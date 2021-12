Dieb verliert Geldbeutel

Kaiserslautern (ots) – Weil er seinen Geldbeutel in verloren hat, konnte die

Polizei einen amtsbekannten Mann des Diebstahls überführen. Am Dienstagmorgen

erschien ein 25-jähriger Mann auf der Dienststelle um einen Diebstahl aus seinem

Pkw anzuzeigen. Zwischen Samstag und Dienstag wurde ihm ein hochwertiges

Feuerzeug aus der Mittelkonsole entwendet. Das Fahrzeug war wahrscheinlich

unverschlossen von dem Mann abgestellt worden. Das Kuriose: auf dem

Beifahrersitz fand der Mann einen Geldbeutel, der nicht ihm gehörte. Darin

enthalten war der Ausweis des vermeintlichen Diebes. Neben dem Ausweis fanden

die Beamten vermutlich weitere Diebesgut in Form Geld in unterschiedlicher

Währung. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Aufmerksame Zeugin klärt Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei eine

Unfallflucht mit mehreren tausend Euro Sachschaden aufklären. Die Zeugin meldete

sich auf einen Aufruf den die Polizei veröffentlichte (https://s.rlp.de/NkfZD ).

Auf der B270 in Kaiserslautern hatte ein Autofahrer, im Auffahrtsbereich zur A6,

Fahrtrichtung Siegelbach einen Unfall verursacht und war geflüchtet. Die

Verursacherin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ist möglicherweise aus

diesem Grund geflüchtet. |elz

Fußgänger angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Dienstagabend

in der Mannheimer Straße einen Fußgänger angefahren hat und anschließend

geflüchtet ist. Zeugen, die gegen 20.40 Uhr im Bereich Hilgardring – Mannheimer

Straße – Gaustraße – Ländelstraße – Mainzer Straße unterwegs waren und das

Fahrzeug des Unfallverursachers gesehen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Bislang ist bekannt, dass der 21 Jahre alte Fußgänger aus der Gaustraße kam und

die Mannheimer Straße am Fußgängerüberweg in Richtung Ländelstraße überqueren

wollte. In diesem Moment näherte sich aus Richtung Hilgardring ein Pkw, dessen

Fahrer den Fußgänger offenbar komplett übersah – er erfasste ihn mit

unverminderter Geschwindigkeit, so dass der junge Mann durch die Luft

geschleudert wurde und anschließend verletzt liegen blieb. Zeugenberichten

zufolge, verringerte der Fahrer nach dem Zusammenstoß nur kurz seine

Geschwindigkeit, gab dann aber wieder Gas und flüchtete von der Unfallstelle in

Richtung Kaiserbrunnen.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen

schwarzen Mercedes CLK oder ein ähnliches Fahrzeug (vermutlich mit

KL-Kennzeichen) handeln. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Der verletzte 21-Jährige wurde unterdessen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus

gebracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist er sozusagen mit einem „blauen

Auge“ davongekommen: Er erlitt eine Platzwunde am Kopf, Schürfwunden an Fuß und

Bein sowie diverse Prellungen. |cri

Einbrecher sind wählerisch

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in einen Getränkemarkt in der Mainzer

Straße eingedrungen. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in den

Verkaufsraum. Bei der Tür handelt es sich um eine Notausgangstür. Deshalb

entdeckte das Personal den Einbruch erst am Montagabend und erstattete am

Dienstag Anzeige bei der Polizei. Möglicherweise verschafften sich die

Einbrecher bereits über das Wochenende Zugang zu dem Markt.

Sie entwendete überwiegend Spirituosen aus dem hochpreisigen Segment und

entkamen unerkannt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. |mhm

Diebe sind bei Tag und Nacht aktiv

Kaiserslautern (ots) – Zwei Fahrrad-Diebstähle sind am Dienstag bei der Polizei

angezeigt worden. In einem Fall schlugen die Täter über Nacht zu, im zweiten

Fall am helllichten Tag mitten in der Innenstadt.

Hier hatte ein 58-jähriger Mann sein Fahrrad gegen 10.10 Uhr in der

Eisenbahnstraße vor der Commerzbank abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Als er etwa zehn Minuten später wieder zurückkam, war das Fahrrad nicht mehr da.

Von den Dieben war weit und breit nichts mehr zu sehen. Zeugen konnten bislang

nicht ausfindig gemacht werden.

Über die Onlinewache ging am Dienstag außerdem eine Anzeige aus der

Spinozastraße ein. Eine Anwohnerin meldete, dass unbekannte Täter in der Nacht

von Sonntag auf Montag in ihre Garage eingedrungen sind und ihr Pedelec

gestohlen haben.

