Disney in Concert: DREAMS COME TRUE – Die sieben Solisten stehen fest

Mannheim – Als kleine Träume fliegen lernten, einfach alles möglich erschien und in den kleinsten Augenblicken der größte Zauber steckte, war sie immer mit dabei – Eine der wundervollen Melodien aus unseren Lieblings Disney Filmen. Ab dem 06.05.2022 begeben wir uns mit der „Disney in Concert“-Reihe wieder zurück in die magische Welt von Disney. In den letzten Jahren wurden bereits über 250.000 Besucher verzaubert und auch 2022 dürfen die Zuschauer unter dem Motto „Dreams Come True“ wieder in die schönsten musikalischen Filmwelten der Disney Meisterwerke eintauchen.

Die „Dreams Come True“-Tour 2022 verspricht eine erstklassige Starbesetzung: Publikumsliebling Mandy Capristo wird das erste Mal bei der „Disney in Concert“-Reihe als Starsolistin mitwirken. Sie konnte bereits bei dem Musical „Aladdin“ die fantasievolle Disney Welt miterleben, bei dem sie die Rolle der „Prinzessin Jasmin“ übernahm. Auch die bekannten Musical-Gesichter Philipp Büttner und Enrico de Pieri waren Teil des Musicals „Aladdin“ und verwandelten sich in die Hauptrollen „Aladdin“ und „Dschinni“. Judith Lefeber ist ebenfalls zum ersten Mal dabei und wird das Publikum mit ihrer einzigartigen Stimme in ihren Bann ziehen. Neben Musical-Darstellerin Lisa Antoni, die bereits als deutsche Gesangsstimme der Mary Poppins im Disney Film „Mary Poppins‘ Rückkehr“ glänzen konnte wird auch ihre erfolgreiche Musical-Kollegin Roberta Valentini mit von der Partie sein.

Komplettiert wird der Cast von Anton Zetterholm, der 2008 von Phil Collins höchstpersönlich für die Hauptrolle des Disney Musicals „Tarzan“ ausgewählt wurde und schon bei vergangenen „Disney in Concert“-Touren begeisterte. Durch den Abend führen wird kein geringer als Moderator Daniel Boschmann.

Die sieben Solisten, das hochkarätige Hollywood Sound Orchestra unter der Leitung von Wilhelm Keitel, grandiose Special Effects und weiteren Highlights sorgen für ein ganz besonderes Live-Erlebnis.

Termine:

24.05.22, Frankfurt/Main – Festhalle

25.05.22, Mannheim – SAP Arena