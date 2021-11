Landau: Die Polizei-News

Trunkenheitsfahrt im Doppelpack

Landau (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 30.11.2021 fiel eine 31-jährige Autofahrerin aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise einer Polizeistreife im Stadtgebiet Landau auf. Die 31-Jährige reagierte zunächst nicht auf die Anhaltezeichen der Polizeibeamten, sondern fuhr weiter dem Fahrzeug ihres Lebensgefährten hinterher.

Als sie und ihr Lebensgefährte schließlich anhielten, wurden beide einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest bei der 31-Jährigen einen Wert von 2,6 Promille, ihr 52-jähriger Lebensgefährte erreichte einen Wert von 1,2 Promille. Auf beide kommt nun ein Strafverfahren zu. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen, die Führerscheine wurden sichergestellt.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Landau (ots) – Zwei leicht verletzte Personen und rund 17500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagabend um 17:30 Uhr in Landau. Ein 56-jähriger Autofahrer befuhr die Queichheimer Brücke in Fahrtrichtung Autobahn, als er einen Rückstau zu spät erkannte und auf das Auto einer 35-Jährigen auffuhr.

Durch den Aufprall wurden insgesamt 3 Fahrzeuge aufeinander geschoben. Sowohl die 35-Jährige, als auch die vor ihr fahrende 26-jährige Autofahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die rechte Fahrspur wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Dezember 2021

Präsidiumsbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Donnerstag (09.12.2021) im Bereich Germersheim

Montag (13.12.2021) im Bereich Meckenheim

Mittwoch (25.12.2021) im Bereich Albersweiler

Dienstag (21.12.2021) im Bereich Bornheim

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.