Fast doppelt so schnell wie erlaubt (siehe Foto)

Westpfalz (ots) – Die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz führen diese Woche, wie angekündigt eine “Aktionswoche Transport” durch. Bei den Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen haben die Kontrollteams insbesondere den Schwerverkehr im Visier, aber natürlich werden auch andere Fahrzeuge, die zu schnell unterwegs sind, von den Messgeräten erfasst.

Am ersten Kontrolltag, am Montag 29. November, wurden auf der A62 und der B10 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 296 Fahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Darunter befanden sich auch 45 Lkw-Fahrer, die sich nicht an das für Lastwagen geltende Tempolimit von 80 km/h hielten. Am deutlichsten “drüber” lag ein Lkw, der mit 97 km/h gemessen wurde.

Unter den “geblitzten” Pkw, die in den kontrollierten Bereichen maximal 100 km/h fahren durften, fiel ein Fahrer besonders negativ auf: Er fuhr mit 195 km/h fast doppelt so schnell wie erlaubt. Für den Raser wird das richtig teuer: Nach dem neuen Bußgeldkatalog, der seit dem 9. November gilt, kommen auf den Mann jetzt ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zu.

Bei der Abstandsüberwachung am gleichen Tag auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau mussten 46 Lkw beanstandet werden. 38 hielten nicht genug Sicherheitsabstand zum Vordermann ein, 8 fuhren zu schnell. Hier hängen die Bußgelder vom jeweils festgestellten Abstand sowie der dabei gefahrenen Geschwindigkeit ab. Die genaue Auswertung läuft.

Bei der “Aktionswoche Transport” setzt das Team der Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung die neueste Generation der Geschwindigkeitsmessgeräte ein. Das Besondere daran: Die Geräte können nicht nur das gefahrene Tempo messen, sondern erkennen unterschiedliche Fahrzeugarten. Dadurch ist es möglich, die unterschiedlichen Grenzwerte für die verschiedenen Fahrzeugklassen einzustellen, das heißt, es kann beispielsweise für Lkw die 80er-Grenze und für Pkw die 100er-Marke gesetzt werden, wenn für diese Fahrzeugarten unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten. |cri

Unfälle auf glatten Straßen

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Auf winterglatten Straßen ist es am Montagmorgen zu mehreren Unfällen gekommen. Bei den meisten blieb es glücklicherweise bei Blechschäden. Zweimal kam es bei Auffahrunfällen zu leichten Verletzungen.

Zu dem ersten Unfall kam es kurz nach 6 Uhr in Mehlingen in der Ludwigstraße. Eine 30-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Skoda Rapid aus Richtung Ortsmitte kam, wollte an der Einmündung nach links auf die L401 abbiegen. Dabei kreuzte sie jedoch die Fahrbahn eines Opel Corsa, der von links kam und Vorrang gehabt hätte. Auf der winterglatten Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die anschließend beide stark beschädigt auf dem Seitenstreifen der Landesstraße liegen blieben, beide mussten abgeschleppt werden. Sowohl die Skoda-Fahrerin als auch der 34-jährige Opel-Fahrer zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu; sie wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Zwischen Otterberg und Otterbach krachte es gegen 7.15 Uhr. Beteiligt waren ein Lkw, ein Linienbus und ein Pkw. Nach den derzeitigen Erkenntnissen musste der 45-jährige Fahrer des Lkw auf seinem Weg in Richtung Otterbach verkehrsbedingt bremsen, weil es vor ihm zu einem Rückstau kam. Der nachfolgende Linienbus konnte auf der winterglatten Fahrbahn keine Vollbremsung machen und prallte auf das stehende Fahrzeug. Und auch der dahinter fahrende Renault Clio kam auf der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Bus auf. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bus und Pkw mussten allerdings abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die L387 nur einseitig befahrbar, so dass es im Berufsverkehr zu langen Rückstaus kam.

In der Gegenrichtung kam es gegen 07.35 Uhr ebenfalls zu einem Auffahrunfall, an dem ein Bus beteiligt war. Mehrere Fahrzeuge, die in Richtung Otterberg fuhren, mussten verkehrsbedingt bremsen. Der Fahrer des nachfolgenden Busses bremste zwar auch, kam aber auf der glatten Fahrbahn nicht mehr zum Stehen. Er prallte auf einen Peugeot und schob diesen auf den davor stehenden Transporter, der dadurch seinerseits nach vorne geschubst wurde und gegen einen stehenden Pkw stieß. Drei Fahrer klagten anschließend über Schmerzen; zwei ließen sich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus bringen, der dritte wollte selbständig zum Arzt gehen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Blechschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist nicht bekannt.

Auch im Kaiserslauterer Stadtgebiet kam es gegen 7.40 Uhr zu einem Unfall, der auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurückzuführen war. Der 20-jährige Unfallverursacher hatte nach derzeitigen Einschätzungen seine Geschwindigkeit nicht der Witterung angepasst. Als er in der Fischerstraße auf seinem Weg in Richtung Spittelstraße ein Fahrzeug entdeckte, das auf der rechten Fahrspur stand, konnte der junge Fahrer nicht mehr bremsen und fuhr auf den stehenden Mercedes auf.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. |cri

Poller beschädigt und abgehauen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag einen Unfall in der Stettiner Straße in Enkenbach-Alsenborn beobachtet haben, dort ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Poller gefahren. Der Poller ist aus der Verankerung gerissen worden und konnte zusammen mit Teilen des vermutlichen Unfallfahrzeuges einige Meter weiter im Gras gefunden werden Der Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt, er hatte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen, die am Montag, etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |elz

Berauschter Fahrer auf 3 Reifen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Einen Hinweis auf einen Autofahrer hat die Polizei am Montagabend 29.11.2021 erhalten. Der Fahrer versuchte mit einem platten Reifen, den Schlossberg in Otterberg hochzufahren. Das beschriebene Fahrzeug fand die ausgerückte Streife kurz nach 20 Uhr. Der Fahrer saß noch in dem Auto. Der rechte vordere Reifen war geplatzt und nur noch die Felge vorhanden.

Der 48-jährige Mann gab an, dass er vor zwei Tagen seinen Führerschein abgeben musste, da er unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren ist. Er gab zu, auch aktuell unter dem Einfluss von Heroin zu stehen. Der Mann musste deshalb mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Je nach Ergebnis der Blutprobe folgt auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |elz

Schmierfinken am Rittersberg

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Schmierfinken, die übers Wochenende im Bereich Rittersberg aktiv waren. Am Montagmorgen fiel auf, dass unbekannte Täter ein Bürogebäude mit beleidigenden Schriftzügen beschmiert haben. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Montagmorgen 29.11.2021.

Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Betrüger “zermürben” Seniorin

Kaiserslautern (ots) – Gewissermaßen “mürbe gemacht” haben Betrüger eine Frau aus dem Stadtgebiet. Wie die Seniorin am Montag anzeigte, hatte sie vergangene Woche mehrere Anrufe von angeblichen Mitarbeitern unterschiedlicher Lotterie-Unternehmen erhalten. Alle stellten Geldforderungen an die Frau und behaupteten, dass die 77-Jährige Verträge abgeschlossen habe, die sie nun bezahlen müsse. Die Frau war sich jedoch sicher, mit keinem der Unternehmen einen Vertrag abgeschlossen zu haben, und weigerte sich zu bezahlen.

Als ihr schließlich angeboten wurde, sie könne die bestehenden Forderungen durch den Abschluss eines Abos abwenden, bei dem sie drei Monatsraten von jeweils knapp 100 Euro bezahlen müsse, ging die Seniorin darauf ein. Ein paar Tage später entschloss sie sich dann aber doch dazu, die Polizei zu verständigen, weil sie sich immer noch sicher war, dass sie getäuscht wurde, da es überhaupt keinen Vertrag mit einem Lotterie-Unternehmen gab. Die Ermittlungen laufen…

Zeugin fällt Autofahrer auf

Kaiserslautern (ots) – Eine Zeugin meldete sich am Montagabend bei der Polizei. Die 23-Jährige hatte kurz vor 23.30 Uhr beobachtet, dass der Fahrer eines Autos mit plattem Reifen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kurt-Schumacher-Straße herumfuhr. Aufgrund seiner Fahrweise vermutete die junge Frau, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte.

