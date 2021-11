Täter nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen ermittelt

Speyer (ots) – Insgesamt 3parkende Fahrzeuge wurden am Montag 29.11.2021 um 12:40 Uhr in der Paul-Egell-Straße durch Tritte eines Passanten beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der zunächst unbekannte Täter konnte dank der detaillierten Personenbeschreibung einer aufmerksamen Zeugin von der Polizei ermittelt werden.

Den 33-jährigen Beschuldigten aus Speyer, der augenscheinlich alkoholisiert war, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Verkehrsüberwachung an Schule und Kita

Speyer (ots) – Am Montag 29.11.2021 zwischen 07:00-08:00 Uhr überwachte die Polizei Speyer den Verkehr im Mausbergweg vor der Kita und der Salierschule sowie in der Neuffersttraße vor der Zeppelinschule. Während sich im Mausbergweg die Verkehrsteilnehmenden regelkonform verhielten, wurden in der Neufferstraße 6 Verstöße geahndet.

Die Verkehrsteilnehmenden führten Dokumente nicht mit, transportierten ihre Kinder ohne vorschriftsmäßige Sicherung oder waren mit Fahrzeugen mit defekten lichttechnischen Einrichtungen unterwegs.

Einbrüche in Geschäftsräume

Speyer (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 30.11.2021 brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Lessingstraße ein und verursachten einen Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro. Zu einem Diebstahl kam es nicht.

Ebenso verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von 05.11.2021 bis 29.11.2021 gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Kutschergasse. Die Täter beschädigten mehrere Spielautomaten und entwendeten Gegenstände mit geringem Sachwert. Bei dem Einbruch entstand ein Sachsachaden von schätzungsweise 9.000 Euro.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.