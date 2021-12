7 witterungsbedingte Verkehrsunfälle fordern mehrere Verletzte

Schönbrunn/Lobbach/Reichartshausen/Mückenloch/SNH-Steinsfurt (ots) – Nach starken Schneefällen in der Nacht zum Dienstag waren viele Höhenzüge im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim schneebedeckt. Dies insbesondere die Bereiche um Wilhelmsfeld, Dossenheim (Weißer Stein), dem Königsstuhl bei Heidelberg sowie Gaiberg und wenige Radiuskilometer um Schönbrunn, Waldwimmersbach, Mückenloch und Reichartshausen.

Schneebedeckte Straßen stellten viele Verkehrsteilnehmer im Frühverkehr vor ungewohnte Herausforderungen. Nach dem jetzigen Stand (14.30 Uhr) registrierte das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim zwischen 06.30-11.00 Uhr insgesamt 7 Verkehrsunfälle auf schneeglatten Fahrbahnen.Dabei wurden 5 Personen verletzt, 2 davon schwer. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Auf der L 595 bei Waldwimmersbach kollidierten zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Am Dienstagmorgen 30.11.2021 gegen 08.30 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer schwer verletzt wurden. Nach ihren notärztlichen Behandlungen vor Ort, wurden beide mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach den ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei Heidelberg, war ein Audi-Fahrer von Waldwimmersbach in Richtung Haag unterwegs, als er auf der kurvenreichen, schneebedeckten Strecke ins Schleudern geriet und mit einem entgegenkommenden Renault-Fahrer kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In Schönbrunn sowie dem Ortsteil Schwanheim ereigneten sich 3 Verkehrsunfälle. Gegen 06.30 Uhr geriet der Fahrer eines Kleinbusses der Heidelberger Straße ins Schleudern und stieß im Anschluss mit einer entgegenkommenden Seat-Fahrerin zusammen. Verletzt wurde hier niemand.

In der Hauptstraße, Ecke Herdestraße kam es kurz vor 8 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einer 25-jährigen BMW-Fahrerin und einem 49-jährigen Skoda-Fahrer ebenfalls zu einem Zusammenstoß, bei dem beide leicht verletzt wurden. Die Schönbrunner Feuerwehr war hier zur Bergung der Fahrzeuge im Einsatz.

Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer in der Michelbacher Straße in Schwanheim auf einen 60-jährigen VW-Fahrer auf, der vor ihm abbremste. Auf der K 4101, zwischen Mückenloch und Waldwimmersbach kam gegen 9 Uhr eine 60-jährige Citroen-Fahrerin ins Schleudern und stieß mit einer 25-jährigen Opel-Fahrerin zusammen, die ihr auf der kurvenreichen Fahrbahn entgegenkam. Beide blieben unverletzt, ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Auf der L 532, Einmündung zur K 4191 in Richtung Reichartshausen kam ein Opelfahrer von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

Gegen 11 Uhr kippte ein Sprinter auf der K 4283 zwischen Steinsfurt und Adersbach um (siehe PM), nachdem der Fahrer auf matschiger Straße ins Schleudern geraten war. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Als Putzfrau ausgegeben und Geldbeutel entwendet

Nußloch (ots) – Am Montagmittag 29.11.2021 zwischen 13-14:30 Uhr gelangte eine bisher unbekannte Frau in die Wohnung einer Seniorin in der Panoramastraße in dem sie dieser vorspiegelte, eine Putzkraft zu sein. In der Wohnung entwendete sie vom Küchentisch der 79-Jährigen deren Geldbörse, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld und persönliche Dokumente befanden.

Täterbeschreibung:

weiblich, 50 Jahre alt, 175-180 cm groß mit dunklen Haaren und gepflegten Erscheinungsbild. Die Frau habe eine Haube auf dem Kopf getragen, sowie graue Kleidung mit einer Schürze und eine blaue MNB.

In welche Richtung sich die Frau entfernte, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zu der Unbekannten aufgenommen und bittet Zeugen, die eine Frau, auf die die Beschreibung zutrifft, gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06222 5709-0 zu melden.

Vandalismus auf Schulhof – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Über das zurückliegende Wochenende hinweg wüteten bislang unbekannte Personen auf dem Schulhof der Realschule. Unzählige Glasflaschen (mindesten 15 Flaschen) wurden auf dem Areal zerschlagen. Der Schulhof war dementsprechend mit Glasscherben übersät.

