Zeugen zu nächtlichen Einbrüchen in 3 Geschäftsgebäude gesucht

Kassel (ots) Die Kripo sucht Zeugen zu mehreren Geschäftseinbrüchen, die sich in der Nacht zu Mittwoch 01.12.2021 in Kassel ereigneten. Verschiedene Gewerbetreibende meldeten sich bei der Polizei, weil sie aufgebrochene Türen an oder in ihren Gebäuden feststellen mussten. Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) nahmen Strafanzeigen wegen Einbrüchen in ein Ärztehaus in der Kurfürstenstraße, einen Blutspendedienst in der Unteren Königsstraße sowie eine Gaststätte am Auedamm auf.

In der Kurfürstenstraße hatten die Täter gleich auf mehreren Etagen versucht, Türen zu den verschiedenen Praxen aufzubrechen, womit sie teilweise erfolgreich waren und in die Räume eindringen konnten. Bei allen Taten hatten es die Unbekannten auf Bargeld abgesehen, sie durchsuchten die Geschäftsräume und wurden in einige Fällen fündig. Wann genau sich die Einbrüche jeweils ereigneten und ob sie auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die heute Nacht möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Einbruch in Bürogebäude in Mönchebergstraße – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord (ots) – Unbekannte sind im Laufe der Nacht zum heutigen Dienstag 30.11.2021 in ein Bürogebäude in der Mönchebergstraße/nahe der Moritzstraße eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Täter zwar gewaltsam mehrere Türen auf, machten aber offenbar keine Beute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die heute Morgen von Mitarbeitern zum Tatort gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, erstreckt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen gestern, 17 Uhr, und heute, 5 Uhr. Mit einem Hebelwerkzeug hatten die Einbrecher die Haupteingangstür gewaltsam aufgebrochen und waren so in das Bürogebäude gelangt. Dort brachen sie weitere Flur- und Bürotüren auf und suchten in den Räumen nach Wertsachen. Offenbar ohne jedoch fündig zu werden, ergriffen die Täter anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Durch den Einbruch hatten sie einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro angerichtet.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter

Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

