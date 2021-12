Karlsruhe – Einbruch in Corona-Testzentrum – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Oststadt – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der

Nacht zum Dienstag Zugang in ein Corona-Testzentrum und stahlen Schnelltests im

Wert von knapp 12.500 Euro.

Zuvor hebelten sie die Eingangstür zum Testcontainer auf. Zeugen werden gebeten,

sich unter 0721 666-3211 beim Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt zu melden.

Karlsruhe – Alkoholisierter Mann verweigert MNS im Bus und greift Polizeibeamte an

Karlsruhe – Ein 50-jähriger Mann wollte am Dienstagnachmittag in einem Bus

keine Maske aufsetzen. Als ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe ihn auf die

Maskentragepflicht im öffentlichen Personennahverkehr hinwies, griff er diesen

tätlich an und beleidigte ihn. Anschließend griff er die hinzugerufenen

Polizisten an. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Gegen 16 Uhr fiel einem Busfahrer ein Fahrgast auf, der keinen Mund-Nasen-Schutz

trug. Als ein Mitarbeiter den 50-Jährigen darauf hinwies, griff dieser ihn

unvermittelt an. Er trat ihn mit Füssen und attackierte ihn mit Fäusten. Der

Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Zwischenzeitlich war der Bus weitergefahren und der Aggressor sollte kurz vor

dem Hauptbahnhof durch Polizisten kontrolliert werden. Der 50-Jährige war

äußerst aggressiv und schrie nur herum. Er konnte aber schließlich festgenommen

und gefesselt werden. Im Streifenwagen trat er nach der Fahrerin und attackierte

einen weiteren Beamten. Schließlich waren mehrere Beamte nötig, um den

50-Jährigen unter Kontrolle zu bringen.

Glücklicherweise wurde keiner der Beamten verletzt.

Der 50-jährige Aggressor war stark alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab einen

Wert von über einem Promille. Er musste die Nacht im polizeilichen Gewahrsam

verbringen.

Die Polizei sucht nun die Insassen des Busses, der von Wörth am Rhein in

Richtung Karlsruhe Hauptbahnhof unterwegs war. Diese können sich gerne mit dem

Polizeirevier Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung

setzen.

Karlsruhe – Zwei alkoholisierte Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe – Zwei alkoholisierte Männer waren in der Nacht zum Donnerstag

in der Karlsruher Ost und Weststadt mit ihren Fahrzeugen unterwegs.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hardeckstraße stellte eine Streife

zunächst einen 66-Jährigen Rollerfahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von über ein Promille.

Eine weitere Streife kontrollierte gegen 00:49 Uhr einen 22-Jährigen Pkw-Fahrer

in der Wolfartsweierer Straße. Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert in Höhe von ein Promille.

Beide Männer mussten sich einer Blutprobe unterziehen. Die Führerscheine wurden

vorerst einbehalten.

Oberhausen-Rheinhausen – Zwei Graffitisprayer erwischt

Karlsruhe – Am Montagabend wurden zwei Jugendliche im Alter von 15-und 16

Jahren auf frischer Tat ertappt, als sie eine Wand auf einem Spielplatz in der

Leharstraße besprühte.

Durch einen Zeugen wurde kurz nach 21 Uhr beobachtet, wie die Jugendlichen eine

Gebäuderückwand mit Farben besprühten. Durch die alarmierte

Streifenwagenbesatzung konnte das Duo noch vor Ort angetroffen und vorläufig

festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine

Spraydose fest.

Die jungen Männer wurden nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen

Maßnahmen an ihre Eltern überstellt.

Karlsruhe – 39-Jähriger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntag ein 39-jähriger

moldauischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Der wohnsitzlose Beschuldigte soll am Samstagvormittag sowie am

Samstagnachmittag jeweils in einem Drogeriemarkt in Karlsruhe hochwertige

Parfums entwendet bzw. dieses versucht haben. Bei der zweiten Tat wurde er vor

dem Passieren des Kassenbereichs durch einen Ladendetektiv angesprochen und bis

zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten festgehalten. Bei der

Durchsuchung seiner Sachen wurde ein Cuttermesser in seinem Rucksack

aufgefunden.