Eine ausgerückte Streife entdeckte den Pkw auf der Landesstraße 502. Er fuhr in Richtung Dansenberg. Als der Fahrer des Ford Focus den Streifenwagen bemerkte, fuhr er an den rechten Fahrbahnrad. Er stellte sein Fahrzeug ab und entfernte sich zu Fuß. Die Beamten holten den Mann ein und kontrollierten ihn. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 28-Jährige offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille.

Der Autofahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der weiteren Überprüfung kam heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. |mhm

Wer hat den Außenspiegel geklaut?

Kaiserslautern (ots) – Der Außenspiegel eines geparkten Autos ist am Montag 29.11.2021 in der Straße “An der Emilsruhe” gestohlen worden. Der Halter des betroffenen Fahrzeugs meldete den Diebstahl am späten Nachmittag. Nach Angaben des Mannes hatte er den VW am Vormittag gegen 10 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 26 abgestellt.

Am Nachmittag gegen 16.20 Uhr stellte er fest, dass der Spiegel auf der Fahrerseite nicht mehr da war. Zeugen, die Hinweise geben können, wer sich in der Zwischenzeit an dem Pkw zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der

Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Seniorin bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben eine Seniorin in der Fußgängerzone bestohlen. Wie die 81-jährige Frau am Montag anzeigte, wurde ihr schon beim Einkaufen am Freitag unbemerkt die Geldbörse aus der Umhängetasche gezogen.

Als Täter in Frage kommt nach Angaben der Dame ein Mann, der ihr beim Verlassen einer Bäckerei in der Riesenstraße die Tür aufhielt. Aufgrund der beengten Verhältnisse in dem Geschäft musste sie ganz dicht an dem Mann vorbeigehen.

Zuvor hatte sie in der Bäckerei das Portemonnaie noch benutzt und anschließend in ihrer Umhängetasche verstaut. Wenig später bemerkte sie in einem anderen Geschäft, dass die Geldbörse nicht mehr da ist. Mit ihr verschwanden Bargeld, diverse Ausweise und die Bankkarte.

Außer diesem Mann in der Bäckerei konnte sich die Seniorin an niemanden erinnern, der ihr in der fraglichen Zeit zwischen 11 und 12 Uhr so nahe kam. Eine Beschreibung der Person konnte die Frau allerdings aufgrund einer starken Sehbehinderung nicht abgeben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Aufregung durch Schockanruf

Kaiserslautern (ots) – Völlig aufgelöst hat sich ein Paar aus dem Stadtgebiet am Montagnachmittag bei der Polizei gemeldet. Es sei etwas Schlimmes passiert.

Wie die Beamten im Gespräch dann erfuhren, hatte das Paar zunächst einen Anruf von einer Frau erhalten, die sich als ihre Tochter ausgab und von einem schrecklichen Ereignis erzählte. Anschließend ging ein weiterer Anruf ein – diesmal angeblich von der Staatsanwaltschaft, die im Zusammenhang mit dem Ereignis mehrere zehntausend Euro von den Eltern forderte, damit die “Tochter” wieder auf freien Fuß komme.

Weil das Paar in seiner Aufregung noch gar nicht versucht hatte, die “richtige” Tochter anzurufen und nachzufragen, ob die Geschichte stimmt, holten die Polizeibeamten das von der Dienststelle aus nach.

Wie vermutet: Der Tochter ging es gut, es war nichts passiert – die Geschichte am Telefon war frei erfunden und stammte von Betrügern.

Die Eltern konnten also beruhigt werden. Die Tochter sicherte zu, sich um die beiden zu kümmern. Die Polizisten gaben ihnen noch ein paar Verhaltenstipps, falls wieder solche Schockanrufe eingehen… |cri