Haßloch: „Testen für Alle“ im DRK-Schnelltestzentrum Haßloch

Haßloch – Das Schnelltestzentrum im Nebenraum der Pauluskirche, Martin-Luther-Str. 35 in Haßloch hat ab dem 1. Dezember 2021 wie folgt geöffnet: Montag bis Freitag von 16:00 bis 18:30 Uhr, samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr und sonn- wie feiertags von 09:00 bis 11:00 Uhr.

Während den Feiertagen ist das Testzentrum wie folgt geöffnet: 24.12. von 10:00 bis 12:00 Uhr, am 25. und 26.12. sowie am 31.12. von 10:00 bis 12:00 Uhr. Am 01.01.2022 ist das Testzentrum geschlossen.

Seit dem 13. November sind die PoC-Tests (Schnelltest) wieder kostenfrei. Wer das Schnelltestzentrum besuchen möchte, kann sich vorab im Internet unter http://testzentrum.drk-hassloch.de registrieren und einen Termin zu buchen. Dort werden für den jeweiligen Öffnungstag (7-Tage im Voraus möglich) freie Zeitfenster angezeigt, zu denen man sich einen festen Termin reservieren kann. Eine Registrierung sowie Terminreservierung ist auch über www.drk-hassloch.de (Button „Testzentrum) möglich, verkürzt die Wartezeit und erleichtert den Ablauf vor Ort. Wer einen Termin nicht wahrnehmen kann, kann diesen selbstständig wieder im Internet stornieren.

Bitte einen Ausweis sowie die FFP2-Maske nicht vergessen. PCR-Tests werden keine durchgeführt.

Bei Fragen rund ums Testzentrum kann man sich an Tel.: 06324/5921256 (Ansage) wenden. Die Ansage teilt die mobile Telefonnummer des Testzentrums mit. Das Telefon ist nur während den Öffnungszeiten des Testzentrums besetzt. Auch eine Kontaktaufnahme per Mail an testzentrum@drk-hassloch.de ist möglich.

Die Übersicht über die kostenlosen Testmöglichkeiten des Landes Rheinland-Pfalz in Ihrer Nähe gibt es hier: https://corona.rlp.de/de/testen/.

Schnelltestzentrum

Martin-Luther-Str. 35, 67454 Haßloch/Pfalz

im Nebenraum der Pauluskirche

Tel: 06324/5921256 (AB)

https://testzentrum.drk-hassloch.de

Registieren – Termin buchen – Kommen