Verfolgungsfahrt mit Pkw

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 30.12.2021 gegen 00.30 Uhr, wollte eine Streife hiesiger Inspektion in der Mahlastraße einen Pkw BMW kontrollieren. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Anhaltezeichen fuhr der Pkw auf die B9 in Richtung Speyer auf und beschleunigte auf über 200 km/h. Unter Hinzuziehung weitere Streifen konnte der Pkw letztendlich im Ortsbereich von Dudenhofen angehalten und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle des Fahrers, ein 22-jähriger Mann aus Speyer, konnte festgestellt werden, dass dieser alkoholisiert war, ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,3 Promille, sowie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Pkw wurde ebenfalls mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Gefährdet oder verletzt wurde im Rahmen der Verfolgungsfahrt niemand.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw Opel Astra am 28.11.2021, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 03.00 Uhr, in der Hammstraße, Höhe Hausnummer 12. Als er wieder zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass durch einen bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Diebstahl eines Rollers

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Roller Aprilia am 26.11.2021 in der Hammstraße, im Bereich der dortigen Zulassungsstelle, ab. Als er am 29.11.2021, gegen 10.00 Uhr, seinen Roller benötigte, stellte er fest, dass dieser durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Pkw-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Frankenthal (ots) – Am Montag 29.11.2021 gegen 21.15 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion in der Peter-Rosegger-Straße eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Frankenthal. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf Drogenkonsum.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Cannabis. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet, sowie Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt.