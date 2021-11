Alkoholisierter Dieb schläft nach Tat ein

Germersheim (ots) – Ein 42-jähriger Mann wurde am Montagabend 29.11.2021 gleich bei 2 Diebstählen auf frischer Tat erwischt. Gegen 18:00 Uhr beging der 42-Jährige zunächst einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Posthiusstraße in Germersheim. Keine Stunde später erhielt die Polizei einen Anruf, dass in einem Anwesen in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Germersheim ein Mann mehrere Paar Schuhe entwendet habe und sich noch im Keller aufhalten würde.

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie den Täter schlafend im Keller des Mehrfamilienhauses antrafen. Es handelte sich nämlich um den 42-Jährigen Ladendieb. Die entwendeten Schuhe hatte der 42-Jährige neben sich liegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Im Anschluss wurde der 42-jährige Täter in Gewahrsam genommen und es wurden zwei Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Schockanrufe – Aktuelle Warnmeldung Germersheim

Kreis Germersheim (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell in den Bereichen der Kreise SÜW und GER vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich der Schockanrufe handeln könnte, bei denen vorgetäuscht wird, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da. Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Glätteunfall einer Fahrradfahrerin

Rülzheim (ots) Am Montagmorgen 29.11.2021 verunfallte eine 13-jährige Fahrradfahrerin in Rülzheim aufgrund einer winterglatten Fahrbahn und verletzte sich hierdurch leicht. Die 13-jährige Schülerin befuhr gegen 07:30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Gutenbergstraße in Rülzheim in Fahrtrichtung Rheinzaberner Straße. In Höhe des dortigen Einkaufsmarktes wollte die 13-Jährige nach rechts über den Bürgersteig auf den Parkplatz einfahren und kam hierbei alleine zu Fall.

Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurde die Fahrradfahrerin in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da es bereits am vergangenen Wochenende zu witterungsbedingten Verkehrsunfällen kam, weist die Polizei nochmals darauf hin, dass es in der momentanen Jahreszeit, besonders in den Morgen- und Nachtstunden, zu winterglatten Fahrbahnen kommen kann und die Geschwindigkeiten dementsprechend anzupassen sind.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Bellheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten Am Mühlbuckel in Bellheim auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Tat bzw. zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer

07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Verkehrsverstöße festgestellt

Germersheim (ots) – Am Montag 29.11.2021 führte die Polizei mehrere Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten durch. Bei einer Kontrolle in der Rheinbrückenstraße in Germersheim waren 4 Fahrer nicht angegurtet, 4 Fahrer benutzten ihr Mobiltelefon widerrechtlich während der Fahrt, ein LKW-Fahrer hatte seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und an 9 Fahrzeugen konnten Mängel festgestellt werden.

In der Fortmühlstraße in Bellheim waren 6 Fahrer nicht angegurtet, 3 Fahrer benutzten ihr Mobiltelefon widerrechtlich, ein Autofahrer hatte seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und 8 Fahrzeuge wiesen Mängel auf. In der Hauptstraße in Schwegenheim konnten 5 Fahrer festgestellt werden, die nicht angegurtet waren, ein Fahrer benutzte sein Mobiltelefon während der Fahrt und 6 Fahrzeuge wiesen Mängel auf, die im Nachhinein behoben werden müssen.

Bei der Kontrolle eines BMW stellte die Polizei zudem fest, dass die Betriebserlaubnis des BMW erloschen ist, da der 21-jährige Fahrer für die nachträglich verbauten Distanzscheiben keine notwendigen Nachweise vorzeigen konnte.