Gegen Telefonmast gefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Als am Montagmorgen 29.11.2021 vor 09.15 Uhr das Internet des Sportboot Clubs in der Großwiesenstraße ausfiel und der Platzwart sich draußen umsah, stellte er fest, dass der Telefonmast neben dem Vereinsgelände umgekippt war und sich auch Äste auf der Fahrbahn befanden. Zudem war das Telefonkabel, das mit dem Vereinsgelände verbunden war, herausgerissen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Aufgrund der Größe der frischen Reifenspuren und aufgrund der Schäden am Holzmast, der herausgerissen war, ist davon auszugehen, dass es sich um einen LKW gehandelt hat, der vermutlich an der Unfallörtlichkeit rückwärts fuhr, um zu wenden.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Scheiben von Firmenfahrzeug eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 27.11.2021 gegen 06:30 Uhr und dem 29.11.201 gegen 06:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter bei einem VW Caddy, der auf dem Parkplatz des Marienparks abgestellt war, das Beifahrerfenster sowie ein Dreiecksfenster ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer

0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Realschule

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 28.11.2021 auf Montag 29.11.2021 versuchten unbekannte Täter in die Anne-Frank-Realschule in der Bruchwiesenstraße einzubrechen. Sie schlugen die Scheibe einer Seitentür ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren sie nicht im Gebäude und wurde auch nichts gestohlen.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Grundschule

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 26.11.2021 gegen 12:15 Uhr und Montag 29.11.2021 gegen 07:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Ernst-Reuter-Grundschule in der Schlesier Straße ein und durchsuchten die Schränke. Sie stahlen Süßigkeiten.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

30-Jährige wird Opfer von falschen Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 29.11.2021 gegen 22:30 Uhr, meldete eine 30-Jährige der Polizei über Notruf, dass sie soeben von falschen Polizeibeamten aufgesucht worden sei. Die Polizisten fuhren sofort zu der Wohnung am Carl-Wurster-Platz, konnten die vermeintlichen Polizeibeamten aber nicht mehr antreffen. Die 30-Jährige erklärte, dass eine Frau und ein Mann in ziviler Kleidung bei ihr geklopft hätten und sich als Polizei ausgegeben hätten.

Als die 30-Jährige daraufhin die Tür geöffnet habe, hätten die beiden Fremden direkt die Wohnung betreten und gesagt, dass man das IPad suche, mit dem sie jemanden über Facebook mit dem Leben bedroht habe. Als die 30-Jährige erklärte, dass sie kein IPad habe, nur ein Smartphone, musste sie es der vermeintlichen Polizistin aushändigen, die es entgegennahm und erklärte, dass es sichergestellt werden müsste.

Anschließend sagten die falschen Polizeibeamten, sie würden mit Diensthunden zurück kehren, um die Wohnung zu durchsuchen. Dann gingen sie und kamen nicht wieder. Ein Nachbar erklärte, dass er den beiden Unbekannten im Fahrstuhl begegnet sei und sie mit ihm den Fahrstuhl verlassen hätten.

Täterbeschreibung:

Die Täterin hatte blonde Haare mit Pferdeschwanz und Pony. Sie trug eine graue Jogginghose sowie Turnschuhe und hatte eine Art “Schutzweste” unter ihrer Jacke.

Der unbekannte männliche Begleiter trug eine Mütze und eine Weste unter der Jacke mit Security Aufschrift.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den beiden vermeintlichen Polizeibeamten machen kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Mehrere Anrufe von vermeintlichen Microsoft Mitarbeitern

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 29.11.2021 gegen 17:30 Uhr, rief ein unbekannter Mann mit osteuropäischem Akzent bei einem 84-jährigen Ludwigshafener an und wollte mit ihm über seinen Computer sprechen. Der Senior erkannte sofort, dass es sich um einen Betrüger handeln musste und ging nicht auf das Gespräch ein. Er beendete vorbildlich das Telefonat und meldete den Anruf der Polizei.

Ein 78-jährige Ludwigshafener erhielt am 29.11.2021, zwischen 07:00 und 11:00 Uhr gleich drei Anrufe von vermeintlichen Microsoft Mitarbeitern mit gebrochener deutsch englischen Stimme. Er legte jedes Mal vorbildlich sofort wieder auf und meldete die Anrufe der Polizei.

Die Polizei rät:

Beachten Sie, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es sofort der Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Dezember 2021

Präsidiumsbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Freitag (03.12.2021) im Bereich Bobenheim-Roxheim Dienstag (07.12.2021) im Bereich Frankenthal Freitag (17.12.2021) im Bereich Römerberg Montag (20.12.2021) im Bereich Maxdorf

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Donnerstag (09.12.2021) im Bereich Germersheim Montag (13.12.2021) im Bereich Meckenheim Mittwoch (25.12.2021) im Bereich Albersweiler Dienstag (21.12.2021) im Bereich Bornheim

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.