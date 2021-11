THC und Kokain im Blut – Marihuana im Rucksack

Marburg (ots) – Ein 20-jähriger Mopedfahrer hatte nach dem Ergebnis des Drogentests THC und Kokain im Blut und letztlich noch eine geringe Menge Marihuana in seinem Rucksack. Die Fahrt endete mit der allgemeinen Verkehrskontrolle am Montag 29.11.2021 um 23:50 Uhr in der Innenstadt. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, stellte die Betäubungsmittel sicher und veranlasste die Blutprobe.

Auseinandersetzung in der Reitgasse

Marburg (ots) – Bereits in der Nacht zum Donnerstag 25.11.2021 gegen 02.45 Uhr kam es in der Oberstadt, zwischen den Eingängen zu zwei Bars in der Reitgasse, nach einem zunächst verbalen Streit zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit mindestens 3 Beteiligten. Ein 23-jähriger, alkoholisierter Mann erhielt einen Faustschlag ins Gesicht, der ohne sichtbare Verletzung blieb. Zwei Männer, augenscheinlich ausländischer Herkunft flüchteten.

Täterbeschreibung:

Einer hatte dunkle, kurze Haare und einen Vollbart. Er trug eine weiße Base-Cap, einen hellen Hoodie, eine blaue Jeans und weiße Sneaker.

Auch der Zweite hatte einen Vollbart, aber längere und nach hinten gelegte, mit Gel behandelte dunkle Haare. Er trug eine dunkle Softshelljacke.

Die Fahndung nach diesen Männern blieb erfolglos. Wer hat den Streit und die folgende Auseinandersetzung gehört bzw. gesehen? Wer kann den Geschehensablauf schildern? Wer kann Hinweise zur Identifizierung der beschriebenen Männer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Schlägerei am Rudolphsplatz – Zeugen gesucht

Marburg (ots) – Die Polizei sucht nach einer Schlägerei am Rudolphsplatz am Samstag, 27. November, gegen 22.40 Uhr, nach Zeugen. Ein erheblich alkoholisierter 17-Jähriger erlitt durch Schläge Gesichtsverletzungen, welche eine Rettungswagenbesatzung versorgte. Geflüchtet wäre ein “Philip” mit dunkler Hilfiger-Jacke und Mütze. Der Verletzte befand sich außer mit dem Gesuchten noch mit zwei weiteren Personen am Ort des Geschehens.

Wem ist das Quartett am Samstagabend noch aufgefallen? Wer kann etwas zum Verhalten der Personen am Rudolphsplatz sagen? Wer kann aufgrund der vagen Beschreibung Hinweise zur Identifizierung von “Philip” geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Verkehrsunfall durch ausgehobener Gullydeckel

Stadtallendorf (ots) – “Immer mal wieder kommt es vor, dass Gullydeckel ausgehoben und damit erhebliche Gefahrenstellen geschaffen werden. Da ist zum einen das Loch in der Straße, in welches auch Fußgänger hineintreten könnten. Zum anderen stellen die Löcher und die auf die Straße gelegten schweren Deckel erhebliche Hindernisse insbesondere für Zweiradfahrer aber auch für Autofahrer dar.

Die Polizei ermittelt in solchen Fällen grundsätzlich immer wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr!”

In Stadtallendorf kam es wegen eines ausgehobenen Gullydeckels zu einem glücklicherweise glimpflich verlaufenen Verkehrsunfall. Das Hindernis lag auf der Daimler-Straße. Am Montagmorgen 29.11.2021 um etwa 05 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Volvo über den Kanaldeckel und beschädigte sich dabei den Unterboden des Fahrzeugs.

Wer hat in der Nacht in der Daimler-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf,

Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Graffiti in der Deutschhausstraße

Von Montag auf Dienstag, 30. November, sprühten noch unbekannte Täter mit weißer Farbe Buchstaben und Zahlenkombinationen sowohl an den Zaun vor den Baucontainern auf dem Gelände der Universitätsbibliothek als auch an die Fensterscheiben des Gebäudes. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Beltershausen – Fahrraddiebstahl

Zwischen Montag, 08. November und Donnerstag, 25. November stahl ein Dieb aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zur Roten Seite ein Mountainbike Das schwarz blaue Bulls Sharptail 3 hat einen Wert von 650 Euro. Wo ist ein solches Fahrrad seit dieser Zeit aufgetaucht? Wer kann Hinweise zum Verbleib des MTB machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Briefkästen zerstört

Der Inhaber einer Firma in der Ockershäuser Alle ersetzte nach mutwilligen Zerstörungen bereits drei seiner Briefkästen. Die Spuren deuten darauf hin, dass die Sachbeschädigungen, die sich auf drei Taten und über einen Zeitraum von Sonntag, 14 bis Dienstag, 30. November erstreckten, nicht lautlos vonstattengingen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Radfahrer unter Drogeneinfluss

