstigen Gegenstand richtet.

Mainz, Hechtsheim/Ebersheim – Verkehrsunfall zwischen VW-Golf und KTM-Moped

Mainz – Hechtsheim/Ebersheim – Gegen Mittag des 29.11. kam es zu einem

Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Mainz-Hechtsheim in Richtung

Mainz-Ebersheim.

Eine 55-Jährige befuhr mit ihrem VW-Golf die Landstraße, hinter ihr befand sich

ein 17 Jähriger auf seinem Moped der Marke KTM. Der Verkehr verlangsamte sich

aufgrund eines Traktors, wodurch beide Beteiligten abbremsen mussten. Als die 55

Jährige mit ihrem Golf beschleunigte, tat dies der 17 Jährige ebenfalls. Aus

bislang ungeklärter Ursache kam der 17-jährige Mopedfahrer beim erneuten

Abbremsen ins Rutschen, stieß mit der Front seines Mopeds in das Heck des Golfs

der 55-Jährigen und kam zu Fall. Um mögliche Verletzungen genauer untersuchen zu

können, wurde der 17-Jährige nach dem Eintreffen der Polizei in ein Mainzer

Krankenhaus gebracht. Die 55-Jährige blieb hingegen unverletzt.

Mainz-Neustadt, Tür von Linienbus eingeworfen

Mainz-Neustadt – Dienstag, 30.11.2021, 01:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag, verpasste ein 38-jähriger Mainzer seinen

Bus, der gegen 01.00 Uhr vom Mainzer Hauptbahnhof aus abfuhr. Da der 38-Jährige

auch an der nächsten Ampel, wo er den Bus einholte, vom Fahrer nicht eingelassen

wurde, warf er vor Wut eine Glasflasche gegen die Eingangstür des Linienbusses.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls ging diese zu Bruch. Eine Streife der Mainzer

Polizei musste hinzugezogen werden, die eine Anzeige wegen Sachbeschädigung

gegen den Flaschenwerfer fertigte. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall

niemand verletzt. Ein Taxi hätte in diesem Fall dem 38-Jährigen Zeit, Geld und

Ärger erspart.

Mainz-Ebersheim, Bäckereiverkäuferin von wütender Kundin gebissen

Mainz-Ebersheim – Freitag, 26.11.2021, 14:20 Uhr

Am Freitagnachmittag betrat eine 38-jährige Frau aus Mainz eine Bäckerei in

Mainz-Ebersheim, trotz bestehenden Hausverbotes. Unbeirrt entnahm die Frau eine

Flasche Cola aus dem Regal und ging zur Kasse. Aufgrund des bestehenden

Hausverbotes verweigerte ihr die Beschäftigte der Bäckerei den Verkauf und

verwies aus den Räumlichkeiten. Die 38-Jährige wollte daraufhin den Laden samt

unbezahltem Getränk verlassen. Eine zweite Angestellte stellte sich ihr hierbei

in den Weg, um den Diebstahl zu verhindern. Erbost goss die abgewiesene Kundin

den Inhalt der Colaflasche über die Angestellte und biss ihr in Hand und Arm.

Eine Streife der Polizei vom Mainzer Lerchenberg wurde hinzugezogen und nahm

Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung sowie Ladendiebstahl auf. Die

immer noch aggressive „Kundin“ erhielt zudem einen Platzverweis.

Mainz-Weisenau, Einbruch durch gekipptes Fenster in Erdgeschosswohnung

Mainz-Weisenau – Am Sonntag, den 29.11.2021 kommt es zum Einbruch in eine

Erdgeschosswohnung in Mainz-Weisenau. Der 29-jährige Bewohner eines

Mehrfamilienhauses, verlässt seine Wohnung gegen 11:00 Uhr am Vormittag. Als er

einige Stunden später wieder nach Hause kommt, stellt er ein komplett geöffnetes

Fenster in der Wohnung sowie mehrere fehlende Gegenstände fest. Vermutlich

gelangte der oder die bislang unbekannten Täter über das vormals gekippte

Fenster in die Räumlichkeiten und entwendeten Elektronik sowie diverse andere

Gegenstände. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt, die Mainzer Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eisplatte von LKW beschädigt Frontscheibe – Polizei warnt vor Wintergefahren

A 61/Bermersheim vor der Höhe

Einen ordentlichen Schrecken erlitt ein 45-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, dessen Fahrzeug am 29.11.2021 gegen 8 Uhr auf der A 61 in Höhe Bermersheim vor der Höhe von einer Eisplatte getroffen wurde. Die Eisplatte hatte sich bei winterlichen Witterungsbedingungen von der Plane eines vorausfahrenden Sattelschleppers gelöst und knallte auf den nachfolgenden Kleintransporter des 45-Jährigen. Dieser und sein 42-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am Transporter entstand ein Sachschaden in einem mittleren dreistelligen Bereich. Die komplette Frontscheibe wurde beschädigt. Nach der Unfallaufnahme wurde der 38-jährige Lenker des Sattelzuges angewiesen, festgestellte weitere Eisplatten vom Auflieger zu entfernen.

