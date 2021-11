Beschädigter PKW im Grünstreifen – Fahrer nicht mehr vor Ort

Mutterstadt (ots) – Am Montag 29.11.2021 gegen 22:15 Uhr, teilt ein Zeuge auf der L524 von Mutterstadt in Richtung B9 ein am Fahrbahnrand im Grünstreifen stehendes Fahrzeug mit. In dem Fahrzeug konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Der vordere Reifen wies eine Beschädigung auf. Auf dem Betonsockel einer in unmittelbarer Nähe befindlichen Verkehrsinsel konnte Gummiabrieb festgestellt werden.

Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte der 62-jährige unverletzte PKW-Halter angetroffen werden. Dieser räumte die Fahrereigenschaft ein und gab an, nach dem Abkommen von der Fahrbahn von der Unfallörtlichkeit abgeholt worden zu sein. Im Anschluss habe er daheim Alkohol konsumiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Auf der Dienststelle wurde dem 62-Jährigen zur Rückrechnung des Promillewerts zum Unfallzeitpunkt Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrzeugführer

Schifferstadt (ots) – Am Montag 29.11.2021 gegen 22:20 Uhr, fuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Salierstraße in Richtung Speyerer Straße und beabsichtigte nach links in die Pestalozzistraße einzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam der PKW von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Gartenzaun zusammen.

Hierbei verletzte sich der PKW-Fahrer leicht an der Hand. Die beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Durch den Rettungsdienst wurden alle 3 zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots) – Am Montag 29.11.2021 wurden in mehreren Ortschaften der Polizeiinspektion Schifferstadt im Hinblick auf die Verkehrssicherheit Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Während der Kontrolle in der Langgasse in Böhl-Iggelheim (09:45-11:00 Uhr) wurden 13 Geschwindigkeitsverstöße bei erlaubten 30 km/h festgestellt. Weiterhin wurden zwei Gurtverstöße geahndet. Bei der Kontrolle in der Burgstraße in Schifferstadt (12:10-12:30 Uhr) wurde bei Tempo 30 ein Verstoß festgestellt.

In der Schifferstadter Straße in Mutterstadt (13:30-14:15 Uhr) überschritten sieben Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der “Schnellste” wurde in Mutterstadt mit 54 km/h gemessen. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt nach sich.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Dezember 2021

Präsidiumsbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Freitag (03.12.2021) im Bereich Bobenheim-Roxheim

Dienstag (07.12.2021) im Bereich Frankenthal

Freitag (17.12.2021) im Bereich Römerberg

Montag (20.12.2021) im Bereich Maxdorf

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.