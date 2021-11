Grauer BMW erfasst Fußgänger und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt Innenstadt (ots) – Nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger in der Nieder-Ramstädter-Straße am Montagabend, den 29.11.2021 gegen 19:15 Uhr, ist der Fahrer eines grauen BMW von der Unfallstelle geflüchtet.

Der 26-jährige Fußgänger wollte hinter dem am Straßenrand haltenden BMW die Fahrbahn überqueren, als der Fahrer plötzlich und unerwartet mit seinem Fahrzeug zurücksetzte. Hierbei erfasste er den Fußgänger, der infolgedessen leicht verletzt wurde.

Der Unfall soll von einem Essenslieferanten und einer Passantin beobachtet worden sein. Die Polizei sucht nun diese Unfallzeugen oder weitere Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen BMW oder dessen Fahrer geben können.

Zeugen nach Diebstahl aus Keller gesucht

Darmstadt (ots) – Am Montagvormittag 29.11.21 sind die Spuren ungebetener Besucher in dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße bemerkt und die Polizei informiert worden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen zeigte sich, dass die Tatzeit bis zum Freitag (26.11.) zurückreicht.

Nach derzeitigen Kenntnisstand verschafften sich die Täter Zugang zu dem Mehrfamilienhaus nahe des Kennedyplatzes, suchten den Kellerraum auf und transportierten aus diesem mehrere Baumaschinen und Materialien im Gesamtwert von rund 5000 Euro. Möglicherweise wurden die Kriminellen bei dem Abtransport ihrer Beute beobachtet?

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des für diesen Fall zuständigen Kommissariats 43, zu melden. Unter der Rufnummer 06151/969-0 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

Radfahrer stürzte und wurde hierbei verletzt – Die Polizei sucht Zeugen

Darmstadt Innenstadt (ots) – Am 29.11.2021 gegen 17:36 Uhr kam es in der Ludwigshöhstraße, Höhe Hausnummer 30 zu einem Verkehrsunfall: Dort kam ein 71-Jähriger Darmstädter mit seinem Fahrrad aus unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich hierbei.

Die Unfallursache ist nicht bekannt. Das 2. Polizeirevier in Darmstadt sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Darmstadt-Dieburg

Porsche flüchtet bei Geschwindigkeitskontrolle

Dieburg/L3094 (ots) – Beamte der Polizeistation Dieburg führten am Sonntagvormittag 28.11.21 Geschwindigkeitskontrollen auf der Landstraße 3094 bei Dieburg durch. In diesem Zusammenhang fuhr ein bislang Unbekannter gegen 12.30 Uhr mit 174 km/h, bei erlaubten 70, in Richtung Kontrollstelle.

Als er die Geschwindigkeitskontrollen der Ordnungshüter bemerkte, drehte er plötzlich um und flüchtete in Richtung Dieburger Innenstadt, Berliner Straße. Bei dem Wagen handelt es sich um einen älteren schwarzen Porsche-Cayenne. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos.

Die Polizei in Dieburg fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum beschriebenen Wagen geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

42-jähriger Mann nach Brand im Mehrfamilienhaus gestorben

Griesheim (ots) – Die Verletzungen, die ein 42 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag 28.11.21 bei dem Hausbrand in der Schöneweibergasse erlitten hat, waren so schwerwiegend, dass er am Montagabend 29.11.21 im Krankenhaus gestorben ist.

Große Fahrradkontrollen an der Albrecht-Dürer-Schule

Weiterstadt (ots) – Am Freitag 26.11.21 fand eine groß angelegte Fahrradkontrolle an der Albrecht-Dürer-Schule im Klein-Gerauer Weg statt. Bereits seit einigen Jahren findet Ende November die Aktion “Es werde Licht” in gemeinsamer Kooperation mit der Schulleitung, Lehrern, dem Schulelternbeirat und den Jugendverkehrsschulen Südhessen statt. In diesem Jahr waren zusätzlich die Stadtpolizei und der zuständige Schutzmann vor Ort mit von der Partie.

Ziel der Kontrollen ist, die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren ihre Fahrräder in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen und mit ihnen über mögliche Gefahren im Straßenverkehr zu sprechen.

Von insgesamt 282 kontrollierten Rädern waren 112 zu bemängeln. Erfreulicherweise befand sich der Großteil der kontrollierten Bikes in einem verkehrssicheren Zustand. Deren Besitzerinnen und Besitzer bekamen als Belohnung einen Gutschein, den sie direkt am Eingang der Schule für Fahrradutensilien einlösen konnten.

Die 112 beanstandeten Velos wiesen weitestgehend nur kleinere Mängel auf, wie beispielsweise der fehlende Frontreflektor oder der nicht vorhandene hintere rote Reflektor. Größere Mängel, wie eine nicht funktionierende Bremse oder eine nicht vorhandene Beleuchtung, stellten die Kontrollierenden nur in wenigen Einzelfällen fest. Hier wurden im Anschluss sogenannte Mängelzettel ausgefüllt und die betroffenen Schülerinnen und Schüler in die Pflicht genommen, diese Mängel schnellstmöglich zu beseitigen. Geplant ist, auch im nächsten Jahr solche Kontrollen durchzuführen.