Demnach war das Elektro-Fahrrad in der Garage angeschlossen, die Garage aber

nicht verschlossen und das Tor über Nacht offen. Am Abend gegen 22 Uhr war das

Rad noch da, am nächsten Morgen gegen 6 Uhr war es verschwunden.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Technik hilft bei der Tätersuche

Kaiserslautern (ots) – Die moderne Technik hat am Dienstag geholfen, einen

Diebstahl innerhalb kurzer Zeit aufzuklären. Der mutmaßliche Täter wurde

gestellt und die „Beute“ wieder an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Ein Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs hatte der Polizei am Nachmittag

gemeldet, dass am aktuellen Arbeitsort, an dem die Firma derzeit

Auftragsarbeiten ausführt, aus dem Firmenfahrzeug eine hochwertige Taschenlampe

gestohlen wurde. Das Fahrzeug war vor dem Gebäude geparkt und möglicherweise

nicht abgeschlossen.

Da die Taschenlampe mit dem Smartphone des Mannes gekoppelt war, konnte er über

ein Ortungsprogramm den aktuellen „Standort“ ermitteln und diesen der Polizei

mitteilen. Die ausgerückte Streife konnte vor Ort in dem angezeigten Transporter

zwei Männer ansprechen und sie mit dem Vorwurf konfrontieren. Bei der

Durchsuchung ihrer Sachen wurde die gestohlene Taschenlampe dann tatsächlich im

Rucksack eines der Männer gefunden. Auf den 25-Jährigen kommt eine Strafanzeige

zu, die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Berauschte Fahrer

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die

Polizei am Dienstagnachmittag einen Autofahrer stoppen, der unter Drogeneinfluss

am Straßenverkehr teilnahm. Kurz nach 15 Uhr ging der Hinweis ein, dass auf dem

Parkplatz eines Supermarktes in Otterbach drei junge Männer dabei beobachtet

wurden, wie sie einen Joint rauchten. Anschließend sei das Trio mit einem Auto

in Richtung Kaiserslautern weggefahren.

Eine Streife rückte aus und konnte den Pkw im Stadtteil Morlautern sichten. Beim

Fahrer wurden typische Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt. Ein erster

Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der 30-Jährige musste zwecks Blutprobe mit

zur Dienststelle kommen. Sein Autoschlüssel wurde vorsorglich einbehalten.

Doch damit nicht genug: Der Mann hatte Amphetamin in der Jackentasche. Und weil

auch aus seinem Auto deutlicher Cannabisgeruch drang, wurden der Innenraum sowie

die beiden Mitfahrer durchsucht. Dabei kamen diverse Betäubungsmittel – darunter

Amphetamin, Ecstasy, Marihuana sowie Pilze – zum Vorschein. Auf den 30-Jährigen

kommt deshalb nicht nur eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, er

muss auch mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz rechnen.

In der Nacht zu Mittwoch zog eine Streife im Stadtteil Erlenbach eine

Autofahrerin aus dem Verkehr, weil sie unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Der

Pkw war den Beamten bereits im Gersweilerweg aufgefallen. Sie folgten ihm bis

nach Erlenbach, stoppten ihn dort und unterzogen die Fahrerin einer Kontrolle –

dabei fiel die Alkoholfahne der Frau auf. Laut Schnelltest hatte sie 0,57

Promille. Die 33-Jährige musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen.

Ihr Auto blieb vorläufig stehen – bis sie wieder nüchtern ist. |cri

Verkehrskontrolle war nur der Anfang…

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Gleich mehrere Anzeigen hat

sich eine Frau aus dem Landkreis in der Nacht zu Mittwoch eingehandelt. Die

44-Jährige geriet kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße am Steuer ihres

Autos in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Polizeibeamten bei ihr

drogentypische Auffälligkeiten fest.

Darauf angesprochen, räumte die Frau ein, Amphetamine konsumiert zu haben. Bei

der anschließenden Durchsuchung der 44-Jährigen, ihres Mitfahrers sowie des

Fahrzeugs wurde weiteres Amphetamin gefunden und sichergestellt. Auch der

Beifahrer muss deswegen mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Die Fahrt war somit für beide zu Ende. Die Frau musste die Streife zur

Dienststelle begleiten und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Ihr

Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die

Fahrerlaubnisbehörde wird über das Kontrollergebnis informiert.

Allerdings kommt auf die 44-Jährige weiterer Ärger zu: Die Überprüfung der

Fahrzeugpapiere ergab, dass die Kennzeichen, die am benutzten Toyota Yaris

montiert waren, für ein ganz anderes Auto ausgegeben wurden. Der andere Pkw ist

auf die Frau zugelassen, wem der Toyota gehört, konnte vor Ort nicht

zweifelsfrei geklärt werden. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. |cri