Eschwege (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 01.12.2021 mussten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nach Meißner-Vockerode in die Schwalbenthaler Straße ausrücken. Zeugen hatten dort gegen 05.40 Uhr einen Scheunenbrand gemeldet.

Wie sich herausstellte befand sich auf einem Privatgrundstücke eine Scheune im Vollbrand. Die Bewohner des daneben gelegenen Wohnhauses und Besitzer der Scheune wurde vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften immer noch vor Ort. Der akute Brandherd ist mittlerweile zwar gelöscht, im Gang sind derweil aber noch umfangreiche Nachlöscharbeiten, die sich vermutlich noch mindestens über den Vormittag hinziehen werden.

Aktuell ist die Ortsdurchfahrt von Vockerode (Schwalbenthaler Straße /L 3241) aufgrund der Löscharbeiten in beide Richtung voll gesperrt. Verkehrs regelnde Maßnahmen wurden entsprechend veranlasst.

Personen oder Tiere kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Scheune, deren Dach mit einer Photovoltaik-Anlage eingedeckt war, brannte komplett nieder.

Noch im Laufe des Vormittags wird die Kripo Eschwege vor Ort die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache übernehmen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen wird von einem Schaden von ca. 150.000 Euro ausgegangen.

Update:

(ots) – Die akuten Löscharbeiten sind zwar abgeschlossen, dennoch sind noch umfangreiche Nachlösch- und Aufräumarbeiten der Feuerwehr im Gange, die nach wie vor die Sperrung der Schwalbenthaler Straße in beide Richtungen erforderlich machen.

Die Kripo Eschwege hat die weiteren Ermittlungen übernommen, konnte die Brandstätte bislang aber nur aus entsprechendem Abstand begutachten, da eine andauernde Hitzeentwicklung ein Betreten der Brandstätte bislang nicht möglich macht.

Da zur Brandursache daher bislang noch keine Aussage getroffen werden kann, können eventuell auch Hinweise aus der Bevölkerung hilfreich sein und zur Klärung des Brandgeschehens beitragen.

Von daher bittet die Kripo in Eschwege um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0, sofern Anwohner, Zeugen oder auch Verkehrsteilnehmer verdächtige Wahrnehmungen am frühen Mittwochmorgen, insbesondere in der Zeit zwischen 05.00 Uhr und 05.30 Uhr, gemacht haben.

Diebstahl von Grabschmuck

(ots) – Zwischen dem 21.11.21 und dem 28.11.21 wurde vom Friedhof in Bad Sooden-Allendorf (Stadtteil Allendorf) der Grabschmuck von einer Grabstätte entfernt und offensichtlich gestohlen.

Der Schaden wird mit 70 EUR angegeben. Neben Diebstahl ermittelt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf auch wegen Störung der Totenruhe. Hinweise: 05652/9279430.

Pkw beim Ausparken beschädigt und geflüchtet; Verursacherin ermittelt

Aufgrund von Zeugenhinweisen ist eine Autofahrerin ermittelt worden, die am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Eschwege in der Straße “Am Bahnhof” ein Auto beschädigt hat und anschließend davongefahren war. Laut Unfallbericht kam es gegen 09.30 Uhr zu dem Vorfall, wo die aus Gerstungen stammende 64-jährige Verursacherin rückwärts ausparkte und dann den Wagen eines 54-Jährigen aus Eschwege beschädigte.

Anschließend setzte die Verursacherin die Fahrt fort, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Die Polizei in Eschwege ermittelt nun wegen Unfallflucht. Der Schaden am Auto der Verursacherin liegt bei 500 Euro.

Der andere Pkw wurde mit 1.200 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Sontra

Zaun durch Verkehrsteilnehmer beschädigt – Verursacher flüchtig

Am Dienstag ist zwischen 07.30 Uhr und 14.30 Uhr in Herleshausen in der Eisenacher Straße /Ecke Industriestraße eine Grundstücksumzäunung von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden.

Der entstandene Schaden an dem Maschendrahtzaun und den insgesamt sechs Metallpfosten ist noch nicht abschließend beziffert. Die Polizei in Sontra ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Nummer 05653/9766-0.

Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B 27 zwischen Sontra und Wichmannshausen kam es heute Morgen gegen 06.45 Uhr. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Sontra hatte in Höhe des “Gut Wellingerode” zu spät erkannt, dass ein ihr vorausfahrender 52-jähriger Autofahrer aus Bad Hersfeld an einer Ampel verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Der Gesamtschaden des Unfalls liegt bei 5.500 Euro.

Wildunfall

Um 06:30 Uhr kam es heute Morgen auf der B 7 in der Gemarkung von Datterode zu einem Wildunfall, nachdem ein Reh von dem Pkw eines 61-Jährigen aus Sontra erfasst wurde.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

In der Oberburgstraße in Witzenhausen touchierte heute Vormittag, um 10:30 Uhr, eine 55-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw beim Rangieren auf einem Parkplatz eine Straßenlaterne, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR entstand.

Versuchter Einbruch

Zwischen dem 29.11.21, 18:00 Uhr und dem 30.11.21, 08:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die verschlossene Tür zu einem Gebäude der Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung in der Steinstraße in Witzenhausen gewaltsam zu öffnen. Aufgrund guter Sicherungsvorkehrungen gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen. An der Tür entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Hinweise: 05542/93040.

