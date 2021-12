Mannheim: 22-Jähriger wegen Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft – Ergänzung

Mannheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des

Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein 22-Jähriger am Donnerstag,

den 25.11.2021, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der

einen bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.

Der junge Mann ist dringend tatverdächtig, in der Nacht von Freitag, den

29.10.2021, auf Samstag, den 30.10.2021, einen ebenfalls 22-Jährigen mit einem

Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.

Die beiden Männer sollen sich zu einer Aussprache im Bereich der Universität

Mannheim in A5 getroffen haben. Als sie sich nach einem Gespräch gegen 02:45 Uhr

trennten, soll der Tatverdächtige völlig überraschend von hinten mit einem

Messer auf den Geschädigten eingestochen haben. Der Tatverdächtige ergriff

hieraufhin die Flucht und entkam zunächst unerkannt. Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5060413

Der Geschädigte brach nach dem Angriff zusammen. Aufmerksam gewordene Zeugen

alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Der Geschädigte erlitt

lebensgefährliche Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und musste noch in der

Nacht operiert werden. Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Im Rahmen der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte der Flüchtige namentlich

identifiziert und dessen Aufenthaltsort ermittelt werden. Beamte des

Fahndungsdezernats nahmen den Tatverdächtigen daraufhin am 25.11.2021 in einem

Hotel fest.

Noch am selben Tag wurde der türkische Staatsangehörige dem Ermittlungsrichter

beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der bereits am 18.11.2021 auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr

erlassen hatte. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige

wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zwei Angestellte im Schnellrestaurant im Mannheimer Hauptbahnhof attackiert

Mannheim – Ein 35-jähriger Deutscher hat Dienstagabend (30.11.2021) in

einem Schnellrestaurant im Mannheimer Hauptbahnhof zwei Angestellte zuerst

verbal und anschließend körperlich attackiert.

Gegen 16:30 Uhr wollte der deutsche Staatsangehörige im Schnellrestaurant seine

Bestellung mittels EC-Karte bezahlen. Als dies nicht funktionierte, reagierte

der Mann zunächst verbal aggressiv und schlug anschließend gegen den Nies-und

Spuckschutz im Kassenbereich. Als ihn eine Mitarbeiterin auf sein Fehlverhalten

hinweisen wollte und aus diesem Grund in den Verkaufsraum trat, holte der

35-Jährige zum Schlag aus. Ein weiterer Mitarbeiter konnte den bevorstehenden

Angriff verhindern. Ihm trat der Aggressor gegen das Knie und verletzte ihn

dabei leicht.

Der Mann wurde durch Mitarbeiter der DB Sicherheit und Passanten zu Boden

gebracht. Durch die eintreffende Streife der Bundespolizei wurde er anschließend

festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert

von über 2 Promille.

Ob die Alkoholisierung die Ursache für sein Verhalten war oder ob ihn andere

Gründe zu seiner Tat bewogen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Neckargemünd/Mannheim/Heidelberg/Dielheim/Walldorf: Betrugsmaschen überschwemmen die Region; Polizei warnt eindringlich vor Geld- oder Schmuckübergaben an der Haustür

Neckargemünd/Mannheim/Heidelberg/Dielheim/Walldorf – Ob „falsche

Polizeibeamte“, „falsche Enkel“, „falsche Microsoft-Mitarbeiter“ oder

„Schockanrufe“; die Region wurde in der jüngsten Vergangenheit mit

betrügerischen Anrufen förmlich überschwemmt. (Ein sogenannter „Schockanruf“

brachte einen 84-jährigen Plankstadter um seine Ersparnisse – sie PM vom

30.11.2021)

So auch im Laufe des Dienstages, an dem zwischen, Weinheim, Mannheim, Heidelberg

und die Region rund um Wiesloch unzählige Anrufe bei meist älteren Menschen

eingingen.

In allen Fällen erkannten sie die betrügerischen Maschen und legten auf – bis

auf einen Fall.

Falsche Polizeibeamte meldeten sich am späten Vormittag bei einem hoch betagten

Ehepaar in Neckargemünd und ließen es nicht mehr aus ihren Fängen. Ein

angeblicher „Stefan Engelhorn“ vom Raubdezernat der Polizei Mannheim gab an,

dass die Namen des Ehepaares auf einer Liste vermerkt war, die bei einer

Einbrecherbande aufgefunden wurde. Gegen einen Mitarbeiter einer Neckargemünder

Bank werde zudem wegen der Verbreitung von Falschgeld ermittelt.