Darüber hinaus wurden zwei Gullydeckel aus dem Boden gehoben, von denen einer noch unauffindbar ist. Zudem wurden der Bewegungsmelder am Eingang der Sporthalle abgerissen und ein kleines Feuerchen auf der Mosaikbank am Schuleingang gemacht, dass jedoch ohne Folgen blieb.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge, sollen sich am Freitagnachmittag drei Jugendliche auf dem Schulhof aufgehalten haben. Ob die beiden Jungs und das Mädchen mit dem Vandalismus im Zusammenhang stehen, muss noch geklärt werden. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Laster verliert Mineralwasserkästen auf B 39

Mühlhausen (ots) – Offenbar die gesamte Ladung, bestehend aus Mineralwasserkästen verlor am Dienstagnachmittag 30.11.2021 gegen 15.30 Uhr, der Fahrer eines 40 Tonners auf der B 39 bei Mühlhausen. Die Ursache, weshalb er in Höhe der Scheife zur Bruchsaler Straße “entlud”, ist unklar.

Im Einmündungsbereich kommt es zu erheblichen Behinderungen. Eine Sperrung, zumindest zur Überleitung in/aus Richtung Östringen, ist nicht auszuschließen. Die Aufräumarbeiten sind bereits im Gange. Die Feuerwehr aus Mühlhausen ist zur Unterstützung angefordert.

Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – 9.000 EUR Schaden

St. Leon-Rot (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 14:05 Uhr an der Kreuzung Parkring/ Eichenweg. Ein 48-Jähriger BMW-Fahrer befuhr den Parkring in Fahrtrichtung Sepp-Herberger-Straße, als er an der Kreuzung zum Eichenweg, einen von rechts kommenden 39-Jährigen Ford-Fahrer übersah und trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung mit diesem kollidierte.

Der Fahrer des Fords, sowie der Beifahrer im BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt rund 9.000 EUR.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und erheblichem Sachschaden

Heddesheim (ots) – Zwei verletzte Beteiligte und beträchtlicher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen 30.11.2021 auf der L631 bei Heddesheim. Ein 35-jähriger Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann auf der L 631 von Viernheim in Richtung Heddesheim unterwegs. Als in einer Rechtskurve unmittelbar nach der Landesgrenze ein Reh die Fahrbahn überquerte, wich der 35-Jährige nach links aus und geriet hierdurch in den Gegenverkehr.

Dabei stieg er mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Der Mercedes kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte am Fahrbahnrand gegen einen Baum, der daraufhin abknickte. Durch den Aufprall lösten die Airbags im Mercedes aus. Der Lkw-Fahrer versuchte nach dem Aufprall gegenzulenken, verlor hierdurch jedoch die Kontrolle über seinen Lastzug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Acker zum Stehen.

Beide Fahrer erlitten Verletzungen und wurden nach Erstversorgung an der Unfallstelle in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Der Lastzug musste aus dem Acker gezogen werden, blieb jedoch fahrbereit und wurde durch einen Ersatzfahrer abgeholt. Der Mercedes des 59-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es war Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn der L 631 vorübergehend voll gesperrt werden. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

PKW kollidiert mit Sperrwand – Fahrerin leicht verletzt

Sinsheim/Wiesloch-Rauenberg/Autobahn A6 (ots) – Auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim kollidierte eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag 30.11.2021 aus Fahrtrichtung Heilbronn kommend gegen 15:30 Uhr auf Höhe Balzfeld mit einer auf dem dortigen Standstreifen stehenden Sperrwand. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der rechte Fahrstreifen musste zur Unfallaufnahme bis etwa 16:20 Uhr kurzzeitig gesperrt werden.

Unbekannte ergaunern mit perfider Masche die Ersparnisse einer Seniorin

Plankstadt (ots) – Mit einer perfiden Masche brachten unbekannte Täter am Montagnachmittag eine 84-Jährige in Plankstadt um ihre Ersparnisse. Die Seniorin erhielt kurz nach 17 Uhr den Anruf einer unbekannten Frau, die sich als Ärztin eines Krankenhauses in Speyer ausgab. Sie gab vor, dass die Tochter der 84-Jährigen im Krankenhaus in Behandlung sei und es ihr sehr schlecht ginge.

Das Gespräch wurde daraufhin an den angeblich behandelnden Arzt weitergegeben, der nun angab, dass zur weiteren Behandlung ein spezielles Medikament aus der Schweiz eingeflogen und bezahlt werden müsse. Derart unter Druck gesetzt, war die Seniorin bereit, für die Kosten aufzukommen, habe allerdings nicht genug Geld zu Hause.