Die Polizei warnt bei den aktuellen Witterungsbedingungen vor herabfallenden Eisplatten von LKW und bittet um genügend Sicherheitsabstand.

Verkehrsunfallflucht – Zeuge gesucht

Gensingen, 30.11., B9, 19:00 Uhr. Ein LKW befuhr die B9 gleichzeitig mit einem Seat-PKW. Kurz vor der Abfahrt nach Büdesheim befanden sich beide Fahrzeuge auf der gleichen Höhe, als der LKW-Fahrer ohne Vorwarnung auf die linke Spur wechselte. Hierdurch musste die PKW-Fahrerin stark abbremsen und kollidierte mit der inneren Leitplanke. Es entstand Sachschaden an PKW und Planke. Der LKW entfernte sich ohne die Fahrt zu unterbrechen. Hinweise bitte an die Polizei.

Verkehrsunfall mit Flucht dank Zeugenhinweis geklärt

Bingen, Cronstraße, 28.11., 19:15 Uhr – 30.11., 16:00 Uhr. Ein 30-Jähriger parkte sein Auto in Längsrichtung der Fahrbahn. Als er am Folgetag zum Auto zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der rechten Seite der Motorhaube sowie der Frontstoßstange fest. Dank der Benachrichtigung einer Zeugin konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.

Falsche Polizeibeamte

Bingen, Stadtgebiet, 30.11., 10:50 – 12:00 Uhr. Eine Frau meldete einen Anruf ihrer weinenden Tochter, die soeben einen Unfall verursacht haben sollte und nun auf der Dienststelle sitze. In dem Telefonat mit der Polizeiinspektion Bingen konnten die Beamten sie beruhigen und hinsichtlich „falscher Polizeibeamten“ aufklären. Ein Anruf bei der Schule der Tochter ergab, dass diese im Unterricht saß.

Ein 86-Jähriger wurde derweil ebenfalls von einer weinenden jungen Frau angerufen. Der Mann reagierte gelassen, ließ die Frau ausreden und legte dann auf. Sein anschließender Anruf bei der Tochter ergab, dass diese wohlauf war.

Eine 82-Jährige wurde von ihrer vermeintlichen Enkelin angerufen, die ihr erzählte, dass sie einen Unfall mit einem Todesfall verursacht habe. Dann übernahm eine angebliche Polizistin, die nun zur Abwendung einer Haftstrafe einen hohen Geldbetrag forderte. Sie sollte dann bei der Bank angeben, dass es sich nicht um einen sogenannten Enkeltrick handelte. Als die Rentnerin daraufhin über ihr Handy die Polizei verständigte, beendeten die Täter das Telefonat umgehend.

Körperverletzung

Bingen, 30.11., Bingerbrücker Straße, 11:40 Uhr. Eine Frau traf auf ihren ehemaligen Partner samt neuer Freundin, beschimpfte letztere unflätig und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Die Freundin schlug daraufhin zurück. Sie erlitt eine Verletzung an der Lippe davon.

Verhinderte Drogenfahrt

Bingen, 30.11., Mainzer Straße, 09:25 Uhr. Ein 19-Jähriger erschien in anderer Sache mit seinem Fahrrad auf der Dienststelle, augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er wurde angewiesen, sein Fahrrad zu schieben. Dieser Weisung leistete er Folge.

Fahren unter Alkohol und Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen, 30.11., Bingerbrücker Straße, 01:30 Uhr. Ein 46-Jähriger und ein 50-Jähriger fuhren mit ihren Fahrrädern in Richtung Stadtmitte. Beim Erblicken der Streife stieg der 46-Jährige sofort ab. Den Beamten fiel ein starker Alkoholgeruch auf. Ein Test ergab einen Wert von 1,67 Promille; außerdem fanden sich kleine Tütchen mit einer weißen Substanz. Er gab den Alkoholkonsum sowie den von Cannabis zu. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Auch beim zweiten Radfahrer fanden sich geringe Mengen Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Diebstahl an Kfz

Bingen-Büdesheim, Am Entenbach, 28.11., 00:30 Uhr – 29.11., 09:30 Uhr. Bislang unbekannter Täter entwendeten im genannten Zeitraum auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr an einem Übungsfahrzeug (Golf 4) alle vier Autoreifen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Körperverletzung

Bingen-Bingerbrück, 29.11., Koblenzer Straße, 19:25-19:32 Uhr. Eine 35-Jährige schob ihr Fahrrad auf dem Gehsteig und führte dabei auch ihren angeleinten Hund. In Höhe eines Fitnessstudios kam ihr ein Mann unvermittelt entgegen, trat auf die Hundeleine, so dass die Frau hinfiel. Bei dem anschließenden Wortgefecht schlug der Mann ihr ins Gesicht. Unterbrochen wurde das Ganze nur durch zwei zur Hilfe eilende Personen. Die Frau wurde leicht verletzt, ihre Jacke zudem beschädigt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 60-70 Jahre alt, circa 190 cm groß, kräftig, graue gewellte Haare, Bart. Er trug dunkle Kleidung. Hinweise bitte an die Polizei.