Groß-Gerau

Einbruch in Wettbüro

Rüsselsheim (ots) – Ein Wettbüro in der Brandenburger Straße geriet am frühen Montagmorgen (29.11.), gegen 6.15 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und entwendeten aus einer Schublade anschließend rund 1.000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Fast 1000 Euro für einfache Rohrreinigung/Polizei ermittelt wegen Wucher

Rüsselsheim (ots) – Fast 1.000 Euro verlangte eine angebliche Rohrreinigungsfirma am Donnerstag (25.11.) von einer 35 Jahre alten Frau für die einfache Reinigung eines verstopften Rohres mittels Reinigungsspirale. Die 35-Jährige entrichtete anschließend den geforderten Betrag zunächst, wendete sich später aber an die Polizei, weil ihr aufgrund der hohen Rechnung Zweifel kamen.

Die Beamten des Rüsselsheimer Betrugskommissariats stießen anschließend im Rahmen der Ermittlungen auf zwei 19 und 22 Jahre alte Tatverdächtige aus Nordrhein-Westfalen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Wuchers. Aus gegebenem Anlass und weil es immer wieder vorkommt, dass dubiose Firmen auch andere Dienstleistungen, wie Elektro-Notdienste oder Türöffnungen anbieten und dann auffällig hohe Summen von Kunden verlangen, weist die Polizei auf Folgendes hin:

Unbekannte, nicht regionale Firmen aus dem Internet sollten Sie kritisch betrachten und bei der Suche nach Firmen darauf achten, dass sie mit ortsansässigen Nummern hinterlegt sind und der Kontakt direkt mit einem Mitarbeiter der Firma und nicht mit einem Callcenter erfolgt.

Suchen Sie sich ortsansässige Firmen aus und speichern Sie sich für zukünftigen Bedarf bereits im Mobiltelefon die Nummer.

Kosten für die Anfahrt und die Leistung bereits telefonisch oder spätestens vor Ort vorab klären.

Nach erfolgtem Auftrag keine Rechnung unterschreiben, die nicht überprüft wurde und insbesondere überhöhte Rechnungen nicht sofort oder nicht vollständig begleichen. Bei Nötigung oder Druck Unterstützung bei Nachbarn oder Bekannten holen oder die Polizei rufen.

Kupferkabel im Wert von mindestens 100.000 Euro erbeutet

Gernsheim (ots) – Das Firmengelände eines Elektrogroßhandels in der Mainzer Straße geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (26.11.) und Montagmorgen (29.11.) in das Visier von Metalldieben. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch einen Metallzaun Zugang auf das Firmengelände und ließen anschließend Kupferkabel im Wert von mindestens 100.000 Euro mitgehen. Die Beute wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand über die Bahnlinie verbracht und dort anschließend auf ein Fahrzeug verladen.

Die Beamten des Rüsselsheimer Einbruchskommissariats K 21/22 haben die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise von Zeugen. Wem sind in der fraglichen Zeit im Bereich des Tatorts verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat dort anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/6960 erreichbar.

Kreis Bergstraße

Polizei überwacht Geschwindigkeit

Einhausen (ots) – Am Montag 29.11.21 wurde durch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Bundesstraße 47, zwischen 12.00 und 14.00 Uhr, abermals eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.

Die Messstelle befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaft. Die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 80 km/h. Ausnahme: Lastwagen über 7,5 Tonnen dürfen nur 60 km/h schnell sein.

Von 2049 gemessenen Fahrzeugen, waren 155 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Davon wurden 125 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich, bis 20 km/h zu flott unterwegs, festgestellt.

30 Geschwindigkeitsverstöße mit über 21 Stundenkilometern Überschreitung ziehen nun neben Bußgeldern auch Punkte in Flensburg nach sich. Zwei Fahrzeugführer mit über 40 “Sachen” zu viel auf dem Tacho, erwarten nun zudem Fahrverbote. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker mit 127 km/h. Ihn erwarten ein Monat Fahrverbot, 320 Euro Bußgeld und 2 Punkte in Flensburg.

Darüber hinaus waren insgesamt 28 Lastwagen zu schnell. Der schnellste Brummifahrer fuhr 81 km/h und muss mit 150 Euro Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Odenwaldkreis

Rauschgiftkontrollen im Stadtgebiet

Erbach/ Michelstadt (ots) – Im Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität haben Fahnder des Kommissariats 34, gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftspolizei am Montag 29.11.21 Kontrollen in den Stadtgebieten Erbach und Michelstadt durchgeführt. In der Zeit zwischen 15-21 Uhr wurden 20 Personen kontrolliert. Bei drei 15-jährigen und 2 Männern, im Alter von 18-26 Jahren beschlagnahmten die Beamten Kleinstmengen Marihuana. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die 3 minderjährigen Jungen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

