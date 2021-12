Neustadt: James Rizzi verzaubert mit seinem Optimismus in den Adventstagen eine ganze Stadt

Neustadt an der Weinstraße – Schon zu Lebzeiten galt der New Yorker James Rizzi als einer der populärsten Künstler aller Zeiten. In all seinen Werken zeigte er eine Welt, wie sie eigentlich sein sollte: bunt, fröhlich und voller Optimismus. Sein Humor und seine Lebensfreude sind legendär. Und damit verzaubert er in diesen Adventstagen jetzt eine ganze Stadt.

Denn ab 1. Dezember 2021, pünktlich um 18 Uhr, wird die Fassade des Neustadter Rathauses zu einer XXL-Bühne für seine unnachahmliche Kunst. Dann erstrahlt bis Heiligabend an jedem Adventstag ein weiteres Werk von ihm in einem der 24 Fenster im ersten und zweiten Obergeschoss der Rathausfront.

Dass Neustadt a.d.W. im Advent 2021 zu einer internationalen Kunstbühne wird, das ist deren „Bürgerstiftung lebenswerte Stadt Neustadt an der Weinstraße“ zu verdanken. Sie konzipiert, baut und finanziert den XXL-Adventskalender. 2019 feierte er mit Motiven von Mitgliedern des Kunstvereins Neustadt seine Premiere. Im vergangenen Jahr zierten 24 Motive des Illustrators, Kinderbuchautoren und Schriftstellers Horst Eckert, besser bekannt als Janosch, die Rathausfenster. Und in diesem Jahr sind es Bilder der Pop-Art-Ikone James Rizzi, dem Erfinder der 3D-Papierskulpturen und 3D-Magnetbilder.

Als Rizzi am 26. Dezember 2011 völlig unerwartet im Alter von nur 61 Jahren verstarb, trauerten weltweit Millionen von Fans um einen großen Künstler und wunderbaren Menschen, dem alle Starallüren fremd waren. Dass ihn Neustadt ab 1.12. am Rathaus und ab 5.12. mit der Ausstellung „Die Welt von James Rizzi“ in der Villa Böhm genau zehn Jahre nach seinem Tode auf so eine wundervolle Weise feiert, das wirkt wie eine perfekt inszenierte Hommage.

„Ohne die Unterstützung lokaler Unternehmen und Sponsoren wäre auch dieser dritte Adventskalender in Folge nicht möglich gewesen“, betont Dr. Rüdiger Liebs, der stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Bürgerstiftung. Und unisono mit Gerhard Hofmann, dem künstlerischen Leiter des Adventskalenders, lobt er den Tübinger Kunstgroßhändler Art 28: „Deren Geschäftsführer Bernhard Feil war von unserem Rizzi-Kalender-Projekt begeistert. Wie auch schon im Vorjahr beim Kalender mit dem Art-28-Künstler Janosch. Herrn Feils Begeisterung und Großzügigkeit haben überhaupt erst ermöglicht, dass in diesen Adventstagen Neustadt a.d.W. zu einer Rizzi-Stadt wird.“

„Kunst ist für uns ein wertvolles Gut, das positive Gefühle vermittelt und eine Bereicherung des Lebens darstellt“, sagt Art-28-Chef Bernhard Feil. „Wir arbeiten daher mit Künstlern zusammen, deren Werke solch positive Gefühle vermitteln und die selbst Freude an ihrem künstlerischen Schaffen haben“ (mehr Infos zu Art 28 siehe: https://www.art28.com ).

Seit dem Gründungsjahr 2005 ist das Ziel von Art 28, Kunst für jedermann zugänglich, verständlich und erreichbar zu machen. In Neustadt ist jetzt zu bestaunen, wie das auf eine kreative, emotionale und faszinierende Weise möglich ist. Ab 1.12. am Rathaus und ab 5.12 in der Villa Böhm mit der Ausstellung „Die Welt von James Rizzi“.