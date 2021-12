Hemsbach: Unbekannter Autofahrer gefährdet junge Fahrradfahrerin; Zeugen gesucht

Hemsbach – Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs

ermittelt der Polizeiposten Hemsbach gegen einen noch unbekannten Autofahrer.

Der Gesuchte soll am Dienstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, am Kurpfalzkreisel in der

Beethovenstraße über den Fußgängerüberweg gefahren sein, als ein 13-jähriges

Mädchen diesen mit seinem Fahrrad überqueren wollte. Nach den bisherigen

Erkenntnissen soll er dabei gegen das Vorderrad des Fahrrades gefahren sein. Das

Mädchen wurde nicht verletzt. Da zum Zeitpunkt des Vorfalls dort reger Verkehr

herrschte, ist es nicht ausgeschlossen, dass Zeugen das Geschehen beobachteten

und Hinweise zum Autofahrer geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem

Polizeiposten Hemsbach, Tel.: 06201/71207 oder mit dem Polizeirevier Weinheim,

Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrskontrolle führt zur Sicherstellung von rund 300g Marihuana – Amtsgericht Heidelberg erlässt Haftbefehl

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Bereits am Donnerstag, den 25.11.2021, hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl

gegen einen 31-Jährigen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handels mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen und in Vollzug gesetzt. Der

Haftbefehl gegen seinen 28-Jährigen Mittäter wurde gegen Auflagen außer Vollzug

gesetzt.

Am Abend des vergangenen Mittwochs, des 24.11.2021, hatten Beamte des

Polizeireviers Eberbach im Rahmen einer Kontrollstelle in der Uferstraße, Höhe

Neckarbrücke, gegen 21:10 Uhr einen mit zwei Personen besetzten Pkw

kontrolliert. Bei dem 28-jährigen Fahrer ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle

Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weshalb ein freiwilliger Urintest

durchgeführt wurde, der positiv hinsichtlich des Wirkstoffs THC ausfiel.

Als die Beamten im Anschluss mit Einverständnis des 28-Jährigen das Fahrzeug

durchsuchen wollten, fiel einem der Beamten auf, dass eine zu Beginn der

Kontrolle aus dem Handschuhfach herausragende Plastiktüte verschwunden war. Als

die Beamten den Fahrer und seinen 31-jährigen Beifahrer hierauf ansprachen,

ergriff der Beifahrer zu Fuß die Flucht. Er konnte durch die hinterhereilenden

Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Eine Plastiktüte mit

rund 300 Gramm Marihuana, die er auf seiner Flucht weggeworfen hatte, konnte

sichergestellt werden.

Die beiden Männer wurden am 25.11.2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Heidelberg der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt.

Diese erließ Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten, wobei derjenige gegen

den 28-Jährigen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde, während der

31-jährige Beschuldigte nach Invollzugsetzung seines Haftbefehls in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats

Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern derzeit noch an.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 14-Jähriger von Hund gebissen und leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bereits am Dienstag, 23.11.2021 wurde in

Weinheim ein 14-jähriger Junge von einem Hund gebissen und leicht verletzt. Der

Junge hielt sich in der Pause, gegen 9.45 Uhr, im Bereich des Sportgeländes der

Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Breslauer Straße auf. Dabei passierte er einen

Mann, der zwei angeleinte Hunde bei sich hatte. Während er an dem Mann

vorbeilief, biss einer der beiden Hunde den Schüler unvermittelt in den

Oberschenkel. Anschließend ließ er wieder von dem 14-Jährigen ab. Der unbekannte

Mann lief unbeeindruckt weiter, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern.

Auch auf Zurufen des Jungen reagierte der Mann nicht.

