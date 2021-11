Fußgängerin durch rückwärts fahrendes Taxi tödlich verletzt

Hünstetten (ots) – Am frühen Dienstagabend 30.11.2021 wurde in Hünstetten-Wallbach eine 73-jährige Hünstetterin von einem Taxi nach Hause gefahren. Sie verließ das Taxi und lief hinter dem Taxi entlang. Dort bückte sie sich nach einem heruntergefallenen Gegenstand. In diesem Moment setzte das Taxi zurück und überrollte die Frau.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 93940 in Verbindung zu setzen.

Diebe suchen Keller auf

Bad Schwalbach (ots) – 1. Diebstahl aus Kellerräumen, Bad Schwalbach, An der Schmalmach, Samstag, 27.11.2021, 14:00 Uhr bis Montag, 29.11.2021, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende kam es in Bad Schwalbach zu Diebstählen aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen begaben sich die unbekannten Täter in einem unbemerkten Moment in den Keller des Mehrfamilienhauses in der Straße “An der Schmalmach”. Im Keller selbst betraten sie zwei Kellerabteile und entwendeten zunächst Werkzeug. Im Anschluss suchten sie den Fahrradkeller des Hauses auf und stahlen ein Mountainbike. Mit ihrer Beute in Höhe von rund 500 Euro gelang ihnen im Anschluss die Flucht.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Edelmetalldiebe unterwegs

Kriftel, Mainstraße, Donnerstag, 25.11.2021, 16:15 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag haben drei bislang unbekannte Täter Edelmetalle von einem Firmengelände in der Mainstraße in Kriftel gestohlen. Im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 16:30 begaben sich die unbekannten Täter mit einem weißen Transporter samt ausländischem Kennzeichen auf das Gelände der Firma. Dort sammelten sie diverse Edelmetalle im Wert von einigen Hundert Euro und beluden damit ihren Transporter. Im Anschluss gelang ihnen in unbekannte Richtung die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Umkleidekabine

Hochheim am Main, Burgeffstraße, Montag, 29.11.2021, 08:45 Uhr bis 09:15 Uhr

(fh)Am Montagmorgen wurden mehrere Gegenstände aus der Umkleidekabine einer Schuleinrichtung in der Burgeffstraße in Hochheim gestohlen. Die unbekannten Täter suchten die Umkleidekabine der Förderschule auf, welche sich im Schulgebäude befindet und an ein Hallenbad angrenzt und entwendeten dabei Mobiltelefone, eine Uhr sowie eine Geldbörse samt Inhalt im Gesamtwert von einigen Tausend Euro. Den Dieben gelang daraufhin unbemerkt die Flucht.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0.

Fahrzeugführer kommt Pflichten nicht nach und flieht

L3017 bei Hofheim-Wallau / Höhe Auffahrt A 66, Sonntag, 28.11.2021, 15:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag verursachte ein Autofahrer auf der L3017 bei Wallau einen Auffahrunfall, erweckte zunächst den Eindruck er wolle sich mit der Unfallgegnerin austauschen und trat dann doch die Flucht an. Gegen 15:00 Uhr hielt eine 56 Jahre alte Frau mit ihrem roten Skoda Fabia an einer rotgeschalteten Ampel auf der L3017 in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 66. Hierbei fuhr der Dame ein grauer Pkw in das Heck ihres Fahrzeugs. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss seien beide Beteiligten ausgestiegen um die Personalien auszutauschen. Während des Gespräches sei der Unfallgegner, bei dem es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann mit braunen Haaren gehandelt haben soll, plötzlich in sein Fahrzeug gestiegen und davongefahren. Der korrekte Austausch der erforderlichen Daten war somit nicht möglich. Zu dem unfallverursachenden Pkw ist das Teilkennzeichen “HG” für Bad Homburg bekannt.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

