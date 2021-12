Heidelberg-Handschuhsheim: Unbekannte stehlen Möbel von der Terrasse einer Gaststätte; Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim – Im Zeitraum von Montag, 23:00 Uhr bis

Dienstag, 9:30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter

Einrichtungsgegenstände einer Gaststätte in der Straße „Klausenpfad“. Die

Möbelstücke, bei denen es sich um zwei Tische sowie mehrere Stühle, eine

Glasplatte und einen Bilderrahmen im Wert von ca. 2800 Euro handelt, standen zum

Tatzeitpunkt auf der Terrasse des Lokals. Wie die Unbekannten das Grundstück

betreten und die Gegenstände abtransportieren konnten, ist bislang noch unklar.

Einer der gestohlenen Tische wurde noch am Dienstagabend gegen 17:45 Uhr von

einem Spaziergänger am Wegrand im Handschuhsheimer Feld aufgefunden. Er

verständigte sofort die Polizei. Wie der Tisch dorthin gelangte und warum die

Unbekannten das Möbelstück zurückließen, ist derzeit nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nach weiteren Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen,

Fahrzeuge oder Geräusche in der Straße „Klausenpfad“ sowie in der näheren

Umgebung festgestellt haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221

45690 zu melden.

Heidelberg: Transporter fährt Radfahrer um und flüchtet – Zeugen gesucht!

Heidelberg – Am Dienstag gegen 13 Uhr übersah ein bislang unbekannter

Transporterfahrer beim Abbiegen von der Speyerer Straße in die Carl-Benz-Straße

einen 21-jährigen Radfahrer, kollidierte mit diesem und flüchtete. Der

Unbekannte war auf der Speyerer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und bog

nach rechts in die Carl-Benz-Straße ab. Hier stieß er mit dem 21-Jährigen

zusammen, wodurch der Radfahrer zu Boden geworfen wurde. Der Transporterfahrer

fuhr über das Rad, zerstörte dieses völlig und fuhr ohne anzuhalten davon. Durch

den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht und musste mit einem Rettungswagen

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Eine genaue Beschreibung des

Fahrzeugs liegt nicht vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise

auf den flüchtenden Transporter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Heidelberg-Kirchheim: Einbrecher erbeuten Goldschmuck und Bargeld – Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim – Am Dienstagnachmittag, zwischen 16:10 Uhr und 20:00

Uhr brachen ein oder mehrere bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus im Zwerggewann ein, indem sie die Balkontür aufhebelten. In der

Wohnung durchwühlten der oder die Täter Wohn- und Schlafzimmer und entwendeten

Goldschmuck von bisher unbekanntem Wert, sowie mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Zeuge, die im genannten Zeitraum

verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, können sich unter der

Rufnummer 0621 174 – 4444 an den Kriminaldauerdienst wenden.

Heidelberg-Neuenheim: Unfallflucht mit hohem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Neuenheim – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag zwischen

07:30 Uhr und 13:00 Uhr in der Weberstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer

beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf Höhe der Hausnummer

13 abgestellten Nissan und entfernte sich anschließend einfach vom Unfallort

ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund

5.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverusacher geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer

06223-92540, zu melden.