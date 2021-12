Mettenheim – Bewohner ertappt Diebe auf frischer Tat

Worms – Gestern Nachmittag wurde in Mettenheim ein versuchter Einbruch in

ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße gemeldet. Wie der Geschädigte

gegen 16:00 Uhr feststellte, hatten Unbekannte versucht durch das rückseitig

gelegene Küchenfenster ins Innere zu gelangen. Am Fenster wurde augenscheinlich

gehebelt, auch versuchte man den Fensterrahmen zu durchbohren. Aus bislang

unbekannten Gründen wurde von der Tatausführung Abstand genommen, möglicherweise

wurden sie durch den heimkehrenden Eigentümer gestört. Um kurz nach 17:00 Uhr

wurde gemeldet, dass der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am

Herrenkeller Einbrecher auf frischer Tat angetroffen und festgehalten habe.

Beide Objekte liegen rund 100 m voneinander entfernt. Der Bewohner befand sich

zunächst in seiner Garage und hatte die Terrassentür geschlossen, aber nicht

verriegelt. Dies nutzten zwei dunkel gekleidete Täter und gelangten so ins

Anwesen. Als der Geschädigte aus der Garage wieder zurück ins Haus gehen wollte,

erkannte er Personen und Taschenlampenschein im Innern. Daraufhin begab er sich

ins Haus und konnte einen Täter ergreifen und festhalten. Dessen Komplize drohte

dem Geschädigten zunächst mit einem spitzen Gegenstand und forderte diesen auf,

den Mann frei zu geben. Doch als der Geschädigte um Hilfe schrie, nahm der

zweite Täter reiß aus. Mit einem dritten Komplizen, der offenbar als Wachposten

in unmittelbarer Nähe wartete, flüchteten zwei der drei Täter. Bei der

Durchsuchung des festgehaltenen Täters, einem 53-jährigen Chilenen, konnte

Diebesgut festgestellt und an den Eigentümer ausgehändigt werden. Eine sofort

eingeleitete Fahndung nach den flüchtenden Tätern verlief ohne Erfolg. Der

53-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft entlassen. Inwieweit die Täter auch für den zunächst

gemeldeten Einbruchsversuch verantwortlich sind, ist Gegenstand der

Ermittlungen.

Schwerer Verkehrsunfall bei Erbes-Büdesheim

Erbes-Büdesheim

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 29.11.2021, gegen 15.15 Uhr, auf der Landesstraße 409 zwischen Wendelsheim und Erbes-Büdesheim. Eine 42-Jährige aus Armsheim fuhr mit ihrem PKW vom Parkplatz der Hundeschule nach links auf die Landesstraße auf. Hier stieß sie mit dem PKW eines 35-Jährigen aus Erbes-Büdesheim zusammen, der die Landesstraße in Richtung Erbes-Büdesheim befuhr. Beide Fahrzeugführer wurden beim Zusammenstoß nach bisheriger Kenntnis leicht verletzt und in regionale Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Monsheim und Wendelsheim waren mit 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Landesstraße musste während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.

Worms – Zweiradfahrer bei Stürzen verletzt

Worms – Gestern Morgen ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle, bei

denen Zweiradfahrer auf die Fahrbahn stürzten und sich Verletzungen zuzogen. Um

07:15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Wormser mit seinem Kleinkraftrad die

Andreasstraße in Richtung Innenstadt, als sich von links ein Omnibus-Fahrer

langsam aus der Bahnhofstraße in den Einmündungsbereich hineintastete. Der

Mopedfahrer bremste sein Fahrzeug ab, verlor auf winterglatter Fahrbahn das

Gleichgewicht und stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem Bus kam es nicht. Mit

leichten Verletzungen wurde er zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Es

entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Um kurz nach 08:00 Uhr ereignete sich am

Kreisverkehr Römerstraße/Hagenstraße ein weiterer Verkehrsunfall mit einem

motorisierten Zweiradfahrer. Eine 47-jährige Wormserin befuhr mit ihrem PKW die

Römerstraße aus Richtung Peterstraße kommend übersah beim Einfahren in den

Kreisverkehr den 45-jährigen Fahrer eines Mofa-Rollers. Um einen Zusammenstoß zu

verhindern, wich der Mann nach links aus und stürzte auf die Fahrbahn. Auch hier

kam es zu keiner Berührung beider Fahrzeuge. Der Wormser wurde leicht am Oberarm

verletzt.

Zwei Unfälle legen den Verkehr lahm

Am 29.11.2021, gegen 15:15, kam es zunächst zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Willy-Brandt-Rings in Worms. An der Ampelkreuzung am ehemaligen Krankenhaus Hochstift bog die Unfallverursacherin nach rechts in Richtung Lutherring ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden PKW-Fahrers. Es kam zur Kollision zwischen der 87-jährigen und dem 19-jährigen Wormser. Aufgrund einer bereits bestehenden Verletzung konnte die 54-jährige Beifahrerin der 87-jährigen nicht eigenständig den PKW verlassen. Die 54-jährige klagte weiterhin über Schmerzen in der Schulter. Auf dem Weg zur Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Streife der Polizei einen weiteren Unfall am EWR-Kreisel in Worms (Andreasstraße / Willy-Brandt-Ring) fest. Zunächst wurde fälschlicherweise angenommen, dass es sich um den zuvor gemeldeten Unfall handelt. Hier befuhr jedoch ein 21-jähriger Wormser die Andreasstraße aus Richtung Dom kommend und erlitt nach aktuellem Stand der Ermittlungen einen epileptischen Anfall. Aufgrund dessen fuhr er mit geringer Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr auf, wo sein PKW zum stehen kam. Die Polizeibeamtin und der Polizeibeamte holten den Fahrer aus dem PKW, verständigten den Rettungsdienst und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen sein. Eine zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Notärztin kam der Polizei zur Hilfe. Im weiteren Verlauf traf der Vater des verunfallten an der Unfallstelle ein. Dieser zeigte sich sehr aufgebracht und wollte trotz entsprechender Anweisung zu seinem Sohn. Zur Verhinderung der Störung der Versorgung des 21-jährigen durch den Rettungsdienst musste der Vater kurzzeitig auf der Fahrbahn fixiert werden. Der 21-jährige wurde zur Untersuchung ins Klinikum Worms verbracht, ist jedoch inzwischen wohl auf. Zur Bewältigung beider Einsatzlage waren neben fünf Streifen der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr Worms im Einsatz. Daraus resultierend entstand für knapp eine Stunde eine starke Verkehrsbeeinträchtigung im Bereich der Wormser Innenstadt.

Widerstand gegen Polizeibeamte nach Streit im Penny

Worms – Am 29.11.2021, gegen 15:00 Uhr, wird ein aggressiver, betrunkener

Kunde im Penny-Markt in Worms, Wilhelm-Leuschner-Str., gemeldet. Beim Eintreffen

der Polizeibeamten wird der Mann an der Kasse angetroffen und zeigt sich direkt

auch aggressiv gegenüber der Polizei. Der Aufforderung die Polizei nach draußen

zu begleiten kam er nicht nach. Als der Mann durch die Beamten nach draußen

gezogen wird, beginnt er sich körperlich zu wehren, sodass er zu Boden gebracht

und gefesselt werden muss. Beim Verbringen in den Streifenwagen spuckt der Mann

in Richtung des einen Polizeibeamten und trifft diesen im Bereich des Auges. Vor

Ort stellte sich weiterhin heraus, dass der Mann einen weiteren Kunden mit einer

Flasche am Kopf verletzt haben soll. Eine medizinische Versorgung war nicht

notwendig. Anschließend wird der Mann zur Polizeidienststelle verbracht. Erst

dort kann seine Identität geklärt werden. Es handelt sich um einen 21-jährgen

Wormser. Aufgrund der starken Alkoholisierung übergibt sich der 21-jährige in

den Räumlichkeiten der Polizei und wird anschließend zur Überwachung ins

Klinikum Worms verbracht. Dort wird ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

Der 21-jährige wird sich aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung und

Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte verantworten müssen.