Wiesbaden

Kind auf Fahrrad angefahren – Verursacher und Zeugin gesucht

Wiesbaden, Waldstraße, Holsteinstraße, Montag, 29.11.2021, 12:50 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es auf der Waldstraße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge auf seinem Fahrrad von einem PKW erfasst und leicht verletzt wurde. Nach einer kurzen Nachfrage entfernte sich der PKW-Fahrer von der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei nach diesem Fahrer und einer Zeugin, die das Unfallgeschehen beobachtet haben soll. Auf seinem Nachhauseweg von der Schule fuhr der Junge gegen 12:50 Uhr mit seinem blauen Mountainbike auf dem Bürgersteig der Waldstraße. An der Einmündung der Holsteinstraße überquerte er diese. Zeitgleich näherte sich von rechts in der Holsteinstraße ein PKW in Richtung Waldstraße. Der Pkw kollidierte mit dem Rad des Jungen und dieser stürzte zu Boden. Der Fahrer des Pkw stieg aus, half dem Jungen aufzustehen und erkundigte sich nach dessen Wohlbefinden. Als der 10-Jährige sagte, dass soweit alles in Ordnung sei, fuhr der Pkw-Fahrer weiter. Vor Ort sprach weiterhin eine Frau den Jungen an und fragte ebenfalls, ob es ihm gutgehe. Der Wiesbadener Verkehrsdienst sucht nun nach dem Pkw-Fahrer, einer Mitfahrerin sowie der Zeugin. Der Fahrer sei circa 40-50 Jahre alt, habe “Bartstoppeln” und sehr kurze Haare. In dem Fahrzeug sei noch eine Frau, circa 20 Jahre alt, gewesen. Das Fahrzeug wird als schwarz und “etwas länger” beschrieben. Zu der Unfallzeugin liegt keine Beschreibung vor. Der Pkw-Fahrer sowie die genannte Zeugin werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden. Weiterhin werden Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug entgegengenommen.

Fahrzeug gestohlen – Verkehrsunfall gebaut – geflüchtet

Wiesbaden-Schierstein, Söhnleinstraße / Grorother Straße, Wiesbaden-Dotzheim, Im Wiesengrund, Montag, 29.11.2021, 15:00 Uhr – 17:30 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Schierstein im Kreisverkehr Söhnleinstraße, Grorother Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zuvor entwendeter Mercedes mehrere Verkehrsschilder sowie -inseln überfuhr und schlussendlich stark beschädigt auf dem Kreisverkehr an der dort befindlichen, massiven Stahlstele zum Stehen kam. Kurz nach 17:30 Uhr meldeten Zeugen, dass soeben ein Pkw verunfallt und danach 4-5 Personen von der Unfallstelle weggerannt seien. Zum Unfallort entsandte Streifen fanden die Örtlichkeit wie beschrieben vor. Augenscheinlich war der graue Mercedes C 180 auf der Söhnleinstraße, aus Richtung Schierstein kommend, in Richtung Grorother Straße unterwegs, als der Fahrer kurz vor dem Kreisverkehr die Kontrolle verlor und anschließend mit mehreren Verkehrseinrichtungen kollidierte. Erste Ermittlungen ergaben, dass der PKW wenige Stunden zuvor in Dotzheim in der Straße “Im Wiesengrund” entwendet worden war. Die Personengruppe, welche aus dem Pkw flüchtete habe sich aus “jungen Männern” zusammengesetzt. Nähere Hinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

Einbruch in Pkw und Garage

Wiesbaden, Am Hosenberg, 28.11.2021, 16:15 Uhr – 29.11.2021, 08:15 Uhr

(he)In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in Wiesbaden in der Straße “Am Hosenberg” in zwei Pkw ein und durchsuchten diese. In einem der Fahrzeuge nutzten der oder die Täter die im Innenraum liegende Funkfernbedienung des Garagentores und entwendeten aus der Garage drei Räder im Wert von circa 3.500 Euro. Die PKW-Besitzer stellten gestern Morgen um 08:15 Uhr, beziehungsweise 09:30 Uhr die durchwühlten Innenräume ihrer Pkw fest. Anschließend fiel dann auf einem Anwesen das Abhandenkommen der Fahrräder auf. Es handelt sich um ein schwarzes Tully Mountainbicke “Rocket”, ein Cube Stereo 120 sowie ein schwarzes Spezialized, 29 Zoll, vollgefedert. Bei den betroffenen Pkw handelt es sich um einen schwarzen Audi Q7 sowie einen Mercedes E200 in grau. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Fußgänger übersehen – leichtverletzt

Mainz-Kastel, Admiral-Scheer-Straße, Montag, 29.11.2021, 17:40 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es an der Einmündung Admiral-Scheer-Straße / Elisabethenstraße in Kastel zu einem Verkehrsunfall mit Fußgänger, bei dem dieser von einem abbiegenden Pkw aufgeladen wurde, bei dem anschließenden Sturz jedoch glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen erlitt. Gegen 17:40 Uhr bog ein 18-jähriger Clio-Fahrer von der Elisabethenstraße kommend nach rechts in die Admiral-Scheer-Straße ein. Hierbei übersah er einen 23-jährigen Wiesbadener, welcher zeitgleich im Einmündungsbereich die Admiral-Scheer-Straße, auf dem dortigen Fußgängerüberweg, überqueren wollte. Der junge Mann wurde auf die Motorhaube und gegen die Frontscheibe des Renault geschleudert. Zur Kontrolluntersuchung erfolgte eine Einlieferung in ein Krankenhaus. An dem PKW entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro.