Laut dem angebliche Arzt sei es auch möglich, Schuck als Sicherheit zu hinterlegen, bis sie den geforderten Betrag bezahlen könne. Ein Mitarbeiter der Klinik käme in Kürze vorbei, um Geld und Schmuck abzuholen.

Tatsächlich erschien wenig später ein unbekannter Mann bei der Seniorin, dem sie daraufhin das Geld und ihren Schmuck aushändigte. Anschließend ist er mit einem dunklen Geländewagen mit ausländischen Kennzeichen, der in der Nähe geparkt war, davongefahren.

Ein Verletzter bei Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses

Bammental (ots) – Am 29.11.2021 wurde gegen 18.20 Uhr ein Brand in einem großen Mehrparteienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Bammental gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten konnte eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in den unteren Stockwerken festgestellt werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass das Gebäude auch nicht geräumt werden musste. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 50.000 Euro. Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Beobachtung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Reifenstecher unterwegs – Zeugen gesucht

Waibstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag stach ein bislang unbekannter Täter zwischen einem und drei Reifen an insgesamt fünf Fahrzeug platt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren im Bereich Hauptstraße/Friedrichstraße abgestellt. Ob noch weitere Fahrzeuge derart beschädigt wurden, steht noch nicht fest. Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Bilanz eines Unfalls – 2 Verletzte und ca. 30.000 Euro Sachschaden

Sinsheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Einmündung Steinsbergstraße/Schwarzwaldstraße wurde eine Person verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Der 51-jährige Fahrer eines Fiat-Transporters war gegen 10.50 Uhr in der Steinsbergstraße unterwegs und missachtete an der Einmündung Schwarzwaldstraße die Vorfahrt einer 59-jährigen Skoda-Fahrerin.

Durch die Kollision beider Fahrzeuge verletzten sich beide leicht und wurden zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Skoda wurde abgeschleppt.

Sachbeschädigung in der Stadthalle – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu mehreren Sachbeschädigungen bzw. Vandalismus kam es zwischen Freitag, 12:30 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, in der Stadthalle am Leopoldsplatz. Bislang unbekannte Personen drangen in die Stadthalle ein, rissen Tapete von den Wänden, und brannten das Ausflussrohr eines Desinfektionsspenders an. Nachdem sie offensichtlich Pizza verspeist hatten zündeten sie die Kartonage der Pizzaverpackung an, zerissen ausgelegte Flyer und verstreuten die Papierstücke im Erdgeschoss. Der genaue Schaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die Polizei geht von mehreren beteiligten Personen aus.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Bammental (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Sonntag, 12 Uhr und Montag, 12 Uhr, in der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte beim Ein- oder Ausparken einen, auf Höhe der Hausnummer 35, geparkten Mercedes-Benz und suchte anschließend das Weite ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss mit Auto unterwegs

Wiesloch (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Wiesloch eine 30-jährige BMW-Fahrerin, die ohne Führerschein und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen von Baiertal kommend nach Schatthausen gefahren ist. Direkt zu Beginn der Kontrolle brach die Frau in Tränen aus und offenbarte den Polizisten, dass sie nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis sei.

Bei der Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen bestätigte sich, dass deren Führerschein bereits im April entzogen wurde. Weiterhin stellten die Beamten deutliche körperliche Anzeichen bei der 30-Jährigen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Da die Kontrolle direkt vor dem Wohnhaus der Frau stattfand, führte sie einen “Urintest” auf der häuslichen Toilette durch. Sie überreichte den Beamten einen gefüllten Becher mit einer klaren kalten Flüssigkeit. Sofort bemerkten die Polizisten, dass es sich hierbei nicht um eine Urinprobe, sondern um Leitungswasser handelte. Nach dem Versuch die Beamten zu täuschen, musste sie für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. Das Ergebnis hiervon steht noch aus. Der Autoschlüssel wurde beschlagnahmt.

Verkäuferin erkennt falschen Fünfziger -Unbekannter ergreift mit Blüte die Flucht

Waibstadt (ots) – Nachdem er am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, im REWE-Markt in der Neidensteiner Straße seinen Einkauf mit einem Fünfzig-Euro-Schein bezahlen wollte, ergriff ein unbekannter Mann samt Blüte die Flucht. Zuvor hatte die Kassiererin bei der Überprüfung des Scheines die Fälschung erkannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben. Ca. 50-60 Jahre; südländischer Typ; kräftig; Brille mit schwarzem Gestell; grau-schwarze Wollmütze; schwarze Jacke. Der Mann sprach in einer ausländischen Sprache. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Mann in einem Einkaufsmarkt in der Region erneut sein Glück versuchen wird.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.

Da der Unfallablauf noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.