Er wird wie folgt beschrieben:

Mindestens 50 Jahre alt

Ca. 180 bis 185 cm groß

Kurze, weißgraue Haare

Leichter Bauchansatz

War bekleidet mit einer hellblauen Jacke und grauen Jeans

Trug altmodische, schwarze Schuhe

Der Hund, der zugebissen hatte, soll wie ein Wolf ausgesehen haben, ca. 60 bis

70 cm hoch gewesen sein und ein braun-schwarzes Fell haben. Das Fell an Bauch

und Beinen sei weiß gewesen und er hatte eine blaue Hundeleine.

Der zweite Hund habe ausgesehen wie ein Pudel mit braunem Fell. Dieser hatte

eine grauschwarze Hundeleine.

Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung des Polizeireviers Weinheim

gegen den noch unbekannten Hundeführer dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zu dem unbekannten Mann und dessen Hund geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Wiesloch / Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: positiver Drogenvortest; Polizei ermittelt gegen VW-Fahrer und E-Roller-Fahrer

Wiesloch / Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis – Gleich zwei Männer nahmen am

Dienstag am Straßenverkehr teil, obwohl sie unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln standen.

Am Dienstagmorgen gegen 10:40 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW in

Wiesloch die Bergstraße in Fahrtrichtung Rauenberg, als die Einsatzkräfte des

örtlichen Polizeireviers an der Ecke Bergstraße/Friedrichstraße eine

Verkehrskontrolle durchführten. Im Rahmen des Kontrollgesprächs zitterte und

schwitzte der 30-Jährige, weshalb der Verdacht bestand, dass dieser unter dem

Einfluss von Drogen stehen könnte. Der Mann gab daraufhin eine freiwillige

Urinprobe ab. Der sich anschließende Drogenvortest reagierte positiv auf THC.

Der 30-Jährige musste die Einsatzkräfte auf das Polizeirevier begleiten, wo ihm

eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Einige Stunden später, gegen 21:40 Uhr, fiel den Einsatzkräften des

Polizeireviers Neckargemünd dann ein 39-Jähriger auf, der mit seinem E-Roller,

ohne Versicherungskennzeichen, die Straße „Am Sonnenrain“ in Richtung Mauer

befuhr. An der Ecke „Am Sonnenrain“/“Spechbacher Weg“ wurde der Mann schließlich

kontrolliert. Der 39-Jährige gab an, dass er das Versicherungskennzeichen kurz

zuvor verloren hätte. Eine Überprüfung ergab, dass der E-Roller tatsächlich auf

den Mann zugelassen ist. Die Einsatzkräfte stellten zudem aber einen

verdächtigen Marihuana-Geruch bei dem Mann fest. Bei einer Nachschau entdeckten

die Beamten dann eine Schachtel Zigaretten, in der sich rund 2,4 Gramm Marihuana

befanden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Der Mann musste die Beamten

daraufhin mit auf das Polizeirevier begleiten. Eine freiwillige Urinprobe

reagierte in der Folge positiv auf THC und zusätzlich positiv auf Amphetamin.

Nach Erhebung einer Blutprobe und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte

der 39-Jährige seinen Heimweg wieder zu Fuß antreten. Gegen ihn wird nun

zusätzlich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

gegen 18:50 Uhr an der Kreuzung Heidelberger Straße / L630 / K 4147. Ein

48-Jähriger Mercedes-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, dies bemerkte ein

29-Jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr infolgedessen auf den Mercedes auf. Der

BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden

beträgt rund 9.000 EUR.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Frau streift Steinquader – 4.000 EUR Schaden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

gegen 23 Uhr auf der K4112 / Rockenauer Straße. Eine 24-Jährige BMW-Fahrer

befuhr die K4112 zwischen Rockenau und Eberbach als sie am „Sichelsbrunnen“ nach

links von der Fahrbahn fahren wollte, um das Einladen von Kanistern mit

Brunnenwasser zu erleichtern. Beim Abbiegevorgang kam sie zu weit in den

Brunnenbereich und striff einen vor dem Brunnen abgelegten großen Steinquader.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 4.000 EUR.