Um die Ermittlungen zu unterstützen, sollte das Ehepaar ihr Erspartes von der

Bank abheben und das Geld einer Polizeibeamtin zu Prüfzwecken zu übergeben. Das

Ehepaar hob tatsächlich mehrere tausend Euro -insgesamt eine fünfstellige Summe-

von ihrer Bank ab und übergab die Summe einer Frau, die zwischen 16.00-16.30

Uhr, an der Wohnung klingelte. Noch am selben Abend erstattete das Ehepaar

Anzeige.

Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre; 170-175 cm; schlank;

heller Hauttyp; dunkelbraune, ca. 20 Zentimeter lange Haare, die zum

Pferdeschwanz zusammengebunden waren; sehr lange, ungepflegte Fingernägel und

ungepflegte Zähne. Sie trug eine dunkelblaue, dicke Jacke und eine dunkelblaue

Hose.

Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Laufe des

Dienstagnachmittages rund um die Michael-Gerber-Straße, die

Hermann-Walker-Straße, die Schützenhausstraße und die Kümmelbachstraße

aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444, mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 oder jeder

andren Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Ermittler des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gehen

davon aus, dass die Täter, vermutlich in unterschiedlichen Gruppierungen,

unabhängig voneinander, in der gesamten Region weiter aktiv sein werden und

bittet folgende Hinweise zu beherzigen:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen

Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen

fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder

anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen.

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen

Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der

Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen

entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter

Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines

Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter. Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und

andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der

Bank oder im Bankschließfach.

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern schützen kann.

Die Beratungen sind kostenlos!!!

Mannheim-Vogelstang: Von der Fahrbahn abgekommen und Unfall verursacht

Mannheim-Vogelstang – Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand bei

einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil Vogelstang. Ein 57-jähriger

Mann befuhr gegen 18 Uhr mit seinem BMW die Sachsenstraße. In Höhe des

Eislebener Wegs kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte

frontal gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Drogen- und Alkoholtests

verliefen ohne Befund.

Mannheim-Innenstadt: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Mannheim-Innenstadt – Ein 29-jähriger Mann war am Dienstagabend mit seinem

Auto in der Mannheimer Innenstadt unterwegs, obwohl er unter Drogeneinfluss

stand.

Der 29-Jährige fiel einer Polizeistreife gegen 21.40 Uhr auf, als er mit seinem

Citroën den Parkring in Richtung Bismarckstraße befuhr. In Höhe des

Friedrichsparks wurde er gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei

bemerkten die Beamten sofort deutliche Anzeigen für vorherigen Drogenkonsum. Ein

Drogentest bestätigte den Eindruck und reagierte positiv auf Cannabis und

Opiate. Auf der Dienststelle wurde dem Mann deshalb eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und des

Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

Mannheim-Neckarau: Bewaffneter Überfall auf Wettbüro

Mannheim-Neckarau – Nach dem bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro in der

Katharinenstraße am 24.11.2021 gegen 20:40 Uhr fahndet die Kriminalpolizei nun

mit einem Lichtbild aus einer Überwachungskamera nach dem weiterhin unbekannten

Täter. Der Unbekannte hatte die 26-jährige Angestellte unter Vorhalt einer

Pistole in deutscher Sprache dazu aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Das

Bargeld, rund 1.000 Euro, hatte er in einer mitgeführten, weißen Plastiktüte

verstaut. Er wird als Mann von 18-20 Jahren und hellem Teint beschrieben. Er ist

ca. 175 cm groß und von dünner Statur. Der Mann trug eine orangene Jacke, einen

schwarzen Schal vor dem Gesicht und eine Mütze / Kapuze. Er trug zudem helle

Handschuhe und war mit einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet.

Das Lichtbild kann unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-bewaffneter-ueberfall/

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621

174 – 4444 zu wenden.

Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht in Tiefgarage – Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Freitag,

12:00 Uhr, und Dienstag, 18:30 Uhr in der Tiefgarage an der Neckarpromenade. Ein

bislang unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Rangieren, einen

geparkten Mercedes-Benz und suchte anschließend das Weite, ohne seinen

Feststellungpflichten nachzukommen. Der Schaden beträgt circa 4.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der

Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Zwei Radfahrer innerhalb kurzer Zeit auf glatter Fahrbahn gestürzt

Mannheim – Am Montag um kurz vor 09 Uhr verunglückten innerhalb weniger

Minuten zwei Radfahrer aufgrund von Glätte auf der Fahrradabfahrt der

Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Schlosspark. Die beiden Radler verletzten

sich bei den Unfällen leicht. Einer der Beiden musste mit einem Rettungswagen

zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die

derzeitige Wetterlage kann es, insbesondere auf Brücken, schnell zu extrem

glatter Fahrbahn kommen. Verkehrsteilnehmer sollten daher besondere Vorsicht

walten lassen und ihre Geschwindigkeit den Straßenbedingungen anpassen.