Wenn ein Radfahrer in erheblichen Schlangenlinien fährt und dabei mehrfach vom Gehweg auf die Straße kommt, muss er definitiv mit einer Kontrolle rechnen. Wenn sich dabei, wie in der Nacht zum Dienstag, 30. November, um 02.10 Uhr, herausstellt, dass ein Einfluss von THC und Amphetaminen vorliegt, dann veranlasst die Polizei auch bei einem Radfahrer die erforderliche Blutprobe. Für den überprüften 35 Jahre alten Radfahrer endete die Fahrt in der Afföllerstraße und die Begegnung mit der Polizei nach der Blutprobe.

Wehrda – Astschere gestohlen – Dieb nutzt Gelegenheit

Die Polizei sucht nach dem Diebstahl einer Astschere des Herstellers “Wolf” nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Diebstahl passierte am Montag, 29. November, zwischen 13:45 und 14:30 Uhr. Tatort war der Garten eines Anwesens in der Goßfeldener Straße. Kurz vor Feststellung des Diebstahls sahen Bewohner des Hauses einen Fußgänger unmittelbar das Grundstück passieren. Dieser Mann hatte eine Stofftasche bei sich. Zeitgleich schlugen zwei Autotüren zu und ein Fahrzeug fuhr weg.

Zunächst schenkten die Bewohner des Hauses den Geräuschen keine Aufmerksamkeit, da der Hof oftmals für Wendemanöver genutzt wird. Wem ist zur Tatzeit der Fußgänger aufgefallen? Vielleicht hat dieser Fußgänger auch verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat zur fraglichen Zeit ein auffälliges Fahrmanöver z.B. kurzzeitiges Anhalten/Aussteigen/Einsteigen/Wegfahren bemerkt und kann Hinwiese zu dem Fahrzeug geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Hartenrod – Spiegelteile und blaue Fremdfarbe an schwarzem Suzuki

Nach den Spuren am Unfallort sucht die Polizei Biedenkopf ein frisch beschädigtes blaues Fahrzeug. Die Schäden an der Karosse und/oder am Außenspiegel müssten auf der Beifahrerseite sein. Die Verkehrsunfallflucht war zwischen 16.30 Uhr am Sonntag und 08 Uhr am Montag, 29. November. Der beschädigte schwarze Suzuki Splash parkte ordnungsgemäß vor dem Anwesen Hauptstraße 46. Die Front zeigte nach Bad Endbach.

Beim Passieren streifte das gesuchte Auto den Kleinwagen und verursachte dabei auf der Fahrerseite von der Tür bis zum vorderen Kotflügel einen Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 2500 Euro. Am Unfallort blieben Spiegelteile des verursachenden Autos liegen. Außerdem sicherte die Polizei am Kotflügel des Suzuki blauen Lack.

Wo also steht seit spätestens Montagmorgen ein auf der Beifahrerseite frisch beschädigtes blaues Auto? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf – Zwei Unfallfluchten mit unbekannten Unfallorten

Am Freitag, 26. November, um 11.15 Uhr stellte der Fahrer eines grauen Mercedes Benz Vito Tourer oberhalb des rechten Hinterrades einen Lackschaden fest, der definitiv am Montag, 22. November um 10 Uhr noch nicht vorhanden war. Der Vito parkte in der fraglichen Zeit oft in der Bahnhofstraße, wurde jedoch im gesamten Stadtgebiet bewegt und zwischenzeitlich abgestellt. Wann und wo es zu dem Unfall kam, steht daher nicht fest. Wer kann sich an ein Fahrmanöver erinnern, bei dem es möglicherweise zur Kollision mit der hinteren rechten Seite des Kleinbusses gekommen sein könnte?

Ähnlich wie dem Vitofahrer ging es er Besitzerin eines weißen BMW Cabriolets. Sie stellte am Montag, 29. November, um 17.30 Uhr einen offensichtlichen Kollisionsschaden vorne rechts fest. Der Schaden beträgt mindestens 2500 Euro. Die Unfallzeit könnte zurückliegen bis um 12 Uhr am Donnerstag, 25. November. Nach den Spuren könnte es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu dem Zusammenstoß gekommen sein.

Das Auto stand im fraglichen Zeitraum an verschiedensten Stellen in Stadtallendorf und Kirchhain. Wem ist ein Fahrmanöver aufgefallen, bei dem es zu dem Schaden an dem weißen 2er BMW Cabriolet gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise zu den Unfallfluchten bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen