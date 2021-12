Rollstuhlfahrerin in Straßenbahn beklaut – Zeugen gesucht

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(dr) – Am Dienstagnachmittag 30.11.2021 kam es in einer Straßenbahn auf der Hanauer Landstraße zu einem Taschendiebstahl, bei dem ein unbekannter Mann die Geldbörse einer Rollstuhlfahrerin erbeutete. Gegen 16:20 Uhr befand sich die 48-jährige Geschädigte zusammen mit ihrem Sohn in einer Straßenbahn der Linie 11, welche aus Alt-Fechenheim kommend in westlicher Richtung unterwegs war. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Handtasche an ihrem Rollstuhl befestigt.

Offenbar trat in einem unbeobachteten Moment ein Taschendieb an sie heran und entwendete ihr die Geldbörse aus der Handtasche. An der Haltestelle “Mainkur” bemerkte der Sohn, dass die Tasche seiner Mutter geöffnet war. Der Unbekannte, welcher die Geldbörse in der Hand hielt und vom Sohn entdeckt wurde, verließ nun fluchtartig die Straßenbahn.

Letztlich konnte der Mann mit seiner Beute, einer braunen Geldbörse der Marke “MCM”, in der sich rund 1.800 Euro Bargeld sowie diverse persönliche Dokumente der Geschädigten befanden, entkommen.

Täterbeschreibung:

Männlich, 170 bis 180 cm groß, schlanke Figur, leicht nach Innen abweichende dunkelbraune Augen; Bekleidung: schwarze Jacke, schwarzer Kapuzenpullover, blaue Jeans schwarze Schuhe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Diebesgut und / oder dem unbekannten Täter werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069/755 11800 zu melden.

Exhibitionist am Maunzenweiher

Frankfurt-Oberrad/Sachsenhausen-Süd (ots)-(em) – Am Montagvormittag 29.11.2021 gingen 3 Frauen im Bereich des Maunzenweihers mit ihren Hunden spazieren, als sich ihnen plötzlich ein nackter Mann zeigte. Dem Exhibitionist gelang noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Gegen 10.50 Uhr erblickten die drei Frauen im Alter zwischen 50 und 57 Jahren, in der Nähe einer dort befindlichen Fußgängerbrücke, in einem Gebüsch einen Mann erblickten, welcher sich ihnen in schamverletzender Weise zeigte.

Eine der Frauen schrie den Unbekannten an. Anschließend alarmierten sie die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte der Täter zwischenzeitlich die Flucht ergriffen. Auch eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Erfolg.

männlich, ca. 40 Jahre alt, ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug dunkle Kleidung.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51399 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Einbrecher flüchtet

Frankfurt (ots)-(dr) – Ein bislang unbekannter Mann hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 01.12.2021 unrechtmäßig Zutritt zu einem Lagerraum des Sozialrathauses in Sachsenhausen verschafft. Als am Mittwochmorgen der dortige Hausmeister und ein Haustechniker für eine Überprüfung die Kellerräume des Gebäudes in der Paradiesgasse aufsuchten, entdeckten sie den Eindringling.

Dieser hatte sich zuvor offenbar auf die Suche nach Wertsachen begeben und dabei noch dreister Weise in einen Flur des Kellers uriniert. Der Ertappte nahm kurzum seine Beine in die Hand. Der Haustechniker eilte ihm noch in Richtung Mainufer hinterher. Mit einer offenbar gestohlenen Taschenlampe schlug der Flüchtige wenig später in die Richtung seines Verfolgers und konnte sich letztlich absetzen.

Männlich, circa 185 bis 190 cm groß, Vollbart, schwarze Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild. Der Unbekannte soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Sachbeschädigung an Kirchentür

Frankfurt-Nordend (ots)-(dr) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 30.11.2021, in der Zeit zwischen 22.30-09.40 Uhr, wurde eine Holztür an einer Kirche in der Eckenheimer Landstraße mit weißer Farbe beschmiert und ein ca. 50 x 40 cm großes Pentagramm hinterlassen. Die Frankfurter Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755 10300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

